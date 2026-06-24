Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (24/06 και ξημερώματα 25/06) για το Μουντιάλ 2026.

Με τις αναμετρήσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου ομίλου ανοίγει η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Η δράση ξεκινάει στις 22:00, με τις αναμετρήσεις της Βοσνίας με το Κατάρ και του Καναδά με την Ελβετία.

{https://www.instagram.com/p/DZ9_zEoFVVq/?img_index=1}

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/06), το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Αϊτή στη 01:00 και η Σκωτία τη Βραζιλία την ίδια ώρα.

{https://www.instagram.com/p/DZ9aFabgjdz/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τη σκυτάλη παίρνει ο Α όμιλος στις 04:00, με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα.

{https://www.instagram.com/p/DZ92rgGF6RZ/}

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

22:00 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Κατάρ (EΡΤ1)

22:00 Καναδάς-Ελβετία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

01:00 Μαρόκο-Αϊτή (ΕΡΤ 1)

01:00 Σκωτία-Βραζιλία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

04:00 Τσεχία-Μεξικό (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

04:00 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα (ΕΡΤ 1)

Η βαθμολογία του 1ου, 2ου και 3ου ομίλου

1ος όμιλος

1. Μεξικό (3-0) 6

2. Νότια Κορέα (2-2) 3

3. Τσεχία (2-3) 1

4. Νότια Αφρική (1-3) 1

2ος όμιλος

1. Καναδάς (7-1) 4

2. Ελβετία (5-2) 4

3. Βοσνία Ερζεγοβίνη (2-5) 1

4. Κατάρ (1-7) 1

3ος όμιλος

1. Βραζιλία (4-1) 4

2. Μαρόκο (2-1) 4

3. Σκωτία (1-1) 3

4. Αϊτή (0-4) 0