Από τις μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στον Υμηττό, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ενισχύθηκε κατά 21,3% και διαμορφώθηκε στα 10,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Με έντονες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, αλλά και σαφή σημάδια επιβράδυνσης στο σύνολο της αγοράς, κινήθηκαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη τιμών SPI του Spitogatos.gr, τα βόρεια προάστια της Αττικής εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν στις αυξήσεις, τόσο στις πωλήσεις όσο και στις μισθώσεις, την ώρα που σε πανελλαδικό επίπεδο ο ρυθμός ανόδου των τιμών εμφανίζει αισθητή κάμψη σε σχέση με το 2024 και το 2025.

«Έκρηξη» σε ενοίκια και τιμές πώλησης

Στις ενοικιάσεις, από τις μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στον Υμηττό, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ενισχύθηκε κατά 21,3% και διαμορφώθηκε στα 10,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθεί η Πεντέλη με αύξηση 18,9% και μέση ζητούμενη τιμή 11 ευρώ/τ.μ., ενώ στα Μελίσσια οι ιδιοκτήτες ζητούν πλέον κατά μέσο όρο 10,9 ευρώ/τ.μ., αυξημένα κατά 17,9% σε ετήσια βάση. Στο Νέο Ψυχικό, όπου οι τιμές παραμένουν από τις υψηλότερες της αγοράς, η μέση ζητούμενη τιμή έφτασε τα 14,4 ευρώ/τ.μ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 15,1%, γεγονός που μεταφράζεται σε ενοίκια άνω των 1.400 ευρώ για μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων.

Σε επίπεδο Αττικής, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης σημείωσε η Δραπετσώνα, όπου η άνοδος άγγιξε το 29,1% μέσα σε μόλις έναν χρόνο, με τη μέση ζητούμενη τιμή να διαμορφώνεται στα 10,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αντίστοιχα ισχυρές αυξήσεις καταγράφονται και στις ζητούμενες τιμές πώλησης. Η Δροσιά βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, με ετήσια αύξηση 30,2% και μέση ζητούμενη τιμή στα 3.094 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη Λυκόβρυση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 25,6%, πλησιάζοντας πλέον τα 4.000 ευρώ/τ.μ. και συγκεκριμένα τα 3.920 ευρώ/τ.μ. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στη Δάφνη με 27%, στον Ταύρο με 22,5% και στη Νέα Φιλαδέλφεια με 22,3%.

Η αναβάθμιση των ακινήτων και η επιβράδυνση της αγοράς

Σύμφωνα με την ανάλυση του Spitogatos.gr, βασικός παράγοντας που τροφοδοτεί τις αυξήσεις στις τιμές πώλησης είναι η αναβάθμιση του διαθέσιμου αποθέματος κατοικιών, καθώς στην αγορά εμφανίζεται μεγαλύτερος αριθμός ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης.

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Παρά τις έντονες αυξήσεις σε επιμέρους περιοχές, η συνολική εικόνα της αγοράς κατοικίας δείχνει ότι ο ρυθμός ανόδου των τιμών επιβραδύνεται. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης αυξήθηκε κατά 6,1% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, έναντι ανόδου 9,7% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση καταγράφεται στις τιμές ενοικίασης, όπου η ετήσια αύξηση περιορίστηκε στο 1,3%, από 7,2% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα στην Αττική

Στην Αττική, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης ενισχύθηκε κατά 5,3%, ποσοστό χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο και αισθητά μειωμένο σε σχέση με την αύξηση 9,4% που είχε καταγραφεί πριν από έναν χρόνο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με την αγορά, στη σταδιακή εξασθένηση της επίδρασης του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο είχε ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για αγορά κατοικίας το προηγούμενο διάστημα. Αντίθετα, στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης της Αττικής ο ρυθμός αύξησης παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,5% έναντι 4,4% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.