Η επίθεση έγινε λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίας.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06) σε δομή δημόσιας υγείας στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ψυχολόγος δέχθηκε επίθεση από ασθενή της.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η ψυχολόγος βρισκόταν στο γραφείο της, όπου ανέμενε την προγραμματισμένη επίσκεψη της ασθενούς της λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 47 ετών, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν είχε προηγηθεί άλλη συνεργασία ή συνεδρίες στο παρελθόν μεταξύ των δύο πλευρών.

Η επίθεση σταμάτησε μετά την άμεση παρέμβαση ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο και αντιλήφθηκαν το συμβάν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η 47χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, με την κατηγορία της σωματικής βλάβης κατά υπαλλήλου.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, ενώ ενήμερος είναι και ο εισαγγελέας.