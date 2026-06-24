Οι εκπρόσωποι των Προσφυγικών σημειώνουν στο Dnews ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Περιφέρεια Αττικής έχουν μείνει μόνοι.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για το μέλλον των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η κοινότητα των κατοίκων ανακοίνωσε τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και της Suzon Doppagne που βρισκόταν σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, μετά το ψήφισμα που υιοθέτησε ο Δήμος Αθηναίων και το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, δημιουργεί νέα δεδομένα στον αγώνα για την παραμονή των κατοίκων στη γειτονιά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από έναν πολύμηνο αγώνα που κορυφώθηκε με την απεργία πείνας δύο κατοίκων της κοινότητας, με κεντρικό πρόσωπο τον Αριστοτέλη Χαντζή η κατάσταση της υγείας του οποίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Εξίσου καθοριστική ήταν και η απεργία πείνας της Suzon Doppagne. Η κινητοποίηση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για ένα ευρύτερο κίνημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε γύρω από τα Προσφυγικά, συγκεντρώνοντας τη στήριξη συλλογικοτήτων, σωματείων, κοινωνικών φορέων, ακαδημαϊκών, πολιτικών οργανώσεων αλλά και διεθνών θεσμών. Σημειώνεται πως ο Αριστοτέλης Χαντζής ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 5 Φεβρουαρίου και η Suzon Doppagne την 1η Μαΐου.

Κάτοικοι Προσφυγικών στο Dnews: «Νικηφόρος o αγώνας, συνεχίζουμε με άλλα μέσα»

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών δόθηκε μια μάχη απέναντι σε σχέδια που, όπως αναφέρουν, οδηγούν στην εκκένωση της γειτονιάς και στον εξευγενισμό της περιοχής, με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό των ανθρώπων που ζουν εδώ και δεκαετίες στα ιστορικά συγκροτήματα των Προσφυγικών.

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Καθοριστικό σημείο στην έκβαση των γεγονότων αποτέλεσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, το οποίο καλεί την Περιφέρεια Αττικής να διακόψει την υλοποίηση της επίμαχης απόφασης και παράλληλα αναγνωρίζει την κοινότητα των Προσφυγικών ως ισότιμο συνομιλητή σε οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία αποκατάστασης και αξιοποίησης της περιοχής. Για τους κατοίκους, η συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει μόνο πολιτικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα. Όπως επισημαίνουν, για πρώτη φορά ένας θεσμικός φορέας αναγνωρίζει επίσημα την κοινότητα ως αυθύπαρκτη κοινωνική και συλλογική οντότητα, καθώς και το δικαίωμα των κατοίκων να παραμείνουν στον χώρο όπου ζουν και δραστηριοποιούνται.

«Κυβέρνηση και Περιφέρεια έμειναν μόνες απέναντι στην κοινωνία»

Ειδικότερα μιλώντας στο Dnews εκπρόσωποι της κοινότητας των Προσφυγικών τόνισαν ότι «Τους τελευταίους πέντε μήνες εκτυλίχθηκε ένας υπεράνθρωπος αγώνας για την υπέρασπιση της γειτονιάς και της κοινότητας των Προσφυγικών απέναντι στην εκκένωση και τον εξευγενισμό. Θεωρούμε ότι ήταν ένας αγώνας νικηφόρος ένας αγώνας που αν δεν μπαίνανε μπροστά οι ζωές των ανθρώπων, των δύο απεργών πείνας, δεν θα είχε τη δυνατότητα να θέσει ανάχωμα στις πολιτικές από την πλευρά της κυβέρνησης και της Περιφέρειας. Ένας αγώνας που γνώρισε ευρεία αποδοχή και αλληλεγγύη από ευρύτερα κοινωνικά κομμάτια από απλούς ανθρώπους μέχρι κινήματα, φορείς, σωματεία, θεσμούς ακόμη και κόμματα για να καταλήξει στα πολύ σημαντικά ψηφίσματα από τη Διεθνή Αμνηστία και την ερώτηση στην Ευρωβουλή από 33 ευρωβουλευτές.

Σήμερα βγήκε το ψήφισμα από το Δήμο Αθηναίων το οποίο καλεί την Περιφέρεια Αττικής να διακόψει την υλοποίηση της απόφασης και παράλληλα καλεί την κοινότητα των Προσφυγικών σε αυτή τη βάση να λήξει την απεργία πείνας. Επίσης αναγνωρίζει την κοινότητα ως αυθύπαρκτη οντότητα, την παραμονή όλων των κατοίκων στη γειτονιά καθώς και την αναγνωρίζει ως ισότιμο συνομιλητή σε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια αποκατάστασης. Θεωρούμε το ψήφισμα θετικό, αποδεχόμαστε σεβόμενοι τις ψήφους αποχής από τις δύο παρατάξεις που το επέλεξαν και θεωρούμε ότι σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Περιφέρεια Αττικής έχουν μείνει μόνοι απέναντι στην κοινωνία με μόνη επιλογή πλέον την ωμή βία.»

