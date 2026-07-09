Σήμερα παρατίθενται τα θέματα εξετάσεων σε Σύνταγμα και Δικονομίες στις κατηγορίες ΤΕ και ΠΕ του 6ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων, μαζί με τις ενδεικτικές απαντήσεις τους, σε μια προσπάθεια να συγκρίνετε τις δικές σας απαντήσεις μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας.

ΤΕ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Το Σύνταγμα προστατεύει το απόρρητο της ελεύθερης ανταπόκρισης των πολιτών. Ποια αρχή δεν δεσμεύεται υπό προϋποθέσεις από το απόρρητο αυτό;

Α) Η Δικαστική

Β) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γ) Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Άρθρο 19 παρ. 1 Σ «1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

2. Πληροφορείστε από τα ΜΜΕ ότι ψηφίζεται νόμος που ορίζει διαφορετικό συντελεστή φορολόγησης για ακριβώς ίδιου ποσού εισοδήματος με μοναδικό κριτήριο το φύλο εκάστου φορολογουμένου. Σε ποια συνταγματική αρχή αντιβαίνει ο εν λόγω νόμος:

Α) Αρχή της αναλογικότητας

Β) Αρχή της αναγκαιότητας

Γ) Αρχή της ισότητας

Άρθρο 4 παρ. 1, 2 & 5 Σ «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. […] 5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.»

3. Σύμφωνα με τα άρθρα 37, 38, 39 <Περί Συντάξεως της Ελληνικής Πολιτείας> του Συντάγματος της Τροιζήνος, της Γ’ Εθνικής Συνελεύσεως οριζόταν επί λέξει πώς: <Η νομοθετική κατασκευάζει τους νόμους, η νομοτελεστική επικυρώνει αυτούς, κατά το 73 άρθρον και τους εκτελεί, η δικαστική τους προσαρμόζει>, ερωτάται ποια συνταγματική αρχή αντανακλούν τα προεκτεθέντα άρθρα:

Α) Την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας

Β) Την αρχή της νομιμότητας και του κράτους δικαίου

Γ) Την αρχή της διάκρισης των εξουσιών

Άρθρο 26 Σ «1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού»

4. Πότε αρχίζει η παραγραφή σε περίπτωση σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας κατά το Σύνταγμα;

Α) Μετά την πάροδο πενταετίας

Β) Μετά την πάροδο δεκαπενταετίας

Γ) Μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία

Άρθρο 120 παρ. 3 Σ «3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος»

5. Σε δικαστική απόφαση σχηματίζεται μειοψηφία ενός δικαστή. Η γνώμη της μειοψηφίας αυτής, σύμφωνα με το Σύνταγμα: (δεν είναι αυτή η σωστή διατύπωση)

Α) Δημοσιεύεται υποχρεωτικά

Β) Δεν δημοσιεύεται

Γ) Δημοσιεύεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως του καταδικασθέντος Α’ προκειμένου να την επικαλεστεί στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο

Άρθρο 93 παρ. 3 Σ «3. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. Νόμος ορίζει τις έννομες συνέπειες που επέρχονται και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου. Η γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την καταχώριση στα πρακτικά ενδεχόμενης μειοψηφίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της δημοσιότητάς της»

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

6. Ποιο από τα κάτωθι πρόσωπα δεν έχει δικαίωμα να προτείνει την εξαίρεση δικαστικών προσώπων;

Α) Ο Κατηγορούμενος

Β) Ο Γραμματέας

Γ) Ο Εισαγγελέας

Άρθρο 16 παρ. 1 ν.4620/2019 «1. Δικαίωμα να προτείνουν την εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας»

7. Σε πόση προθεσμία υπόκειται η υποβολή αίτησης διόρθωσης ή συμπλήρωσης μιας απόφασης; (στα προβλεπόμενα πλαίσια της ποινικής Δικονομίας)

