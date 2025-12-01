Για αφρικάνικη καταιγίδα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Για την επερχόμενη κακοκαιρία μίλησε ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας. Ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στις ακτές της Αφρικής και θα επηρεάσει πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Όπως ανέφερε τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη και θα κρατήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης : στον κόλπο της Σύρτης.

Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.Οι περιοχές που θα επηρεαστού περισσότερο είναι:

Η δυτική Ελλάδα ( κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά ,η Αττική ,οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά.

Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές.

