Στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων (IIEA) στο Δουβλίνο μίλησε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, συμμετέχοντας σε fireside chat με θέμα «Η Επόμενη Φάση Ανάπτυξης της Ευρώπης: Ενοποίηση, Καινοτομία και Ψηφιακή Οικονομία». Ο υπουργός παρουσίασε το ελληνικό παράδειγμα ψηφιακής μεταρρύθμισης ως μοντέλο από το οποίο μπορεί να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πορεία προς βαθύτερη ολοκλήρωση.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατάφερε να μεταμορφωθεί από χώρα που ταλαιπωρούνταν από υπερβολική γραφειοκρατία σε πρότυπο ψηφιακής μετάβασης, δίνοντας έμφαση στη διευκόλυνση των πολιτών. «Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για το Υπουργείο Α ή Β. Ενδιαφέρονται να εξυπηρετούνται. Με αυτό το πνεύμα δημιουργήσαμε το gov.gr, μια από τις πιο δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της χώρας», σημείωσε.

Περνώντας στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ο υπουργός μίλησε για την ανάγκη αλλαγής κλίμακας ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να ανταγωνιστεί διεθνώς. «Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα: θέλουμε 27 αποτελεσματικές αγορές ή μία; Χωρίς ενιαία αγορά παγκοσμίου μεγέθους, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους πρωταθλητές τεχνολογίας», είπε, τονίζοντας την ανάγκη υλοποίησης της Έκθεσης Ντράγκι και προώθησης διασυνοριακών συγχωνεύσεων και συνεργειών στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Σημείωσε ότι η ήπειρος κινδυνεύει να μείνει πίσω τόσο στο ψηφιακό νόμισμα όσο και στην τεχνητή νοημοσύνη, καλώντας σε ταχεία αλλά ισορροπημένη ρύθμιση. «Το 95% των stablecoins είναι σε δολάρια. Μόλις 1% σε ευρώ. Δεν μπορούμε να απουσιάζουμε από αυτή την τεχνολογική εξέλιξη. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή ‘άγκυρα’, το ψηφιακό ευρώ, γύρω από το οποίο θα αναπτυχθεί η ιδιωτική καινοτομία», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών ξεπερνά συχνά την ικανότητα των πολιτικών θεσμών να προσαρμοστούν.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για «επιστροφή» μετά τη βαθιά κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. «Στην Ελλάδα χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας. Σε πραγματικούς όρους, αυτό ήταν το δικό μας 1929, η Μεγάλη Ύφεση. Η έξοδος από αυτήν την κρίση αποτελεί απόδειξη της δύναμης της ελληνικής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής στήριξης», τόνισε. Υπενθύμισε ότι η χώρα παρουσιάζει σήμερα τον ταχύτερα μειούμενο λόγο χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρώπη, με προοπτική υποχώρησης κάτω από το 120% έως το 2029, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη φορολογική μείωση που ψηφίστηκε πρόσφατα, σχεδιασμένη με γνώμονα την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Κλείνοντας, ο υπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της Ευρώπης. «Η Ευρώπη πάντα έκανε άλματα μπροστά μετά από κρίσεις. Τώρα πρέπει να μάθουμε να προχωρούμε μπροστά όχι επειδή έχουμε κρίσεις, αλλά επειδή αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γίνει η ήπειρος πρωταγωνιστής στις εξελίξεις της ψηφιακής οικονομίας.