Α) Υπόκειται σε 20ήμερη προθεσμία

Β) Υπόκειται σε 10ήμερη προθεσμία

Γ) Δεν υπόκειται σε προθεσμία

Άρθρο 145 παρ. 1 ν.4620/2019 «1. Όταν στην απόφαση, στην ποινική διαταγή ή στην διάταξη υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα ο δικαστής που τις εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στην απόφαση ή στη διάταξη και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο. Ουσιώδης μεταβολή υπάρχει ιδίως όταν εκφέρεται νέα δικαιοδοτική κρίση, επιβάλλεται κύρια ποινή, παρεπόμενη ποινή ή μέτρο ασφαλείας»

8. Τυγχάνετε Γραμματέας στο Τμήμα Προσδιορισμού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στο γραφείο σας έρχεται ο Α που είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα έγκλησης σε βάρος του Β και σας ερωτά εάν μπορεί να ανακαλέσει την παραίτησή του αυτή, τι απαντάτε;

Α) Όχι, σε καμία περίπτωση

Β) Ναι, οποτεδήποτε

Γ) Ναι, υπό ορισμένες χρονικές προϋποθέσεις

Άρθρο 54 παρ. 2 ν.4620/2019 «2. Παραίτηση που γίνεται με όρους ή προθεσμία δεν έχει έννομα αποτελέσματα. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται»

9. Ο Α υποβάλλει έγκληση για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος της Β. Ακολούθως αλλάζει γνώμη και επιθυμεί να ανακαλέσει την υποβληθείσα έγκλησή του. Ποιο είναι το ΑΠΩΤΑΤΟ χρονικό σημείο που μπορεί να ανακαλέσει την έγκλησή του;

Α) Μέχρι το τέλος της προδικασίας

Β) Μέχρι την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος

Γ) Μέχρι την δημοσίευση της απόφασης του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου

Άρθρο 55 παρ. 2 ν.4620/2019 «2. Για τους υπαλλήλους στους οποίους δηλώνεται η ανάκληση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή πρέπει να γίνει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42. Η ανάκληση μπορεί επίσης να γίνει και στο ακροατήριο σε όλη τη διάρκεια της δίκης και ωσότου δημοσιευτεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα, είναι απαράδεκτη»

10. Ο Α υπέβαλε έγκληση σε βάρος του Β για το αδίκημα της απειλής. Ακολούθως επιθυμεί να ανακαλέσει την υποβληθείσα έγκλησή του και πράγματι την ανακαλεί. Για την ανάκληση αυτή:

Α) Δεν υπάρχουν έξοδα

Β) Υπάρχουν καταβλητέα έξοδα που προκαταβάλλονται

Γ) Υπάρχουν έξοδα που στέλνονται μεταγενέστερα για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία

Άρθρο 55 παρ. 3 ν.4620/2019 «3. Για την ανάκληση που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο της έκθεσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή των πρακτικών, μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία»

11. Στην Τακτική Διαδικασία η προσθήκη αντίκρουση και το δικαστικό ένσημο κατατίθενται: (αφορά σε πολιτική δίκη)

Α) Εντός των επόμενων 15 ημερών από την λήξη προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων

Β) Εντός τριών ημερών μετά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο

Γ) Εντός 15 ημερών από την κατάθεση της αγωγής

Άρθρο 237 παρ. 2 π.δ. 503/1985 «2. Η προσθήκη αντίκρουση κατατίθεται εντός των επόμενων δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων. Στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το δικαστικό ένσημο. Εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών από την τελευταία αυτή προθεσμία ορίζεται ο δικαστής ή, επί πολυμελούς δικαστηρίου, η σύνθεση και ο εισηγητής για την εκδίκαση της διαφοράς»

12. Ο Α ηττηθείς διάδικος άσκησε το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης πριν την επίδοσή της σε αυτόν. Το Εφετείο ορθά έκρινε αυτήν: (αφορά σε πολιτική δίκη)

