Όλες οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης προηγούμενων γραπτών εξετάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο (οργανισμός και δικονομία) με ενδεικτικές απαντήσεις στις κρίσιμες διατάξεις των ν.4820/2021 και ν.4700/2020 προκειμένου να προετοιμαστούν οι υποψήφιοι ΠΕ για τον 6ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων, ο οποίος θα διενεργηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2026.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ερώτηση 1η (Θέμα Δ Σειράς ΠΕ)

Ιερά Μητρόπολη νησιού των Κυκλάδων έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού για την συντήρηση έργων τέχνης που βρίσκονται στο προαύλιο χώρο της. Έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής διάθεσης της χρηματοδότησης αυτής μπορεί να γίνει:

Α. Αποκλειστικά από τα όργανα της Ιερής Μητρόπολης

Β. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γ. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ύστερα από άδεια του Μητροπολίτη

Ενδεικτική απάντηση: Β

Άρθρο 9 παρ. 6 ν.4820/2021 (ελεγκτικές αρμοδιότητες) «Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, για την ορθή διάθεση αυτών, ή εκτάκτως, σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, αν συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής διαχείρισης των πόρων αυτών»

Ερώτηση 2η (Θέμα Δ Σειράς ΠΕ)

Στο πλαίσιο του ελέγχου της αποδοτικότητας των δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν.4829/2021:

Α. Ελέγχεται αν τα μέσα που χρησιμοποιούνται διατίθενται στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα και στην καλύτερη τιμή με την χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων

Β. Ελέγχεται η τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων

Γ. Ελέγχεται η επίτευξη των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί

Ενδεικτική απάντηση: Β (δεν αναγράφεται ακριβώς)

Άρθρο 73 παρ. 3 ν.4820/2021 (όρια ελέγχων) «Με την επιφύλαξη των ελέγχων χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (οικονομικότητας, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας), ο έλεγχος της σκοπιμότητας των πράξεων των ελεγχόμενων φορέων εκφεύγει της αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου»

Ερώτηση 3η (Θέμα Δ Σειράς ΠΕ)

Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των φορέων από το Ελεγκτικό Συνέδριο:

Α. Διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας

Β. Προλαμβάνει δημοσιονομικές εκτροπές

Γ. Διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ισονομίας

Ενδεικτική απάντηση: Β

Άρθρο 9 παρ. 1 ν.4820/2021 (ελεγκτικές αρμοδιότητες) «… (α) ο διαρκής έλεγχος της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των φορέων, που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία ως προς την ικανότητά τους να αποτρέπουν τους δημοσιονομικούς κινδύνους»

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ερώτηση 1η (Θέμα Γ Σειράς ΠΕ)

Στη δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την κλήτευση των διαδίκων επιμελείται:

Α. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Β. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Γ. Ο Γραμματέας του δικαστικού σχηματισμού που δικάζει, υπό την εποπτεία του αρμόδιου Προέδρου

Δ. Οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Άρθρο 108 ν.4700/2020 (καταχώρηση υποθέσεων στο πινάκιο) «Μετά τον ορισμό της δικασίμου, προσδιορισθείσες υποθέσεις για κάθε δικάσιμο καταχωρίζονται σε πινάκιο τηρούμενο από τον γραμματέα, ο οποίος εν συνεχεία επιμελείται, υπό την εποπτεία του αρμόδιου προέδρου, την κλήτευση των διαδίκων ενώπιον του δικαστηρίου για τη συζήτηση των υποθέσεων και τη σύνταξη για κάθε δικάσιμο εκθέματος συζητούμενων υποθέσεων»

Ερώτηση 2η (Θέμα Γ Σειράς ΠΕ)

Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο:

Α. Παρίσταται υποχρεωτικά στη συζήτηση όλων των υποθέσεων στο ακροατήριο

Β. Παρίσταται στη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο, εκτός αν έχει αποφασίσει το αρμόδιο όργανο της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας ότι σε ορισμένες δημόσιες συνεδριάσεις δεν θα παρίσταται

Γ. Δεν παρίσταται ποτέ στη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο

Ενδεικτική απάντηση: Β

Άρθρο 223 παρ. 2 ν.4700/2020 (δημόσια συνεδρίαση) «Στις δημόσιες συνεδριάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου προς συζήτηση των υποθέσεων σε ακροατήριο παρίσταται ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος εκφέρει την γνώμη του. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32 Α επ. του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, μπορεί να ορισθούν οι δημόσιες συνεδριάσεις, στις οποίες δεν θα παρίσταται καθώς και διαδικασίες στις οποίες δεν θα συμμετέχει ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου»

Ερώτηση 3η (Θέμα Γ Σειράς ΠΕ)

