Ήδη η κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή της Γαστούνης είναι μεγάλη.

Φρίκη και σοκ προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας στη Γαστούνη, το οποίο αποτύπωσε, τη στιγμή που οδηγός οχήματος πατάει ένα σκυλάκι λες και είναι μπουκάλι με νερό.

Στο αποτροπιαστικό βίντεο φαίνεται ότι αν και στη αρχή το όχημα φρενάρει, στη συνέχεια ο οδηγός ή η οδηγός του οχήματος (δεν φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο) πατάει γκάζι και με τις αριστερές ρόδες λιώνει το άτυχο ζώο.

Κάτοικοι της περιοχής απευθύνουν δημόσια έκκληση μέσω Facebook σε όποιον γνωρίζει κάτι ή αναγνωρίζει το όχημα, να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα η Φιλοζωική Ένωση Αμαλιάδας αναφέρει στη σχετική ανάρτηση: Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι που το φρόντιζαν και το αγαπούσαν όλοι. Μεγάλωσε μαζί μας, φύλαγε τα σπίτια της γειτονιάς και αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη γίνει καταγγελία στο Α.Τ. Πηνειού.

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Δυστυχώς η πινακίδα του οχήματος δεν διακρίνεται στο βίντεο. Αν κάποιος αναγνωρίζει το αυτοκίνητο ή γνωρίζει ποιος οδηγούσε εκείνη την ημέρα και ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, παρακαλείται να επικοινωνήσει είτε με εμάς είτε με τις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλούμε να μην γίνουν δημόσιες κατηγορίες ή στοχοποίηση προσώπων χωρίς στοιχεία. Σκοπός μας είναι μόνο να ταυτοποιηθεί ο οδηγός και να διαλευκανθεί το περιστατικό».

Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο νόμος 4830/2021 προβλέπει ότι η θανάτωση ζώου αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη, καθώς και χρηματική ποινή από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

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{https://www.facebook.com/dlourbas/videos/1489432169073276/}