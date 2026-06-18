Το σχόλιο του Νίκου Μπίστη για τα όσα είπε χθες η Μαρία Γρατσία για τη νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία έχει ενδιαφέρον.

Πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο αποδίδει ο Νίκος Μπίστης στις αποστάσεις που πήρε χθες η Μαρία Γρατσία - ως στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού και στέλεχος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και όχι απλώς ως δικηγόρος - από τον όρο γυναικοκτονία.

«Αποδεικνύεται ότι μια χαρά μπορεί κάποιος να πονάει για τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη και ταυτοχρόνως να μην έχει ίχνος συμπόνιας για τον μετανάστη, τον φτωχό, καταδιωγμένο και ανήμπορο και επίσης να μην μπορεί να συλλάβει ότι ο όρος γυναικοκτονία προσδιορίζει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο από την γενική αξία της ανθρώπινης ζωής, στην οποία οι πάντες ομνύουν αφορολόγητα. Τελικά είναι αυτή η πεισματάρα διάκριση Αριστεράς και Δεξιάς που δεν λέει να εξαφανιστεί αγαπητή κυρία Καρυστιανού», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Η τελευταία φράση είναι και αυτή που έχει τη μεγαλύτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Νίκος Μπίστης ουσιαστικά υποστηρίζει ότι πίσω από τη συζήτηση για τον όρο γυναικοκτονία αναδεικνύονται βαθύτερες ιδεολογικές διαφορές και, κυρίως, στοιχεία για τον πολιτικό προσανατολισμό που αποκτά το νεοσύστατο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

{https://www.facebook.com/nicosmbistis/posts/pfbid035Cn4GNQrW1ZB98P3jD6EnD9e2anRiTYFjn72RkWgu261rMAyBFDfnJF6pNzvdhbZl}

Μ. Καλ.