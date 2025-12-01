«Αντίθετα, ήταν η κυβέρνηση εκείνη που άφηνε παράθυρο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα -που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας χαρακτήριζε “κερκόπορτα”-, αν η γειτονική χώρα άρει το casus belli.»

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, τονίζει ότι ο Πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν εξαρχής αντίθετοι σε κάθε εμπλοκή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας.

Σύμφωνα με το σχόλιο, η κυβέρνηση άφηνε ανοιχτό παράθυρο συμμετοχής της Τουρκίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γεγονός που αναδεικνύει «πολιτικό βέρτιγκο» στις σημερινές δηλώσεις. Όπως σημειώνει «Μάλλον βρίσκεται σε πολιτικό βέρτιγκο, γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εξαρχής αντίθετοι στη συμμετοχή της στο SAFE. Αντίθετα, ήταν η κυβέρνηση εκείνη που άφηνε παράθυρο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα -που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας χαρακτήριζε “κερκόπορτα”-, αν η γειτονική χώρα άρει το casus belli. Πού δικαιώθηκε η στρατηγική τους; Ή μήπως η Τουρκία δεν συμμετέχει ήδη στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης μέσω ιδιωτικών συμπράξεων;Με μια φράση: η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να εξαντλείται σε ευφυολογήματα και εύκολες κορώνες.»

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι η Τουρκία ήδη συμμετέχει μέσω ιδιωτικών συνεργασιών και υπογραμμίζει ότι η εξωτερική πολιτική απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Καλεί, δε, την κυβέρνηση να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση σε όλα και να αναλάβει με υπευθυνότητα τις ευθύνες της στην εξωτερική πολιτική.