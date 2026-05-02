Το Ιράν έχει ενεργοποιήσει την αντιαεροπορική του άμυνα και σχεδιάζει μια ευρεία απάντηση σε περίπτωση επίθεσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν «τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες».

Ωστόσο, ο Αραγτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής».

Το Ιράν έχει ενεργοποιήσει την αντιαεροπορική του άμυνα και σχεδιάζει μια ευρεία απάντηση σε περίπτωση επίθεσης, έχοντας εκτιμήσει ότι θα υπάρξει μια σύντομη, σφοδρή αμερικανική επίθεση, πιθανώς ακολουθούμενη από ισραηλινή επίθεση, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αντίστοιχη ήταν η στάση και του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, ο οποίος επεσήμανε ότι: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν δίστασε ποτέ να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις (...) αλλά σίγουρα δεν θα δεχτούμε να μας επιβληθεί» μια πολιτική.

Απηχώντας την άποψη και άλλων Ιρανών ηγετών, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ «δεν κέρδισαν τίποτα» από τον πόλεμο.

Εξάλλου σε γραπτό του μήνυμα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ ζήτησε από τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο «να αποφύγουν τις απολύσεις, όσο είναι δυνατόν», μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία στο όνομα «του οικονομικού και πολιτισμικού πολέμου» που διεξάγει το Ιράν.

Επίσης, αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει μια νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Αν και οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, η οποία έχει παραταθεί, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε δεύτερη συνάντηση.

Αυτή την εβδομάδα το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, νέα πρόταση για συνομιλίες, για την οποία δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» από αυτή.

Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά (…) δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι η ιρανική ηγεσία είναι «ανοργάνωτη» και χωρισμένη σε δύο ή τρεις ομάδες. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ο Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έχει ήδη στο παρελθόν απειλήσει να αφανίσει τον ιρανικό «πολιτισμό», πρόσθεσε ότι θα προτιμούσε να μην αναγκαστεί «να ισοπεδώσει μια και καλή» του Ιράν, αλλά τόνισε ότι η επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει «μια επιλογή».

Την Πέμπτη ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για τα σχέδια για μια ενδεχόμενη, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

«Η επανέναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι πιθανή και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία», δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής επιθεωρητής της Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπίγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες για οποιαδήποτε περαιτέρω τυχοδιωκτική ή απερίσκεπτη ενέργεια από τους Αμερικανούς», πρόσθεσε.