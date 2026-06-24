Η Κολομβία εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ με δεύτερη διαδοχική νίκη, ενώ η Γκάνα απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία απέναντι στην Αγγλία

Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 έφερε σημαντικές εξελίξεις στη μάχη της πρόκρισης. Η Κολομβία εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ με δεύτερη διαδοχική νίκη, ενώ η Γκάνα απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία απέναντι στην Αγγλία, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες της για συνέχεια στη διοργάνωση.

Ο Μουνιός έστειλε την Κολομβία στους «32»

Η Κολομβία έκανε το απόλυτο στον 11ο όμιλο και «σφράγισε» το εισιτήριο για τη φάση των «32», επικρατώντας με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Η ομάδα του Νέστορ Λορένσο συνάντησε σθεναρή αντίσταση από τους Αφρικανούς, οι οποίοι είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον τερματοφύλακά τους, Μπασί. Ωστόσο, η πίεση των Κολομβιανών απέδωσε καρπούς στο 76ο λεπτό, όταν ο Μουνιός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

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Με έξι βαθμούς σε δύο αγώνες, η Κολομβία εξασφάλισε την πρόκριση και θα διεκδικήσει την πρωτιά του ομίλου απέναντι στην Πορτογαλία. Αντίθετα, το Κονγκό παραμένει ζωντανό στο κυνήγι της πρόκρισης, την ώρα που το Ουζμπεκιστάν βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Η Γκάνα φρέναρε την Αγγλία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Αγγλίας - Γκάνας για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν τον έλεγχο του αγώνα, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και σημάδεψαν ακόμη και το δοκάρι, όμως δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που θα τους χάριζε τη νίκη. Η Γκάνα, με εξαιρετική αμυντική προσήλωση και πειθαρχία, κράτησε ανέπαφη την εστία της και πανηγύρισε έναν πολύτιμο βαθμό.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, Αγγλία και Γκάνα βρίσκονται στους τέσσερις βαθμούς, περιμένοντας πλέον την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής του ομίλου με την αναμέτρηση Παναμάς - Κροατία.