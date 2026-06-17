Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης επικαλέστηκε τον Οδυσσέα Ελύτη, ενώ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος τον Ζοζέ Σαραμάγκου.

Με ποιητική διάθεση προσήλθαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης στην σημερινή συνεδρίαση όπου τίθενται μεταξύ άλλων επί τάπητος οι προτάσεις της ΝΔ που αφορούν το άρθρο 16 για τα Πανεπιστήμια.

Από τη μια ο εισηγητής της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης, επικαλέστηκε τον Οδυσσέα Ελύτη: «Η Ελλάδα μπορεί βελτιώνοντας την ποιότητα μέσα από τη συνύπαρξη Δημόσιου και Μη Κρατικού Πανεπιστημίου, αναπτύσσοντας την άμιλλα αλλά και τη συνεργασία τους, να καταστεί Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη του νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη, ότι: “θα έλθει η στιγμή που ο πολιτισμός μας, θα μας συγκλονίσει με τη δύναμη της επικαιρότητας του…».

Από την άλλη ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος «δανείστηκε» μια φράση έργου του νομπελίστα ποιητή, Ζοζέ Σαραμάγκου, για να καταλογίσει στην εκπαίδευση ιδιωτικοποίηση της δημόσιας Παιδείας.

«Έχουμε ήδη ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα και οι εμπειρίες είναι εξαιρετικά αρνητικές. Ήρθε μόνο το northern college του κ. Λαζαρίδη. Ουσιαστικά μετονομάστηκαν τα πρώην κολλέγια σε ΑΕΙ. Ιδιωτικοποιήστε στο τέλος και τη μάνα που σας γέννησε!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βέβαια ο κ. Ξανθόπουλος παρέλειψε για ευνόητους λόγους, μια ακατάλληλη λέξη που περιείχε το ποίημα του γνωστού ποιητή.

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Σ.Σ.