Η δημοσίευση απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου βεβαιώνεται στο τέλος αυτής ότι έλαβε χώρα:

Α. Από τον προεδρεύοντα στη συνεδρίαση

Β. Από τον προεδρεύοντα στη συνεδρίαση και τον Γραμματέα

Γ. Από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Δ. Από τους διαδίκους

Ενδεικτική απάντηση: Β

Άρθρο 297 παρ. 4 ν.4700/2020 (διατύπωση της δημοσίευσης απόφασης) «η δημοσίευση της απόφασης βεβαιώνεται στο τέλος αυτής από τον προεδρεύοντα στη συνεδρίαση και τον γραμματέα»

Ερώτηση 4η (Θέμα Γ Σειράς ΤΕ)

Σύμφωνα με τη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν από τον προσδιορισμό δικασίμου η Γραμματεία:

Α. Εντοπίζει στον φάκελο τυπικές ελλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν αναβολή στη συζήτηση και ενημερώνει τον διάδικο γι’ αυτές μαζί με την κλήση στο ακροατήριο

Β. Ενημερώνει τον/την Πρόεδρο του Δικαστηρίου για τον προσδιορισμό της δικασίμου

Γ. Ενημερώνει τον/την Πρόεδρο του Δικαστηρίου για την κλήτευση των διαδίκων ενώπιον του Δικαστηρίου

Ενδεικτική απάντηση: Α

Άρθρο 107 ν.4700/2020 (τυπικές ελλείψεις στη δικογραφία) «…πριν από τον προσδιορισμό δικασίμου από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, η γραμματεία του Δικαστηρίου εντοπίζει στον φάκελο της υπόθεσης τυπικές ελλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν αναβολή στη συζήτηση της υπόθεσης. Μαζί με την κλήση στο ακροατήριο, ο διάδικος ενημερώνεται και για τις τυπικές ελλείψεις που η γραμματεία εντόπισε στον φάκελο, τις οποίες επαφίεται σ’ αυτόν να συμπληρώσει»

Ερώτηση 5η (Θέμα Γ Σειράς ΤΕ)

Σύμφωνα με τη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος που παρίστανται με δήλωση υποχρεούται:

Α. Να αναγράψει ότι θα παρασταθεί με δήλωση στο κατατεθέν δικόγραφο

Β. Να παραδώσει στον Γραμματέα του Δικαστηρίου πέντε ημέρες πριν από τη δικάσιμο σχετική δήλωση

Γ. Να παραδώσει στον Γραμματέα του Δικαστηρίου έως την παραμονή της δικασίμου σχετική δήλωση

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Άρθρο 231 παρ. 1 ν.4700/2020 (παράσταση με δήλωση) «ο πληρεξούσιος δικηγόρος μπορεί να δηλώσει ότι δεν θα εμφανισθεί στο ακροατήριο, αλλά θα παραστεί με δήλωση που υπογράφεται από τον ίδιο. Η δήλωση παραδίδεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο στον γραμματέα του Δικαστηρίου το αργότερο την παραμονή της δικασίμου και σημειώνεται αμέσως στο Πινάκιο»

Ερώτηση 6η (Θέμα Γ Σειράς ΤΕ)

Σύμφωνα με τη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Πρακτικά που τηρεί ο Γραμματέας της έδρας κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται:

Α. Περίληψη του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου και τα αιτήματα που διατυπώνονται σε αυτό

Β. Καταγραφή των συμβάντων κατά τη συζήτηση και των αποφάσεων που αφορούν τη διεξαγωγή της

Γ. Μνεία ότι υπάρχουν τυπικές ελλείψεις στον φάκελο

Ενδεικτική απάντηση: Β

Άρθρο 240 παρ. 1 ν.4700/2020 (περιεχόμενο πρακτικών) «Κατά τη συζήτηση, ο γραμματέας της έδρας τηρεί πρακτικά. Στα πρακτικά αναφέρονται: … στ) καταγραφή των συμβάντων κατά τη συζήτηση … και των αποφάσεων που αφορούν στη διεξαγωγή της»

Ερώτηση 7η (Θέμα Γ Σειράς ΤΕ)

Σύμφωνα με τη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα Πρακτικά που τηρεί ο Γραμματέας της έδρας κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται:

Α. Περίληψη του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου και τα αιτήματα που διατυπώνονται σε αυτό

Β. Καταγραφή των συμβάντων κατά τη συζήτηση και των αποφάσεων που αφορούν στη διεξαγωγή της

Γ. Μνεία ότι υπάρχουν τυπικές ελλείψεις στον φάκελο

Ενδεικτική απάντηση: Α

Άρθρο 111 παρ. 1 ν.4700/2020 (προσβαλλόμενες πράξεις) «… στο ένδικο βοήθημα της έφεσης σε Τμήμα υπόκεινται α) οι πράξεις που εκδίδονται από το Δικαστήριο κατά την άσκηση της ελεγκτικής αρμοδιότητας των οργάνων του»

