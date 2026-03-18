Οι χώρες του Κόλπου είναι ένας κόμβος της διεθνούς οικονομίας και αν καταρρεύσει λόγω του πολέμου στο Ιράν, το αποτέλεσμα θα γίνει αισθητό σε κάθε οικονομία στον κόσμο σήμερα, λένε οι αναλυτές.

Τα ποσά που επενδύονται σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο από τα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου είναι αστρονομικά. Ωστόσο ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν αλλάζουν τα δεδομένα πλέον.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία που ανήκουν σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Κόλπου διαχειρίζονται επενδύσεις αξίας περίπου 5 τρισ. δολαρίων σύμφωνα με την DW.

«Ο παγκόσμιος αντίκτυπος των χωρών του Κόλπου δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο», δήλωσε ο Majed al-Ansari, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια διαδικτυακού πάνελ που διοργάνωσε το Συμβούλιο Μέσης Ανατολής για τις Παγκόσμιες Υποθέσεις το πρωί της Τρίτης.

«Αυτή η περιοχή είναι ένας κόμβος της διεθνούς οικονομίας και αν καταρρεύσει και αποφασίσει να επικεντρωθεί στην άμυνά της και να αρχίσει να προσελκύει επενδύσεις και να σταματήσει την οικονομική εμπλοκή της με τη διεθνή κοινότητα, το αποτέλεσμα θα γίνει αισθητό σε κάθε νοικοκυριό στις οικονομίες που επηρεάζονται από αυτό. Και αυτό ισχύει σχεδόν για κάθε οικονομία στον κόσμο σήμερα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα τελευταία χρόνια, τα χρήματα των κρατών του Κόλπου έχουν δαπανηθεί σε διάφορες περιοχές. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα ήταν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου να υποστηρίζουν την προσπάθεια της αμερικανικής εταιρείας Paramount να εξαγοράσει την ανταγωνίστριά της Warner Brothers. Πέρυσι, μετά την επίσκεψη Τραμπ στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε με υποσχέσεις επενδύσεων πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, τα κράτη του Κόλπου έχουν επίσης δαπανήσει περίπου 100 δισ. δολάρια στην Αφρική σε έργα για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και την απόκτηση κρίσιμων ορυκτών, καθώς και σε έργα ενεργειακής μετάβασης. Έχουν επίσης επενδύσει δισεκατομμύρια σε αυτό που οι ειδικοί περιγράφουν ως «διπλωματία διάσωσης» στην περιοχή τους.

Αυτό ορίζεται «ως η πρακτική της εκταμίευσης μεγάλων πακέτων οικονομικής ή σε είδος βοήθειας για τη διάσωση κρατών που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις», έγραψαν οι ειδικοί σε μια ερευνητική εργασία του 2023 σχετικά με το θέμα. Έχει συμπεριλάβει βοήθεια για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της Αιγύπτου, καθώς και χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης και της βοήθειας στη Συρία, τον Λίβανο και τη Γάζα.

Στασιμότητα των εξαγωγών και αστάθεια

Ωστόσο, λόγω του πολέμου στο Ιράν, αυτές οι επενδυτικές πολιτικές θα μπορούσαν σύντομα να αλλάξουν. Ο πόλεμος οδήγησε τα περισσότερα κράτη του Κόλπου να μειώσουν την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι πωλήσεις των οποίων αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού τους εισοδήματος.

Το Ιράν κατηγορεί τα κράτη του Κόλπου ότι διαδραματίζουν ρόλο στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ και έχει στοχεύσει πετρελαϊκές υποδομές και αεροδρόμια, εκτός από τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Το Ιράν έχει επίσης μπλοκάρει μια πολύ σημαντική διαδρομή μεταφοράς υδρογονανθράκων, το Στενό του Ορμούζ. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων Oxford Economics κατέληξε σε ενημέρωση στα μέσα Μαρτίου ότι συνολικά το εθνικό εισόδημα των κρατών του Κόλπου θα αυξηθεί μόνο κατά 2,6% φέτος - δηλαδή 1,8% χαμηλότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Ορισμένες χώρες θα επηρεαστούν χειρότερα από τον πόλεμο από άλλες, επεσήμαναν οι ερευνητές. Αυτό συμβαίνει επειδή το Ομάν και η Σαουδική Αραβία εξακολουθούν να έχουν εναλλακτικούς τρόπους για να εξάγουν το πετρέλαιό τους και μπορεί τελικά να επωφεληθούν ακόμη και από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Αλλά το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Κατάρ δεν έχουν αυτές τις εναλλακτικές λύσεις.

Οι χώρες του Κόλπου προσπαθούν να διαφοροποιηθούν μακριά από τις οικονομίες τους που βασίζονται στο πετρέλαιο, και ο πόλεμος του Ιράν έχει επίσης ανατρέψει σοβαρά αυτά τα σχέδια. Έχει επηρεάσει τον τουρισμό, τα ακίνητα και τον ψηφιακό τομέα στην περιοχή, και έχει προκαλέσει πτώση στα τοπικά χρηματιστήρια.

