«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απολογηθεί στη Βουλή» είπε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος.

Συνάντηση με αγρότες, κτηνοτρόφους και οστρακοκαλλιεργητές στη Χαλάστρα είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, όπου και ανακοίνωσε την απόφασή του να καταθέσει άμεσα Επίκαιρη Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για τον αγροτικό τομέα.

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απολογηθεί στη Βουλή για το φιάσκο των επιδοτήσεων, την κλεψιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ανεπάρκεια στη διαχείριση της ευλογιάς και τη βία στα μπλόκα» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος και κατηγόρησε την κυβέρνηση για πλήρη απώλεια αξιοπιστίας και ανικανότητα να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος βρίσκεται, όπως είπε, «στην τέλεια καταιγίδα».

Υπογράμμισε ότι η κατάσταση στην αγροτική οικονομία έχει φτάσει σε δραματική κατάσταση, γεγονός που επηρεάζει και το δημογραφικό: «Ερημώνουν τα χωριά, ερημώνει η ελληνική ύπαιθρος. Αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα βιωσιμότητας των ανθρώπων, αλλά είναι και εθνικό θέμα. Χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ακόμα ότι οι παραγωγοί σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, έλλειψη ρευστότητας, σοβαρά χρέη, ανεπαρκές εργατικό δυναμικό και την ασυδοσία των μεσαζόντων. Και σε όλα αυτά, προστίθενται πλέον δύο καταλυτικά πλήγματα: το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε ότι υπεξαιρέθηκαν κονδύλια «ενός δισεκατομμυρίου ευρώ», ποσό που όπως είπε αφαιρέθηκε από τους τίμιους αγρότες «για να το καρπωθούν οι γαλάζιες ακρίδες». Το αποτέλεσμα είναι να έχουν παγώσει οι πληρωμές, να έχει πληγεί η αξιοπιστία της χώρας και να δημιουργούνται σοβαρές καθυστερήσεις τόσο στις ενισχύσεις του 2024 όσο και στην προκαταβολή του 2025. Χαρακτήρισε «μεγάλο φιάσκο» τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί κανονικής καταβολής των προκαταβολών, αφού τελικά κατέληξαν να δοθούν «οι μισές και όχι σε όλους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δραματικό πλήγμα της ευλογιάς, η οποία εξαπλώθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης. «Πάνω από 400.000 ζώα έχουν χαθεί, γεγονός που αντιστοιχεί σε απώλεια σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου από το ΑΕΠ της χώρας. Πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα για έναν ολόκληρο χρόνο και ακόμα περιμένουν αποζημίωση, όχι μόνο για τα χαμένα ζώα, αλλά και για το βασικό εισόδημα επιβίωσης».

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες «ως εχθρό», επισημαίνοντας τα πρόσφατα περιστατικά βίας και αυταρχισμού. Όπως είπε, «από τη μία τους κλέβουν και από την άλλη τους δέρνουν. Χρειάζεται να δοθούν πραγματικές λύσεις κι όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Αντί να πει μια συγγνώμη ο κ. Μητσοτάκης, στέλνει τα ΜΑΤ στους αγρότες. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Παρουσιάζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖ για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, εξήγησε ότι το κράτος οφείλει να καλύπτει πλήρως τη ζημία από καταστροφές που δεν οφείλονται στους παραγωγούς, όπως φυσικές καταστροφές, επιδημίες ή ακραία κλιματικά φαινόμενα, κάτι που πρέπει να εφαρμοστεί και για τους παραγωγούς που επλήγησαν από την ευλογιά.

Κατά την ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε ειδική αναφορά στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οστρακοκαλλιεργητές: «Η κυβέρνηση εδώ και πολλά χρόνια αρνείται να δεχτεί ακόμα και την κλιματική αλλαγή. Ενώ υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης των υδάτων και καταστροφή των μυδοκαλλιεργειών, κάναμε τεράστιο αγώνα στη Βουλή μαζί με τους μυδοκαλλιεργητές της περιοχής της Χαλάστρας και των Κυμίνων για να βάλει η κυβέρνηση το θέμα της κλιματικής κρίσης στα φαινόμενα φυσικής καταστροφής και ούτε αυτό δεν ήθελε να συζητήσουμε».

«Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας μας, διαπραγματευτήκαμε την ΚΑΠ, η οποία ήταν γεμάτη κόκκινες σημειώσεις από τους Ευρωπαίους από την προηγούμενη κυβέρνηση, καλύψαμε τις υποχρεώσεις της χώρας σε όλα τα θέματα σχεδιασμού για να απελευθερωθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε εγγειοβελτιωτικά έργα και οι επιδοτήσεις πληρωνόντουσαν στην ώρα τους. Ήξερε ο κάθε αγρότης, η κάθε αγρότισσα πότε θα πάρει λεφτά και πόσα. Όταν πέσανε τα αρπακτικά με τις πλάτες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, φτάσαμε σήμερα να μη ξέρει ο αγρότης και η αγρότισσα τι ξημερώνει. Δεν είμαστε λοιπόν όλοι ίδιοι» τόνισε σε άλλο σημείο και συμπλήρωσε λέγοντας πως «η κυβέρνηση έπρεπε να διαπραγματευτεί μια ΚΑΠ που θα κρατούσε νέους και νέες αγρότες και αγρότισσες στην Ελλάδα και θα συνδέει τις ενισχύσεις με την παραγωγικότητα».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «με αυτή την κυβέρνηση χαΐρι δεν γίνεται», και τόνισε πως το μόνο που μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση μαζί με τους πολίτες είναι «να τη ρίξει». Διαβεβαίωσε παράλληλα πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί σταθερά στο πλευρό των αγροτών και των δίκαιων αιτημάτων τους και θα παλέψει για μια αγροτική πολιτική που θα κρατήσει τους νέους στον τόπο τους, θα συνδέει τις ενισχύσεις με την παραγωγικότητα και θα αποκαταστήσει τη νομιμότητα και την αξιοπιστία στον πρωτογενή τομέα.

{https://www.youtube.com/watch?v=fzq8ey3wxPQ}