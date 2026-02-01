Σε «ανοιχτή γραμμή» οι πρόεδροι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς.

Πολλές είναι τελευταία οι επικοινωνίες του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση, αλλά και οι επαφές και οι συναντήσεις των προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Με δεδομένο ότι η στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» του ΠΑΣΟΚ στις κάλπες δεν ανατρέπεται, ούτε χρήζει «διορθώσεων», έχει ενδιαφέρον το τι συζητούν οι τρεις πρόεδροι.

Μόνο το ενδεχόμενο κοινών πρωτοβουλιών των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης αντιπολίτευσης;

Είναι επίσης προφανές πως Φάμελλος και Χαρίτσης δεν μπορεί να συζητούν μόνο για το ενδεχόμενο συγκρότησης ενός «μικρού Συνασπισμού» καθώς και μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή.

Τι συζητούν λοιπόν, χωρίς κάποιες φορές να μην ενημερώνουν ούτε τους στενούς τους συνεργάτες;

Β.Σκ.