Όπως έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Frederic Schneider, ανώτερος συνεργάτης στο Συμβούλιο Μέσης Ανατολής, «τα βίντεο εκρήξεων στο Ντουμπάι, τη Ντόχα και τη Μανάμα έχουν διαπεράσει την προσεκτικά καλλιεργημένη εικόνα ασφάλειας του Κόλπου». Οι ειδικοί του τουριστικού τομέα λένε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο του Ραμαζανιού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια έως και 56 δισ. δολαρίων σε δαπάνες των επισκεπτών.

Τι θα συμβεί με τις επενδύσεις στον Κόλπο;

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να πούμε με βεβαιότητα πώς θα επηρεαστούν οι οικονομίες του Κόλπου από τη σύγκρουση», δήλωσε ο Tim Callen, συνεργάτης στο Ινστιτούτο Αραβικών Κρατών του Κόλπου, (AGSI), στην Ουάσινγκτον και ειδικός στις οικονομίες των κρατών του Κόλπου. «Σίγουρα θα είναι αρνητικός ο αντίκτυπος βραχυπρόθεσμα, αλλά ο μακροπρόθεσμος θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης και την κατάσταση στην περιοχή όταν τελειώσει».

Τα περισσότερα από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου είναι υγιή, δήλωσε σε μια συνέντευξη μέσω email στην DW: «Δεν νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το στάδιο, ο πόλεμος θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στις στρατηγικές επενδύσεων στο εξωτερικό. Αλλά και πάλι, αυτό μπορεί να αλλάξει, όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος στην εγχώρια οικονομία».

Τα κράτη του Κόλπου που στοχοποιούνται από το Ιράν είναι επίσης πιθανό να έχουν κάποιες διαφορετικές προτεραιότητες δαπανών μετά το τέλος των μαχών, σύμφωνα με τους παρατηρητές.

Σε εβδομαδιαία ενημέρωση, η λιβανέζικη εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων Nasser Saidi and Associates υποστήριξε ότι αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές ανθεκτικότητας, όπως στρατηγικά αποθέματα τροφίμων ή εναλλακτικούς αγωγούς εξαγωγής και υψηλότερες κυβερνητικές δαπάνες για την ανοικοδόμηση, την άμυνα και την ασφάλεια». «Θα υπάρξει επίδραση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Ο Majed al-Ansari επιβεβαίωσε λέγοντας πως «λόγω των οικονομικών δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε ως αποτέλεσμα του πολέμου, λόγω της μείωσης της εμπιστοσύνης στη σταθερότητα του Κόλπου, θα είμαστε αρκετά απασχολημένοι με την ανοικοδόμηση, την ενίσχυση της αμυντικής μας στάσης και την αντιμετώπιση της άμεσης περιφερειακής κρίσης».

Επαναξιολόγηση των υποσχέσεων προς τον Τραμπ

Αυτή την εβδομάδα, οι Financial Times επικαλέστηκαν μια ανώνυμη πηγή που ανέφερε ότι τρία από τα μεγαλύτερα κράτη του Κόλπου εξέταζαν τις προτεινόμενες επενδύσεις στις ΗΠΑ λόγω της οικονομικής πίεσης του πολέμου.

Πέρυσι, μετά την επίσκεψη του Τραμπ, τα ΗΑΕ συμφώνησαν να επενδύσουν εκεί 1,4 τρισ. δολάρια, το Κατάρ δήλωσε ότι θα δαπανήσει 1,2 τρισ. δολάρια και οι Σαουδάραβες έδωσαν το πράσινο φως για συμφωνίες αξίας 600 δισ. δολαρίων, ανάμεσά τους και ένα πακέτο οπλικών συστημάτων ύψους 142 δισ. δολαρίων που διαφημίζεται ως η μεγαλύτερη τέτοια συμφωνία στην ιστορία.

Ωστόσο, ο Κάλεν του AGSI δεν πιστεύει ότι είναι πιθανή μία τέτοια αναθεώρηση και επισημαίνει ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες, κάτι που μια χώρα όπως η Σαουδική Αραβία είναι πιθανό να επιθυμεί, θα ήταν στην πραγματικότητα «συνεπείς με τη δέσμευση της Σαουδικής Αραβίας να δαπανά και να επενδύει περισσότερο στις ΗΠΑ».

Ο Ζιέμπα σημειώνει επίσης ότι τουλάχιστον ορισμένες από αυτές τις δεσμεύσεις προς την κυβέρνηση Τραμπ «ήταν περισσότερο ενδείξεις πρόθεσης» ούτως ή άλλως. Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις είναι αρκετά σαφείς, επισημαίνει ο Κάλεν, και είναι πιθανό να υπάρξει χαμηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη και μεσοπρόθεσμα, επειδή η περιοχή θα θεωρηθεί πιο επικίνδυνη. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις παραμένουν αβέβαιες.

«Θα επηρεαστούν οι επενδύσεις σε όλους τους τομείς», καταλήγει ο Κάλεν. «Το ερώτημα είναι κατά πόσο και σε ποια χρονική περίοδο. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Εάν ο κίνδυνος μελλοντικής σύγκρουσης παραμείνει, τότε θα μπορούσαν να επηρεαστούν μόνιμα».

Με πληροφορίες της DW





