Το περιστατικό που μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη στα social media και αφορά τον γιο της, Πάρη.

Με ένα νέο βίντεο επέστρεψε στα social media η Ιωάννα Τούνη το απόγευμα της Τρίτης 12 Μαΐου.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, η γνωστή influencer, θέλησε να μοιραστεί ένα περιστατικό που της συνέβη σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστη γυναίκα την αποκάλεσε «ψωνάρα».

Όπως εξήγησε το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν πήγαινε τον γιο της, Πάρη, στο σχολείο. Ο μικρός, φαίνεται να προχωρούσε λίγα μέτρα πιο μπροστά με την ίδια να ακολουθεί, μέχρι που μία γυναίκα σταμάτησε για να του μιλήσει.

Στο βίντεο που ακολουθεί αναφέρει χαρακτηριστικά: «Να σου πω ότι σήμερα είμαι έξαλλη. Πηγαίνω σχολείο τον Παρούλη το πρωί, πήγαινε εκείνος μπροστά με το πατίνι κι εγώ από πίσω έτρεχα κλασικά. Τον σταματάει μια κυρία, τον χαιρετάει, με βλέπει και της γνέφω. Πάει να τον χαϊδέψει, στο πρόσωπο κιόλας, τραβήχτηκε ο Πάρης γιατί δεν ήθελε. Συνέχισε να του μιλάει, ο Πάρης δεν της έδινε σημασία».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι όταν η ίδια στάθηκε δίπλα στον Πάρη, η γυναίκα την ρώτησε γιατί ο μικρός δεν της απαντά: «Της λέω: δεν σας μιλάει γιατί δεν σας ξέρει και σίγουρα δεν του αρέσει να τον πιάνουν στο πρόσωπο».

Ωστόσο, όπως εξήγησε αυτό που την οδήγησε στο να νευριάσει ήταν όταν η γυναίκα την αποκάλεσε δημόσια «ψωνάρα»: «Γυρνάει μια κυρία, με κοιτάει, βάζει τα δυο της χέρια στο στόμα και φωνάζει ψωνάρα στον δρόμο. Έμεινα».

Κλείνοντας μάλιστα ανέφερε ότι το γεγονός πως είναι αναγνωρίσιμη λόγω των social media, δεν συνεπάγεται ότι οποιοσδήποτε έχει την δυνατότητα να ακουμπάει το παιδί της, χωρίς την συγκατάθεσή της:

«Το ότι μπορεί να ξέρεις εμένα από τα social δεν σου δίνει το δικαίωμα να τον πιάνεις. Άνθρωπος είναι, δεν είναι κουτάβι. Δεν σου δίνει κανείς το δικαίωμα να πιάσεις έναν άγνωστο στον δρόμο και να του τσιμπάς τα μάγουλα για να τον χαϊδέψεις. Πόσο μάλλον δεν σου δίνει το δικαίωμα να μιλήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μαμά του που πρακτικά εκείνη τη στιγμή προστατεύει το παιδί της και παράλληλα το ενημερώνει ότι δεν είναι υποχρεωμένο να μιλάει σε αγνώστους, ούτε να τους επιτρέπει να το τσιμπάνε και να το χαϊδεύουν. Και ορθά πράττει το παιδί, με τους συγγενείς είναι αλλιώς, με τους φίλους αλλιώς και με τους αγνώστους φυσικά θα είναι αλλιώς, αυτό είναι το σωστό και το υγιές. Τώρα αν αυτό κάνει εμένα ψωνάρα και τον Πάρη αντικοινωνικό… Δεν ξέρω».