Ερώτηση 8η (Θέμα Δ Σειράς ΠΕ)

Με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δόθηκαν οδηγίες στους συνταξιούχους, σχετικά με τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης για την καταβολή αναδρομικών ποσών σύνταξης, των οποίων η καταβολή προβλέπεται με διάταξη νόμου. Το έγγραφο αυτό ανέφερε ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης αυτής είναι έξι μήνες από τη δημοσίευση του οικείου νόμου, ενώ αντίθετα, ο νόμος όριζε ότι η σχετική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι δίμηνη από την δημοσίευση του νόμου. Συνταξιούχος, ο οποίος υπέβαλε εκπροθέσμως την αίτηση για καταβολή των αναδρομικών, επειδή ακολούθησε τις οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου και συνακόλουθα απορρίφθηκε το αίτημά του για την είσπραξη των αναδρομικών, προσέφυγε στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αίτημα την καταβολή των ποσών των αναδρομικών που δικαιούται αντίγραφο του επίμαχου εγγράφου του ΓΛΚ, το οποίο αποτελεί πλέον μέρος του φακέλου της οικείας δικογραφίας;

Α. Ύστερα από έγκριση της Προέδρου του Δικαστηρίου, άλλος συνταξιούχος που ακολουθώντας και αυτός τις οδηγίες του εγγράφου, υπέβαλε εκπροθέσμως αίτηση για τη χορήγηση των αναδρομικών και επιθυμεί να προσφύγει δικαστικά, ώστε να πετύχει την καταβολή τους

Β. Ύστερα από έγκριση της Προέδρου του Δικαστηρίου, ο αδελφός του διαδίκου, επικαλούμενος τη συγγενική τους σχέση

Γ. Ύστερα από έγκριση της Προέδρου του Δικαστηρίου, άλλος συνταξιούχος, ο οποίος έχει ήδη δικαιωθεί και έχει λάβει το επίμαχο ποσό των αναδρομικών

Ενδεικτική απάντηση: Α

Άρθρο 106 παρ. 1 ν.4700/2020 (πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφίας) «Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν: … β) ύστερα από έγκριση του Προέδρου του Δικαστηρίου, απλά αντίγραφα των εγγράφων που έχουν συνταχθεί από όργανα δημόσιου φορέα και βρίσκονται επίσης στη δικογραφία»

Ερώτηση 9η (Θέμα Δ Σειράς ΠΕ)

Σύμβαση υπηρεσίας φύλαξης του Δήμου Άρτας, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την υλοποίηση της οποίας διαθέτει πόρους το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

(ερώτηση ανάπτυξης)

Ενδεικτική απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 324 του ν.4700/2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η συγκεκριμένη σύμβαση υπόκειται σε υποχρεωτικό προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται ακριβώς στο όριο (ήτοι 1.700.000 ευρώ). Η παράγραφος 3 του άρθρου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις από ενωσιακούς πόρους (π.χ. ΕΤΠΑ) δεν ενεργοποιείται καθώς η δαπάνη δεν υπερβαίνει το όριο των 5 εκατομμυρίων ευρών. Συνεπώς, η σύμβαση υπηρεσίας φύλαξης του Δήμου Άρτας, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, υπόκειται σε υποχρεωτικό προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας.

Ερώτηση 10η (Θέμα Δ Σειράς ΠΕ)

Ο «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» προκήρυξε την εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Μεταφοράς kV/30kV, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Υποχρεούται να αποστείλει τον φάκελο της διαδικασίας για προσυμβατικό έλεγχο το Ελεγκτικό Συνέδριο;

(ερώτηση ανάπτυξης)

Ενδεικτική απάντηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 324 του ν.4700/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο υποχρεωτικός προσυμβατικός έλεγχος διενεργείται από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μόνο όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό ύψους 1.700.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Εν προκειμένω, η δαπάνη είναι 1.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή κάτω από το όριο. Εν συνεχεία, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 324 του ν.4700/2020 προβλέπουν έλεγχο από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ποσά άνω των 300.000 ευρώ και έως 1.700.000 ευρώ αλλά μόνο για το δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα νομικά πρόσωπα αυτών και λοιπά ΝΠΔΔ. Τέλος, η παράγραφος 7 του άρθρου 324 του ν.4700/2020 εξαιρεί από τον προσυμβατικό έλεγχο τα νομικά πρόσωπα στα οποία το δημόσιο δεν ελέγχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των μελών της διοίκησης. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν υποχρεούται να αποστείλει τη συγκεκριμένη σύμβαση για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.