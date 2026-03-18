Βολές Πολάκη και κατά Ζαχαριάδη - Έκανε «χοντρό λάθος», διασύρει τον Φάμελλο με το να προτείνει αρχηγό της συμμαχίας άλλον από τον πρόεδρο του κόμματος, του οποίου είναι εκπρόσωπος Τύπου.

Ιστορικό λάθος χαρακτήρισε την επιμονή για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Πολάκης κατά την τοποθέτησή του στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.

Τόνισε ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που το 33% έγινε 17,8%. «Πάμε να ξανακάνουμε αυτό το λάθος και είναι εγκληματικό. Οπότε μπάστα πλέον» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Πολάκης επέδειξε κομματικότητα, διαφωνώντας με απόφαση της ΠΓ για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν βγήκε στα κλαριά. «Τώρα όμως φτάνει πια γιατί πλησιάζουμε σε σημείο χωρίς επιστροφή»! Γι' αυτό χρειάζεται συγκεκριμένη επιστολή με προγραμματικό περιεχόμενο και χρονικό ολιγόμηνο ορίζοντα για να φτιαχτεί η εκλογική συμμαχία!».

Ο ίδιος έκανε λόγο για επιστολή που θα απευθύνεται από το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, το Μερα25 και το ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ο Παύλος Πολάκης είπε πως αν η απάντηση είναι αρνητική «θα προχωρήσουμε μόνοι μας και να μην φοβηθούμε να το πούμε!!». Πρόσθεσε πως «πρέπει να απευθυνθούμε ηγεμονικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ιστορικό πολιτικό ρεύμα που έχει στελέχη, τα οποία μπορούν να παράξουν γραμμή και σχέδιο κάτι που ΔΕΝ έχουν τα «ινστιτούτα» και δη του Τσίπρα με τους ακαδημαϊκούς και «ειδικούς» με σαφώς λιγότερη κοινωνική και πολιτική εμπειρία! Και γι’ αυτό δυσκολεύεται να παράξει γραμμή και θέσεις. Π.χ οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ενέργεια και τα καύσιμα, με την τροπολογία που ετοιμάζεται να καταθέσει, είναι απείρως καλύτερες από τις προτάσεις του Ινστιτούτου για το Ενεργειακό, που δεν λέει κουβέντα ούτε για τη δημόσια ΔΕΗ, ούτε για το πλαφόν κέρδους στα διυλιστήρια όπως λέμε εμείς…».

Συνέχισε σημειώνοντας πως «για τιμάρια και μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάω εγώ, αλλά αυτοί που προτείνουν διάλυση ή αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει όλο μαζί το κτίριο, η επιχορήγηση και οι άδειες της Αυγής και του Κόκκινου στον νέο φορέα του Τσίπρα...».

Όσο για τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι έκανε «χοντρό λάθος» και τόνισε ότι διασύρει τον Σωκράτη Φάμελλο πρώτα απ' όλα με το να προτείνει αρχηγό της συμμαχίας άλλον από τον πρόεδρο του κόμματος, στο οποίο είναι εκπρόσωπος Τύπου.

Τέλος, ο Παύλος Πολάκης είπε πως στις κρίσιμες καμπές της Ιστορίας όπως είναι αυτές που διανύουμε, που μπορεί να χάσει στρατηγικά ο Τραμπ και ο Νετανιάχου και άρα να έχουμε γεωπολιτικές ανακατατάξεις, στον αφρό βγαίνουν οι δυνάμεις που:

1ον) έχουν πολιτικό σχέδιο και πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις άμεσες υλικές ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και

2ον) θάρρος και τόλμη να βγουν μπροστά ως ηγέτες της κοινωνικής αναγκαιότητας.