Α) Εμπροθέσμως ασκηθείσα

Β) Προώρως ασκηθείσα

Γ) Εκπροθέσμως ασκηθείσα

Άρθρο 499 π.δ. 503/1985 «Τα ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν και πριν από την επίδοση της απόφασης, ακόμη και την ίδια ημέρα της δημοσίευσής της»

13. Τέσσερις ηττηθέντες πρωτοδίκως διάδικοι προτίθενται να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που εξέδωσε το ΠολΠρΑθηνών. Υποχρεωτικά πρέπει να καταθέσουν:

Α) Ένα παράβολο ποσού 150 ευρώ

Β) Τέσσερα παράβολα συνολικού ποσού 600 ευρώ

Γ) Δύο παράβολα συνολικού ποσού 300 ευρώ, καθόσον η έφεση στρέφεται κατά δύο εφεσιβλήτων

Άρθρο 495 παρ. 3 π.δ.503/1985 «3. Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο της έφεσης, […], υποχρεούται να καταθέσει παράβολο, που επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας, ως εξής: Α. Για το ένδικο μέσο της έφεσης: […] γ) κατά απόφασης πολυμελούς πρωτοδικείου παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. […] Σε περίπτωση που ασκήθηκε ένα ένδικο μέσο από ή κατά περισσοτέρων διαδίκων κατατίθεται ένα παράβολο από τους εκκαλούντες, […]»

14. Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι αργία, πότε λήγει η προθεσμία;

Α) Την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα

Β) Στις επτά (7) το βράδυ της επόμενης εργάσιμης ημέρας

Γ) Στις δώδεκα (12) τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας (αργίας)

Άρθρο 60 παρ. 1 ν.2717/1999 «1. Οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο ή από τα δικαστήρια αρχίζουν την επόμενη ημέρα από εκείνη κατά την οποία συντελέστηκε το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία τους και λήγουν στις επτά (7) το βράδυ της τελευταίας ημέρας, αν δε αυτή είναι αργία, την ίδια ώρα της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας.»

15. Μέχρι πότε έχει το δικαίωμα ο ενάγων σε δίκη ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων να περιορίσει ή να μετατρέψει το αίτημα της αγωγής του από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό;

Α) Η μεταβολή του αιτήματος απαγορεύεται σε κάθε στάδιο της δίκης

Β) Μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης

Γ) Έως το τέλος της πρώτης συζήτησης

Άρθρο 75 παρ. 3 ν.2717/1999 «3. Μεταβολή του αιτήματος της αγωγής είναι απαράδεκτη. Κατ’ εξαίρεση, ο ενάγων μπορεί, ως το τέλος της πρώτης συζήτησης, να περιορίσει το αίτημα της αγωγής ή να το μετατρέψει από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό ή από αναγνωριστικό σε καταψηφιστικό»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

Στοιχεία Δικαίου, ιδίως Συνταγματικού και Δικονομικού

1η Ερώτηση

Η συνταγματική αρχή, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», τονίζεται ρητά από τον συντακτικό και αναθεωρητικό (2001, 2019) νομοθέτη και σε άλλες τέσσερις (4) ειδικότερες συνταγματικές διατάξεις.

Να αναφέρετε τις διατάξεις αυτές (άρθρο, παράγραφο και εδάφιο όπου χρειάζεται)

Άρθρο 7 παρ. 2 Σ «2. Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει»

Άρθρο 15 παρ. 2 Σ (αναθεώρηση 2001) «2. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχε ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας»

Άρθρο 21 παρ. 1 Σ (αναθεώρηση 2019) «1. […] Το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει»

Άρθρο 106 παρ. 2 «2. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας»

2η Ερώτηση

Ομάδα Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που έχει πληροφορίες ότι στην οικία που κατοικεί ο Α στο κέντρο της Αθήνας και την οποία εκμισθώνει με βραχυχρόνια μίσθωση (μέσω της πλατφόρμας Airbnb), υπάρχουν αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, προτίθεται να προβεί σε έρευνα της οικίας αυτής για την ανεύρεση και την κατάσχεση των ναρκωτικών. Η έρευνα διενεργείται νομότυπα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, στην εν λόγω οικία παρουσία:

