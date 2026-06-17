Ασταμάτητα τα φλας των φωτογράφων για το κίτρινο της… φωτιάς που φόρεσε η Κίμπερλι.
Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε αρχικά με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων Νικήτα στην Αθήνα, και στη συνέχεια παρευρέθηκε σε εκδήλωση του Υπ. Παιδείας με θέμα «Διεθνοποίηση & Εξωστρέφεια: Η Ελλάδα ως Ακαδημαϊκός Κόμβος του Μέλλοντος».
Η ίδια βέβαια έκλεψε την παράσταση με το φόρεμα που φορούσε και το χρώμα που επέλεξε, που για πολλούς το απέδωσε καλύτερα ακόμη και από την Κέιτ Μίντλετον, η οποία με ένα εκθαμβωτικό κίτρινο βρέθηκε στη δεύτερη ημέρα του Royal Ascot (πποδρομιακός αγώνας στο Άσκοτ της Αγγλίας).
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Κ.Σ.