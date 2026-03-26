Μετά τη δήλωση του νέου προέδρου της, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Να παραιτηθούν καλεί τους βουλευτές της πλειοψηφίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς ο Νίκος Μπίστης, μετά τη δήλωση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ο νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, βλέπετε, δήλωσε πως «Ο Τσίπρας είναι η αφετηρία της κρίσης αξιοπιστίας της Αριστεράς», γεγονός που σήκωσε πολλή σκόνη στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Ανάρτησε ο Ν. Μπίστης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης:

«Σε συνέχεια και προς επίρρωση της δήλωσής μου για την παραίτηση Χαρίτση. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωσε σήμερα “Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι απλά κομμάτι του προβλήματος, αλλά είναι, στην ουσία, η αφετηρία αυτού του προβλήματος” (αξιοπιστίας της Αριστεράς). Ήταν η άποψη του μέχρι χτες. Πλέον είναι η επίσημη άποψη του κόμματος και με τη βούλα. Εκτελεί χρέη Προέδρου και εφαρμόζει την απόφαση του Συνεδρίου. Το ερώτημα προς όσους/ες παραμένουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς είναι σαφές: Θα εφαρμόσουν, ως οφείλουν, αυτή την πολιτική; Να, γιατί η παραίτηση είναι η καθαρή λύση».

Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν για τη Νέα Αριστερά.

Β.Σκ.