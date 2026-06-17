Η στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού απέφυγε να υιοθετήσει τον όρο, προκαλώντας ερωτήματα για τη θέση της απέναντι σε ένα οξύ κοινωνικό ζήτημα.

Αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση της Μαρίας Γρατσία, στενής συνεργάτιδας και δικηγόρου της Μαρίας Καρυστιανού, για τις γυναικοκτονίες, καθώς απέφυγε να υιοθετήσει ευθέως τον όρο, υποστηρίζοντας ότι «η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου».

Η Μαρία Γρατσία, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (17.06.2026) στο MEGA και αναφερόμενη στις γυναικοκτονίες, κινήθηκε σε γραμμή επιφυλακτικότητας. «Δεν μπορώ τόσο παρορμητικά να τοποθετηθώ επί της συγκεκριμένης λέξης, γιατί εισάγει μια διάκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος της προέδρου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η δήλωση αυτή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία οι γυναικοκτονίες επανέρχονται με δραματικό τρόπο στη δημόσια συζήτηση, καθώς αυξάνονται, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αιτήματα για αυστηρότερη θεσμική αναγνώριση του φαινομένου. Η Μαρία Γρατσία, ωστόσο, επέμεινε ότι «η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια για οποιονδήποτε», αφήνοντας να εννοηθεί πως η εισαγωγή ειδικής διάκρισης στη νομοθετική αντιμετώπιση χρειάζεται προσεκτική στάθμιση.

«Η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου», σημείωσε η ίδια, τονίζοντας ότι το ζήτημα βρίσκεται σε φάση στάθμισης προσεγγίσεων, ώστε να επιλεγεί, όπως είπε, η πλέον ενδεδειγμένη λύση. «Δεν μπορούμε να πούμε άκριτα, δηλαδή χωρίς να εμβαθύνουμε, να εισάγουμε κάποιες διακρίσεις», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία, η Μαρία Γρατσία επανέλαβε ότι η ανθρώπινη αξία είναι ίδια ανεξαρτήτως φύλου και διακρίσεων εν γένει. Επέμεινε, ωστόσο, ότι ο όρος «γυναικοκτονία» απαιτεί προσοχή, ακριβώς επειδή, κατά την άποψή της, εισάγει διαφοροποίηση.

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Παράλληλα, η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού μετέφερε το βάρος της συζήτησης στην ενδοοικογενειακή βία, την οποία χαρακτήρισε «αυτοτελές κεφάλαιο». Όπως είπε, απαιτείται ενίσχυση της ενημέρωσης των θυμάτων για τις δυνατότητες που έχουν, αλλά και ουσιαστική στήριξη από το κράτος, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε νομικό επίπεδο.

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Ε.Σ.