Α. Δικαστικού υπαλλήλου (Γραμματέα της Εισαγγελίας), με ρητή εξουσιοδότηση προς αυτόν του Εισαγγελέα Εφετών

Β. Δικαστικού Επιμελητή

Γ. Εισαγγελικού Παρέδρου

Δ. Του διαχειριστή της πλατφόρμας Airbnb ή του ιδιοκτήτη της οικίας

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 9 παρ. 1 εδ. γ’ Σ «1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας»

3η Ερώτηση

Ο εργοδότης Α δυσανασχετεί που ο Β, εργαζόμενος ως οδηγός στην επιχείρησή του, εκφράζει, εκτός εργασίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πολιτικές του απόψεις, που δεν συμφωνούν με τις δικές του, παρότι αυτές δεν συνδέονται με την παροχή της εργασίας του. Επιθυμεί δε, να του το απαγορεύσει, άλλως να τον απολύσει για το λόγο αυτό. Βάσει ποιας συνταγματικής διάταξης προστατεύονται εν προκειμένω τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του εν λόγω εργαζόμενου και πως λέγεται ο σχετικός νομικός όρος;

Α. Άρθρο 5 παρ. 3

Β. Άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β

Γ. Άρθρο 22 παρ. 1

Δ. Άρθρο 25 παρ. 1 εδ. γ

Ενδεικτική απάντηση: Ο σχετικός δογματικός όρος είναι η «τριτενέργεια των συνταγματικών (θεμελιωδών) δικαιωμάτων».

4η Ερώτηση

Στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, που εκδικάζει διαφορές ιδιωτικού δικαίου, έχει εισαχθεί για συζήτηση αγωγή, που αποτελεί διοικητική διαφορά ουσίας, που υπάγεται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων. Ο δικαστής εκδίδει απόφαση με την οποία:

Α. Κηρύσσει το Δικαστήριο αυτό αναρμόδιο και παραπέμπει την αγωγή στο αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο Διοικητικό Δικαστήριο

Β. Απορρίπτει την αγωγή για έλλειψη δικαιοδοσίας χωρίς να την εξετάσει στην ουσία

Γ. Για την οικονομία της δίκης κρατεί την υπόθεση και δικάζει την αγωγή στην ουσία της, εφαρμόζοντας ως προς τη διαδικασία τους κανόνες της διοικητικής δικονομίας

(Να αναφέρετε με την απάντησή σας την ακριβή διάταξη του ΚΠολΔ, δηλαδή το άρθρο, την παράγραφο και το εδάφιο αν χρειάζονται)

Άρθρο 4 εδ. γ π.δ.503/1985 «Τα δικαστήρια ερευνούν την έλλειψη δικαιοδοσίας και αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2. […] Το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή ή την αίτηση, αν δεν έχει δικαιοδοσία»

5η Ερώτηση

Ποια η συνέπεια της παραίτησης από το δικόγραφο της αγωγής;

Α. Δημιουργεί δεδικασμένο, ο ενάγων χάνει το ουσιαστικό δικαίωμα και δεν μπορεί να ασκήσει την ίδια αγωγή στο μέλλον

Β. Δημιουργεί εκκρεμοδικία και ο ενάγων δεν μπορεί να επανέλθει με νέα αγωγή

Γ. Επιφέρει την κατάργηση της δίκης, η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε

(Να αναφέρετε με την απάντησή σας και την ακριβή διάταξη του ΚΠολΔ, δηλαδή το άρθρο, την παράγραφο και το εδάφιο)

Άρθρο 295 παρ. 1 εδ. α’ π.δ.503/1985 «Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε.»

