Οι έρευνες της ΕΛΑΣ και τα νέα στοιχεία.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του παράνομου «γηροκομείου» στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες, απομονωμένες από τον έξω κόσμο, σε έναν χώρο που μόνο ως κολαστήριο μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της δομής, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ύστερα από επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και κοινωνικών λειτουργών της Περιφέρειας Αττικής.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της επιβλήθηκε πρόστιμο 6.500 ευρώ. Σήμερα, Σάββατο (2/5) αναμένεται η 72χρονη να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, όπου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν ουσιαστικά φυλακισμένες. Η επικοινωνία τους με τους συγγενείς τους ήταν πλήρως ελεγχόμενη, καθώς τα κινητά τους τηλέφωνα είχαν αφαιρεθεί και κάθε επαφή με τις οικογένειές τους γινόταν αποκλειστικά μέσω του τηλεφώνου της κατηγορούμενης.

Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστουπόλεως, η 72χρονη αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στις Αρχές, ενώ χρειάστηκε να κληθεί κλειδαράς. Όταν τελικά άνοιξε, επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας αρχικά τον εαυτό της ως απλή ένοικο και δίνοντας ψευδή στοιχεία για τις ηλικιωμένες.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές ήταν αποκαρδιωτική. Οι γυναίκες διέμεναν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, σε έναν χώρο περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τους παρέχονταν ακόμη και ληγμένα τρόφιμα.

Εκβιασμός για 2.000 ευρώ και απειλές

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της κόρης μίας εκ των ηλικιωμένων. Η γυναίκα είχε συμφωνήσει να καταβάλλει 650 ευρώ μηνιαίως για τη φιλοξενία της μητέρας της, την οποία είχε εντοπίσει μέσω αγγελίας.

Ωστόσο, η 72χρονη φέρεται να απαίτησε επιπλέον 2.000 ευρώ, εκβιάζοντάς την ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα εγκατέλειπε τη μητέρα της «σε κάδο απορριμμάτων». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη δέχθηκε και ανώνυμη τηλεφωνική κλήση από άνδρα, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή.

Μία από τις ηλικιωμένες, μετά την απομάκρυνσή της από τον χώρο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη.

Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την πλήρη ενημέρωσή τους για τις συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση που είχαν υποστεί οι ηλικιωμένες, οι συγγενείς τριών εκ των τεσσάρων γυναικών δήλωσαν αδυναμία να τις παραλάβουν και να τις φροντίσουν.

Μόνο μία από τις ηλικιωμένες αποχώρησε από τον χώρο μαζί με τον γιο της, ενώ για τις υπόλοιπες αναζητούνται πλέον κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Όπως εξήγησε, καταγγελίες για αντίστοιχες περιπτώσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, είτε στην Ελληνική Αστυνομία είτε στην Περιφέρεια, ώστε να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες υπό την εποπτεία του εισαγγελέα.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι οι Αρχές διερευνούν πλέον εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρότατα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την πλήρη απομόνωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία απομακρύνθηκε από την κόρη της μετά τον εκβιασμό που καταγγέλθηκε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως ήταν υποσιτισμένη.

«Η άσκηση της ποινικής δίωξης αφορά έκθεση κατ’ επάγγελμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.