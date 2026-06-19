Στη διάθεση του ντε λα Φουέντε για το δεύτερο ματς της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026.

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραδέχθηκε ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος να παίξει ολόκληρο ματς στο Μουντιάλ 2026, καθώς συνεχίζει την προσεκτική επιστροφή του μετά τον τραυματισμό στον δικέφαλο.

Ο 18χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα παραμένει στη διάθεση του Λουίς ντε λα Φουέντε, αλλά για περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, στο δεύτερο ματς της Ισπανίας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, την Κυριακή, κόντρα στη Σαουδική Αραβία (19:00).

Στην πρεμιέρα, όταν η «φούρια ρόχα» έμεινε στην ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήρι (0-0), ο Λαμίν Γιαμάλ έπαιξε για 25 λεπτά, στην πρώτη του αγωνιστική εμφάνιση έπειτα από σχεδόν δύο μήνες. Και η κατάσταση του 18χρονου παραμένει ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης για τους πρωταθλητές Ευρώπης, για τους οποίους το Μουντιάλ 2026 δεν ξεκίνησε με τον αναμενόμενο τρόπο.

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Γιαμάλ: Ακόμα προσαρμόζομαι, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή

«Είμαι καλά, νιώθω καλά, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς, είναι αχρείαστο. Ακόμα προσαρμόζομαι. Δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή για να παίξω ολόκληρο ματς. Αλλά μπορώ να παίξω για όσα λεπτά θέλει ο προπονητής», είπε ο Γιαμάλ σε δηλώσεις του στην ισπανική δημόσια τηλεόραση (TVE).

«Θέλω να είμαι στον αγωνιστικό χώρο. Στο τέλος της ημέρας, ακόμα κι αν ξέρεις ότι δεν μπορείς να παίξεις για 90 λεπτά, πάντα θες να βγεις εκεί έξω και να βοηθήσεις την ομάδα», συμπλήρωσε.

Ο τραυματισμός, αναπόφευκτα, τον έκανε να σκέφτεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, παραδέχθηκε ο Γιαμάλ, που ευχήθηκε να μην ξαναβρεθεί στην ίδια θέση.

«Όλοι οι παίκτες στα τελευταία στάδια της σεζόν... με κάθε τραυματισμό, σκέφτεσαι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Προφανώς και την ομάδα σου, αλλά το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πάντα στο μυαλό σου», δήλωσε. «Ευτυχώς οι γιατροί μου είπαν ότι θα είμαι έτοιμος. Ελπίζω να μην ξανατραυματιστώ ποτέ», συμπλήρωσε.

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«Δεν σημαίνει τίποτα η ισοπαλία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026»

Μετά την ισοπαλία της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι, υπήρξε αρκετή κριτική για τους «φούρια ρόχα», αλλά ο Γιαμάλ σχολίασε πως αυτό το αποτέλεσμα δεν σημαίνει τίποτα.

«Είναι καλύτερα να το αφήσουμε πίσω μας. Υπήρξε λίγος ντόρος για μια ισοπαλία, αλλά πολλές ομάδες έχουν δυσκολευτεί στην πρώτη αγωνιστική, αυτό δεν σημαίνει τίποτα», επεσήμανε.

«Προφανώς, θέλουμε να νικήσουμε την Κυριακή, επειδή είμαστε ανάμεσα στα φαβορί. Αλλά απλά επειδή είχες μια ισοπαλία δεν σημαίνει ότι είσαι μία από τις χειρότερες ομάδες του Μουντιάλ 2026», κατέληξε.

Πηγή: Reuters