6η Ερώτηση

Ο Α ασκεί αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου κατά του Β, διπλωματικού αντιπροσώπου της Ιταλίας στην Ελλάδα, με την οποία ζητεί 36.000 ευρώ για μισθώματα που του οφείλει από την εκμίσθωση σε αυτόν ενός ακινήτου του στο νησί, το οποίο ο Β χρησιμοποιούσε ως θερινή του κατοικία. Ο Β ισχυρίζεται ότι απολαμβάνει το προνόμιο της ετεροδικίας και δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Ευσταθεί ο ισχυρισμός του Β; Αιτιολογείστε συνοπτικά την απάντησή σας.

Ενδεικτική απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 π.δ. 503/1985 (ΚΠολΔ), «Διαφορές που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επάνω σε ακίνητα, τη νομή ή την κατοχή τους, διαίρεση κοινού, κανονισμό ορίων, απαιτήσεις κατά οποιουδήποτε διακατόχου, αποζημίωση για αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς και διαφορές από μίσθωση ακινήτου ή δικαιώματος που συνδέεται με την εκμετάλλευσή του ή από επίμορτη αγροληψία, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο» και κατά το άρθρο 3 παρ. 2 π.δ.503/1985 (ΚΠολΔ), «εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων οι αλλοδαποί που έχουν ετεροδικία, εκτός αν πρόκειται για τις διαφορές που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 29». Συνεπώς, εφόσον η αγωγή του Α αφορά ακριβώς διαφορά από μίσθωση ακινήτου ευρισκόμενου στη Σύρο, εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 29 και τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία, παρά την επικαλούμενη ετεροδικία του Β.

7η Ερώτηση

Αν σε ένα Πλημμελειοδικείο επαρχιακής πόλης συγκεκριμένη ημέρα κωλύονται όλοι οι πλημμελειοδίκες να δικάσουν τις υποθέσεις που προσδιορίσθηκαν στο πινάκιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της δικασίμου αυτής και διαθέσιμος είναι μόνο ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο οποίος διευθύνει και το Πρωτοδικείο, μπορεί να τις δικάσει;

Α. Δεν μπορεί, διότι έχει τη διεύθυνση του Πρωτοδικείου

Β. Δεν μπορεί, διότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Γ. Μπορεί να τις δικάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης

Άρθρο 5 ν.4620/2019 «Το μονομελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από έναν πρωτοδίκη που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών μπορεί να δικάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης. Στο ίδιο δικαστήριο πλημμελειοδικών είναι δυνατό να λειτουργούν και περισσότερα μονομελή. Ο τόπος συνεδριάσεων του μονομελούς, όταν συνεδριάζει εκτός έδρας, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών»

8η Ερώτηση

Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκλησης από τον εγκαλούντα ή τον εφοδιασμένο προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο, ποιος υποχρεούνται να καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα και τέλη;

Α. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ωφελείται από την ανάκλησή της

Β. Ο εγκαλών-ανακαλών βαρύνεται σε κάθε περίπτωση να καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα

Γ. Και οι δύο εξ ημισείας

Άρθρο 55 παρ. 3 ν.4620/2019 «3. Για την ανάκληση που προβλέπεται στην παρ.1 δεν είναι απαραίτητη η προκαταβολή των δικαστικών εξόδων και τελών, που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανακαλούντα. Αντίγραφο της έκθεσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ή των πρακτικών, μαζί με την εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων στέλνεται για είσπραξη στον αρμόδιο ταμία»

9η Ερώτηση

Ποια είναι η αποδεικτική αξία της μαρτυρικής κατάθεσης ή της απολογίας του Β, συγκατηγορουμένου του Α για την ίδια πράξη (π.χ. κλοπή), ως προς την καταδίκη του Α για την πράξη αυτή, αν δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό μέσο για την ενοχή του;

Α. Λαμβάνεται υπόψη για την καταδίκη του Α και μόνη η ένορκη μαρτυρική κατάθεση του συγκατηγορούμενου του Β

Β. Δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο μόνο η μαρτυρική κατάθεση ή η απολογία του συγκατηγορουμένου Β για την καταδίκη του Α, αν δεν υπάρχει και άλλο αποδεικτικό μέσο για την ενοχή του, το οποίο πρέπει να κατονομάζεται ρητά στη δικαστική απόφαση

