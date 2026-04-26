Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων προσώπων, ενώ εξετάζονται και μαρτυρίες που ενδέχεται να αποκαλύψουν νέες πτυχές της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στα ευρήματα από το δωμάτιο όπου εντοπίστηκε, αλλά και σε κρίσιμα ψηφιακά και οικονομικά στοιχεία.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές της νεαρής, εξετάζοντας κάθε λεπτομέρεια που θα μπορούσε να ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου της. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, με στόχο να χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες και οι οικονομικές συναλλαγές πριν από το μοιραίο βράδυ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα της 19χρονης και των ατόμων που φέρονται να είχαν επαφή μαζί της, καθώς και η διακίνηση χρημάτων που σχετίζεται με την υπόθεση.

