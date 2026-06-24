Ο φίλαθλος του Κονγκό που έγινε viral στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής έκανε την εμφάνισή του στο Μουντιάλ 2026.

Το Κονγκό γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Κολομβία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026, όμως τα βλέμματα τράβηξε για ακόμη μία φορά ο viral φίλαθλος της ομάδας.

Ο λόγος για τον Μισέλ Νκούκα Μπολαντίνγκα, γνωστό παγκοσμίως ως το «ζωντανό άγαλμα» του Πατρίς Λουμούμπα. Ο εκκεντρικός υποστηρικτής του Κονγκό βρέθηκε στο Estadio Akron και, όπως συνηθίζει, στάθηκε ακίνητος πάνω σε βάθρο πίσω από τον πάγκο της ομάδας του, με το δεξί χέρι υψωμένο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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Ο Νκούκα Μπολαντίνγκα έγινε viral στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς παρακολουθούσε τους αγώνες μεταμφιεσμένος σε άγαλμα του Πατρίς Λουμούμπα, του πρώτου πρωθυπουργού της ανεξάρτητης Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές της αφρικανικής ιστορίας.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάσημος φίλαθλος είχε απουσιάσει από την πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στην Πορτογαλία λόγω περιορισμών που σχετίζονταν με τον ιό Έμπολα, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε χάσει και τον αγώνα μπαράζ με την Τζαμάικα, καθώς δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει εγκαίρως βίζα.

Παρά την ήττα του Κονγκό, η παρουσία του «ζωντανού Λουμούμπα» αποτέλεσε ξανά ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Ποιος ήταν ο Πατρίς Λουμούμπα

Ο Πατρίς Λουμούμπα ήταν ηγετική μορφή του αγώνα για την ανεξαρτησία του Κονγκό από το Βέλγιο. Το 1960 έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας μετά την ανεξαρτησία της και θεωρήθηκε σύμβολο ελευθερίας, εθνικής ενότητας και αφρικανικής αυτοδιάθεσης.

Δολοφονήθηκε το 1961, μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, γεγονός που τον μετέτρεψε σε εθνικό ήρωα και μάρτυρα για πολλούς Κονγκολέζους. Σήμερα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του Κονγκό και σύμβολο του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας.

Η βαθμολογία στον όμιλο του Κονγκό

1. Κολομβία (4-1) 6

2. Πορτογαλία (6-1) 4

3. ΛΔ Κονγκό (1-2) 1

4. Ουζμπεκιστάν (1-8) 0

Τα highlights της αναμέτρησης Κολομβία - ΛΔ Κονγκό

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