Γ. Λαμβάνεται υπόψη και μόνη η απολογία του συγκατηγορουμένου του Β για την καταδίκη του Α, αν, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Β ορκίσθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, δίνοντας τον όρκο των μαρτύρων

Άρθρο 211 ν.4620/2019 «Η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου, αν δεν υπάρχει άλλο, ρητά κατανομαζόμενο στην απόφαση, αποδεικτικό μέσο»

10η Ερώτηση

Ποια προϋπόθεση απαιτείται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προκειμένου να ασκήσει έφεση ο Εισαγγελέας Εφετών κατά αθωωτικής απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ή του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων;

Α. Η απόφαση του Δικαστηρίου να μην είναι ομόφωνη και η μειοψηφία να είχε τη γνώμη ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να κηρυχθεί ένοχος για κακούργημα

Β. Η απόφαση του Δικαστηρίου να είναι ομόφωνη και ο Εισαγγελέας της έδρας να διατύπωσε κατά τη συζήτηση πρόταση για ενοχή του κατηγορουμένου

Γ. Η απόφαση του Δικαστηρίου να είναι ομόφωνη, οποιαδήποτε πρόταση και αν διατύπωσε κατά τη συζήτηση ο Εισαγγελέας της έδρας

Άρθρο 486 παρ. 2 εδ. α’ ν.4620/2019 «Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφέρειας όπου ασκεί τα καθήκοντά του και του τριμελούς εφετείου για κακουργήματα μπορεί να ασκήσει ο εισαγγελέας εφετών, εφόσον η απόφαση δεν είναι ομόφωνη και το μέλος ή τα μέλη που μειοψήφησαν είχαν την γνώμη ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να κηρυχθεί ένοχος για πράξη που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος»

11η Ερώτηση

Η δημοτική επιχείρηση Α άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου αγωγή κατά της εργολήπτριας εταιρείας Β, στην οποία είχε αναθέσει την εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» και στην οποία, κατά τους αγωγικούς ισχυρισμούς, κατέβαλε πλήρως το εργολαβικό αντάλλαγμα, πλην όμως η τελευταία δεν το αποδέχεται και, πριν από την οριστική παράδοση του έργου, πέτυχε εναντίον της την έκδοση διαταγής πληρωμής με την οποία αυτή (ενάγουσα0 διατάσσεται να την καταβάλλει επιπροσθέτως του συμφωνηθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, το ποσό των 130.000 ευρώ. Ζητεί δε, α) να αναγνωριστεί ότι έχει αποσβεστεί πλήρως η αξίωση της εναγόμενης για το εργολαβικό αντάλλαγμα που αφορά το εν λόγω έργο και β) να αναγνωρισθεί ότι έχει αποσβεστεί πλήρως κάθε απαίτηση της εναγόμενης εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης και της απορρέουσας από την ανωτέρω διαταγή πληρωμής.

Ενόψει των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999):

Α. Η αγωγή με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα (αρνητικά αναγνωριστικά) είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι το ένδικο βοήθημα της αγωγής, που ασκείται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, παρέχεται αποκλειστικά για την καταψήφιση ή την αναγνώριση θετικών χρηματικών αξιώσεων, που απορρέουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου και δεν νοείται χρήση αυτού για την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας εν γένει εννόμων σχέσεων ή δικαιωμάτων δημοσίου δικαίου

Β. Είναι παραδεκτή η αγωγή με τα ανωτέρω αιτήματα, διότι το ένδικο βοήθημα της αγωγής, που ασκείται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, μπορεί να έχει ως αίτημα την αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας εννόμων σχέσεων ή δικαιωμάτων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τα, κατ’ αναλογία, οριζόμενα στο άρθρο 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

(Με την απάντησή σας να αναφέρετε επακριβώς και τις σχετικές διατάξεις του ΚΔΔ)

