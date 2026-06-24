Με τις αναμετρήσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου ομίλου ανοίγει η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026.
Η δράση ξεκινάει στις 22:00, με τις αναμετρήσεις της Βοσνίας με το Κατάρ και του Καναδά με την Ελβετία.
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Τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/06), το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Αϊτή στη 01:00 και η Σκωτία τη Βραζιλία την ίδια ώρα.
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Τη σκυτάλη παίρνει ο Α όμιλος στις 04:00, με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα.
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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
22:00 Βοσνία Ερζεγοβίνη-Κατάρ (EΡΤ1)
22:00 Καναδάς-Ελβετία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
01:00 Μαρόκο-Αϊτή (ΕΡΤ 1)
01:00 Σκωτία-Βραζιλία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
04:00 Τσεχία-Μεξικό (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
04:00 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα (ΕΡΤ 1)
Η βαθμολογία του 1ου, 2ου και 3ου ομίλου
1ος όμιλος
1. Μεξικό (3-0) 6
2. Νότια Κορέα (2-2) 3
3. Τσεχία (2-3) 1
4. Νότια Αφρική (1-3) 1
2ος όμιλος
1. Καναδάς (7-1) 4
2. Ελβετία (5-2) 4
3. Βοσνία Ερζεγοβίνη (2-5) 1
4. Κατάρ (1-7) 1
3ος όμιλος
1. Βραζιλία (4-1) 4
2. Μαρόκο (2-1) 4
3. Σκωτία (1-1) 3
4. Αϊτή (0-4) 0