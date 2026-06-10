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Συνελήφθησαν ο υπάλληλος, ο αγοραστής και ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου.

Χειροπέδες σε έναν 64χρονο, υπάλληλο περιπτέρου, πέρασαν αστυνομικοί το απόγευμα της Δευτέρας (08/06) στην περιοχή της Ομόνοιας με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» την ώρα που προμήθευε πελάτη με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης. Παράλληλα, συνελήφθησαν ένας 29χρονος αλλοδαπός, καθώς και ο 36χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του περιπτέρου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 251 γραμμ. αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης και 18 ml καπνικό κανναβινέλαιο.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.