Άρθρο 71 παρ. 1 ν.2717/1999 «1. Αγωγή μπορεί να ασκήσει εκείνος ο οποίος έχει, κατά του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, χρηματική αξίωση από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου»

Άρθρο 73 παρ. 2 ν.2717/1999 «2. Αίτημα της αγωγής μπορεί να είναι: α. η καταψήφιση της αξιούμενης παροχής ή β. η αναγνώριση της αντίστοιχης αξίωσης»

12η Ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες φυσικών προσώπων έχει ικανότητα να διεξάγει δίκη στο όνομά του (δικανική ικανότητα) κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας;

Α. Όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή δικαιοπρακτικής ικανότητας, για κάθε είδους δίκη

Β. Μόνο τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση

Γ. Τα φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και όσα έχουν περιορισμένη, αλλά μόνο για διαδικαστικές πράξεις, που απορρέουν από σχέσεις για τις οποίες αναγνωρίζεται η δικαιοπρακτική τους ικανότητα

Άρθρο 24 παρ. 1 ν.2717/1999 «1. Ικανότητα να αποφασίζει για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων έχει το φυσικό πρόσωπο το οποίο: α. έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ή β. έχει περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά μόνο ως προς τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη ρύθμιση σχέσεων για τις οποίες θεωρείται ικανό»

13η Ερώτηση

Ποιο από τα παρακάτω είναι νομικά ορθό και βάσει ποιάς διάταξης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σχετικά με την κατάρτιση και την ανάρτηση του εκθέματος, στο οποίο αναγράφονται με τη σειρά του πινακίου οι προς συζήτηση υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια;

Α. Το έκθεμα που καταρτίζει η γραμματεία για κάθε δικάσιμο, αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από τη δίκη, επί ποινή ακυρότητας της συζήτησης των υποθέσεων

Β. Το έκθεμα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων την προηγούμενη της δίκης και η παράλειψη της ανάρτησής του συνεπάγεται την ακυρότητα της διαδικασίας

Γ. Το έκθεμα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων και στον ιστοχώρο του κάθε δικαστηρίου από την προηγούμενη της συνεδρίασης και η τυχόν παράλειψη της ανάρτησής του δεν επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας

Δ. Το έκθεμα αναρτάται το πρωί της ίδιας ημέρας της συνεδρίασης και η παράλειψή του καλύπτεται αν οι διάδικοι είναι παρόντες

Άρθρο 132 ν.2717/1999 «1. Η γραμματεία καταρτίζει για κάθε δικάσιμο έκθεμα, στο οποίο αναγράφονται με τη σειρά του πινακίου οι προς συζήτηση υποθέσεις. Το έκθεμα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων και στον ιστοχώρο του κάθε δικαστηρίου από την προηγούμενη της συνεδρίασης. 2. Δεν προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας η μη ανάρτηση του εκθέματος ή η μη μνεία σε αυτό συγκεκριμένης υπόθεσης»

14η Ερώτηση

Ποια είναι η έννομη συνέπεια στην περίπτωση κατά την οποία μία δημόσια σύμβαση μεγάλης οικονομικής αξίας υπογραφεί χωρίς προηγούμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο;

Α. Η σύμβαση είναι αυτοδικαίως άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα

Β. Η σύμβαση είναι ακυρώσιμη και παραμένει ισχυρή αν δεν προσβληθεί εντός 30 ημερών από κάποιον τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον

Γ. Η ισχύς της σύμβασης αναστέλλεται μέχρι να διενεργηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 327 ν.4700/2020 «Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος που προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 324, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη»

15η Ερώτηση

Στις δημόσιες συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο παρίσταται:

Α. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Β. Ο Υπουργός των Οικονομικών

Γ. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

Άρθρο 223 παρ. 2 εδ. α’ ν.4700/2020 «2. Στις δημόσιες συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς συζήτηση των υποθέσεων σε ακροατήριο παρίσταται ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος εκφέρει τη γνώμη του.»