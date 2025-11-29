Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Τη λειψυδρία που έφερε την Αττική και άλλους νομούς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σχολίασε με επίσημη ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Είναι χαρακτηριστικό ότι αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού, έργα αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου για να μην χάνονται υδάτινοι πόροι, προωθούνται τεχνικές λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία των επενδύσεων, ορισμένα τεχνικά έργα μεταφοράς νερού και κυρίως η πανάκριβη λύση της αφαλάτωσης και για την Αττική».

«Η κήρυξη της Αττικής και μιας σειράς ακόμη περιοχών της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης «εξαιτίας της λειψυδρίας» δεν γίνεται για να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο κι επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, αλλά για να προωθηθεί πιο αποφασιστικά η πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού και η κατανομή απευθείας αναθέσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού, έργα αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου για να μην χάνονται υδάτινοι πόροι, προωθούνται τεχνικές λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία των επενδύσεων, ορισμένα τεχνικά έργα μεταφοράς νερού και κυρίως η πανάκριβη λύση της αφαλάτωσης και για την Αττική.

Το γεγονός μάλιστα ότι αυτές οι αποφάσεις παρθήκαν σε μια περίοδο που παρατηρείται μια σχετική αύξηση των βροχοπτώσεων που οδηγούν ακόμη και σε πλημμυρικά φαινόμενα δείχνει το αδιέξοδο αυτής της πολιτικής.

Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να απορρίψει κατηγορηματικά και να αντιπαλέψει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, συνολικά την πολιτική που αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα για τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας, διεκδικώντας φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό».