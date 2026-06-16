Περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 16ης Ιουνίου.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 7, 13, 21, 44 και Τζόκερ το 11.
Άλλο ένα τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Δεκατρία δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Πέμπτης (18/6), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,1 εκατ. ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=EWeXfy6o8Mk}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)