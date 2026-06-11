Περνάμε σε μία εποχή που πρέπει να σεβαστούμε τις τεκτονικές αλλαγές της σε όλα τα επίπεδα.

Αδιαμφισβήτητα η εποχή μας κυριαρχείται από το scroll κι αυτό δεν αφορά μόνο τη νέα γενιά. Ξυπνάμε, ενημερωνόμαστε, διασκεδάζουμε κι επικοινωνούμε μέσα από μια ατελείωτη ροή εικόνων, ειδήσεων και απόψεων. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόση πληροφορία διαθέσιμη κι όμως ποτέ άλλοτε δεν αισθανθήκαμε ότι δεν έχουμε πραγματική επιρροή στις αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή μας. Ζούμε άραγε σε ένα περιβάλλον γενικευμένης ψευδαίσθησης ή με μία λέξη δυστοπίας;

Ό,τι μας φαίνεται ενδιαφέρον δεν κάνουμε τον κόπο να το συγκρατήσουμε στον νου μας και να το επεξεργαστούμε σε δεύτερο χρόνο. Η σημερινή μορφή αποθήκευσης δεν είναι στο μυαλό, αλλά ένα screenshot στην κινητή μας συσκευή. Ένας ολόκληρος κόσμος, καθώς δεν περιορίζεται το φαινόμενο γεωγραφικά «σώζει» στιγμιότυπα από σπίτια που δεν μπορεί να αγοράσει, δουλειές που δεν προσφέρουν προοπτική, ταξίδια που αναβάλλονται κι όνειρα που μεταφέρονται διαρκώς στο μέλλον. Το screenshot έγινε το σύμβολο μιας κοινωνίας που βλέπει τις δυνατότητές της να υπάρχουν μπροστά της, αλλά δυσκολεύεται να τις κατακτήσει.

Κάπου ανάμεσα στο scroll και το screenshot γεννιέται ένα μεγάλο πολιτικό ερώτημα όσο περίεργο κι αν ακούγεται: πώς μετατρέπεται ο θεατής σε συνδιαμορφωτή των εξελίξεων;

Για δεκαετίες η πολιτική λειτουργούσε ως μια διαδικασία ανάθεσης που δημιουργούσε την αίσθηση της απόστασης από τα κοινά. Κάποιοι σχεδίαζαν, κάποιοι αποφάσιζαν και οι πολλοί παρακολουθούσαν. Όμως η κοινωνία του 2026 δεν είναι η κοινωνία του 1996, ούτε του 2006. Οι πολίτες είναι πιο ενημερωμένοι και πιο απαιτητικοί. Δεν αρκούνται στο να ακούν, θέλουν να συμμετέχουν ως μία καθημερινή πράξη ευθύνης κι ας κατηγορούνται συνεχώς για το αντίθετο.

Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να απαντήσει η πλατφόρμα myelas.gr, η ψηφιακή πρωτοβουλία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν είναι ένα απλό εργαλείο επικοινωνίας, αλλά ως ένα νέο πεδίο δημοκρατικής συμμετοχής. Ένα ψηφιακό σπίτι διαβούλευσης που ο πολίτης δεν περιορίζεται στον ρόλο του σχολιαστή, αλλά αποκτά ρόλο συνδιαμορφωτή πολιτικών προτάσεων.

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Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός δημόσιος χώρος όπου οι ιδέες, οι εμπειρίες και οι ανάγκες της κοινωνίας θα συναντούν την πολιτική και τις άρτια επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Ένας χώρος που ο εκπαιδευτικός, ο εργαζόμενος, ο αγρότης, ο φοιτητής, ο νέος επιστήμονας ή ο μικρομεσαίος επαγγελματίας θα μπορούν να συμβάλλουν κομβικά στον καταρτισμό του προγράμματος για το κοινό μας μέλλον.

Η έννοια της Δημοκρατίας δεν μπορεί να περιορίζεται στην κάλπη κάθε τέσσερα χρόνια, οφείλει να αξιοποιεί τα εργαλεία της εποχής της. Αν το scroll είναι η γλώσσα της νέας γενιάς, τότε πρέπει να βρούμε τρόπο να το μετατρέψουμε σε συμμετοχή. Αν το screenshot είναι η καταγραφή των ανεκπλήρωτων προσδοκιών, τότε πρέπει να δημιουργήσουμε τους όρους ώστε αυτές οι προσδοκίες να μετατραπούν σε πολιτική διεκδίκηση.

Το myelas.gr φιλοδοξεί να κάνει αυτό το βήμα, αυτήν την τομή: μία πλατφόρμα που υπηρετεί τη δημοκρατία και όχι τους αλγορίθμους, ένα ψηφιακό κοινό αγαθό που φέρνει τον πολίτη στο κέντρο της πολιτικής διαδικασίας, γιατί η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας είναι οι φωνές να αποκτούν πραγματικό αντίκτυπο. Από το scroll στον διάλογο, από το screenshot στην πρόταση, από την παθητική παρακολούθηση στην ενεργή συμμετοχή. Σε λίγες ημέρες έρχεται λοιπόν η πλήρης της μορφή, ως τότε καλούμε όσους θέλουν να υπογράψουν την ιδρυτική μας διακήρυξη και να γίνουν μέλη σε κάτι μεγάλο που γεννιέται με κέντρο την κοινωνία.

(Ο Μίλτος Τόσκας είναι Φαρμακοποιός, Μέλος της πανελλήνιας ένωσης κριτικών κινηματογράφου, Δημοσιογράφος, Κριτικός βιβλίων)