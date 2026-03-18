Μέτρα στήριξης προς την κοινωνία λαμβάνει η κυβέρνηση Μελόνι.

Στη μείωση των φόρων επί των καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση της Ιταλίας για τις επόμενες τρείς εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση της RAI.

Η μείωση της τάξης των 0,25 ευρώ ανά λίτρο είναι ένα από τα μέτρα που λαμβάνει η ιταλική κυβέρνηση για να αναχαιτίσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Πρόκειται για μια ουσιαστική βοήθεια προς τους πολίτες. Υπάρχει, ασφαλώς, ημερομηνία λήξης, αλλά τώρα οι Ιταλοί θα πληρώνουν λιγότερο για τα καύσιμα, απ' ότι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ισπανοί», δήλωσε ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Η κυβέρνησή μας συνεχίζει να δραστηριοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής των καυσίμων, η οποία είναι αποτέλεσμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ενεργοποιήσαμε αμέσως όλους τους μηχανισμούς που διαθέτουμε, για να εγγυηθούμε διαφάνεια στις τιμές και για να παρέμβουμε, με την οικονομική αστυνομία και την Αρχή Ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων στα πρατήρια. Χάρη σε αυτή την δράση, έως τώρα στη χώρα μας οι αυξήσεις των τιμών είναι πιο περιορισμένες, σε σύγκριση με άλλα, μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη».

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2034350365534015628}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νωρίτερα, η αυστριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του φόρου στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά πέντε λεπτά ανά λίτρο, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να βάλει «φρένο» στα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στην προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως γνωστοποίησε ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