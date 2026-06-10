Οργή προκαλεί η επίθεση ενός οδηγού σε γυναίκα στο Ίλιον έπειτα από έντονη λογομαχία.

Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας στους δρόμους σημειώθηκε στο Ίλιον, όταν ένας άνδρας γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της έπειτα από αντιπαράθεση για το ποιος έχει προτεραιότητα. Το εξοργιστικό αυτό περιστατικό έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια του ανήλικου παιδιού της.

Όπως μεταδίδει το STAR και η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», το συμβάν έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (09/06) σε στενό δρόμο μεταξύ Ιλίου και Καματερού. Αυτό που διακρίνεται αρχικά στο βίντεο είναι τα δύο οχήματα που κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση να βρεθούν αντικριστά, χωρίς ωστόσο κανένας από τους δύο να υποχωρεί για την προτεραιότητα.

Η γυναίκα οδηγός υποστηρίζει ότι δεν μπορούσε να υποχωρήσει, καθώς αν έκανε όπισθεν το όχημά της θα κατέληγε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε επίσης να κάνει πίσω, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

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Οι δύο οδηγοί διακρίνονται στο βίντεο-ντοκουμέντο να λογομαχούν, όταν ο άνδρας βγαίνει από το όχημα, κάνοντας παρατήρηση στη γυναίκα για τον τρόπο που εισήλθε στο στενό. Μάλιστα, ανέφερε ότι είναι επαγγελματίας οδηγός και έχει υποβληθεί σε επέμβαση στον τένοντα.

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Η κατάσταση ξέφυγε όταν η γυναίκα του επεσήμανε ότι λόγω της κατάστασής του δεν θα έπρεπε να οδηγεί. Τότε ο άντρας την προσέγγισε και την χτύπησε στο πρόσωπο. Κάτοικοι που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος και τα παρέδωσαν στην αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο και ξεκίνησε έρευνες στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον εντοπισμό του.

Ο «νταής» οδηγός από ότι φαίνεται ήταν χειρουργημένος για να κάνει ώπισθεν, όμως όχι τόσο προκειμένου να επιτεθεί σε μία γυναίκα μπροστά στο παιδί της.

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