Η επόμενη ημέρα στα Προσφυγικά μετά τη λήξη της απεργίας πείνας

Παρά τη λήξη της απεργίας πείνας, η κοινότητα ξεκαθαρίζει ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Οι κάτοικοι δηλώνουν στο Dnews αποφασισμένοι να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη και να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο σε κάθε διαδικασία που αφορά το μέλλον της γειτονιάς, επιμένοντας ότι οποιοδήποτε σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να έχει ως αφετηρία την παραμονή των κατοίκων και τον σεβασμό του ιστορικού και κοινωνικού χαρακτήρα των Προσφυγικών.

«Περιμένουμε την πραγματική υλοποίηση του ψηφίσματος έχοντας παραδείγματα όπως αυτό του Πάνου Ρούτσι που οι υποσχέσεις της κυβέρνησης είναι ακόμη σε αναμονή και στη βάση όλων των παραπάνω έχουμε αποφασίσει συλλογικά και οι απεργοί τη λήξη της απεργίας και τη συνέχεια του αγώνα με άλλα μέσα. Επίσης συνεχίζουμε να καλούμε τον περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά σε διάλογο για την αποκατάσταση της γειτονιάς των Προσφυγικών με δεδομένα πλέον την παραμονή των κατοίκων και την αναγνώριση της κοινότητας αν πραγματικά αυτό που τον ενδιέφερε εξαρχής ήταν η αποκάτασταση.»

Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τη μέχρι τώρα πορεία ως μια σημαντική νίκη, χωρίς ωστόσο να θεωρούν ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά. Αντίθετα, επισημαίνουν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην έκβαση των γεγονότων.

Προσφυγικά: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Χαντζή

Η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς η πολύμηνη απεργία πείνας άφησε σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό του. Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τρίτη, ενώ διένυε την 138η ημέρα της απεργίας πείνας, ο Αριστοτέλης Χαντζής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Σύμφωνα με ανακοίνωση των γιατρών που τον παρακολουθούν, η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

«Ο απεργός πείνας νοσηλεύεται λόγω οξείας εγκεφαλοπάθειας Wernicke με διπλωπία και αταξικό βάδισμα, ενώ επίσης παρουσιάζει σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές που προδιαθέτουν σε επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

«Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με σοβαρότατα, ανθεκτικά υπογλυκαιμικά επεισόδια, ενώ λόγω διαταραχής κατάποσης σε έδαφος μυϊκής αδυναμίας έχει παρουσιάσει εισρόφηση στο αναπνευστικό σύστημα και υποξυγοναιμία», επεσήμαναν ακόμα, τονίζοντας πως η κατάστασή του είναι «βαρύτατη και διαρκώς επιδεινούμενη», ότι οι συνεχείς επιπλοκές την «καθιστούν απειλητική για τη ζωή» και πως η μη ικανοποίηση των αιτημάτων άμεσα «ισοδυναμεί με καταδίκη εις θάνατον».

Ψήφισμα του δήμου Αθηναίων για τα Προσφυγικά: Διακοπή υλοποίησης της σύμβασης και αναστολή απεργίας πείνας

Νωρίτερα σήμερα, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων ενέκρινε ψήφισμα για τα Προσφυγικά. Σε αυτό, καλούσε σε διακοπή της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβαση και αναστολή της απεργίας πείνας.

«Καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια να ανταποκριθούν στην πρότασή μας και να εκκινήσει άμεσα διάλογος με την κοινότητα των Προσφυγικών και την συμβολή του δήμου Αθηναίων, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο θέμα, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση», υπογράμμιζε μεταξύ άλλων το ψήφισμα.

Ανάρτηση για το ψήφισμα έκανε και ο Χάρης Δούκας, απευθύνοντας έκκληση για διάλογο προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση και να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην ένταση.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Αυτές τις κρίσιμες ώρες η παράταξή μας “Αθήνα Τώρα” και η “Ανοιχτή Πόλη” έβαλαν πάνω από όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο απευθύνουν έκκληση για αναστολή της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και διακοπή υλοποίησης της σύμβασης της περιφέρειας.

Καλούμε την κυβέρνηση και την περιφέρεια να ανταποκριθούν στην πρότασή μας και να εκκινήσει άμεσα διάλογος με την κοινότητα των Προσφυγικών και τη συμβολή του δήμου Αθηναίων, που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο θέμα, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην ένταση.

Ζητάμε, επίσης, από τα πολιτικά κόμματα να συμβάλουν με τις παρεμβάσεις τους στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης».

{https://x.com/h_doukas/status/2069811203518369803}

Ζαχαριάδης για Προσφυγικά: Νίκη της ζωής, ώρα ειλικρινούς και συμπεριληπτικού διαλόγου

Μετά τον τερματισμό της απεργίας πείνας για τα Προσφυγικά, ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί «νίκη της ζωής» και υπογράμμισε πως είναι η ώρα για ειλικρινή και συμπεριληπτικό διάλογο.

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:

«Μετά το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων που υπερψήφισαν οι δημοτικές παρατάξεις Αθήνα Τώρα (Χάρης Δούκας) και Ανοιχτή Πόλη, ο Αριστοτέλης Χαντζής τερμάτισε την απεργία πείνας. Είναι μια νίκη της ζωής, είναι η ώρα του ειλικρινούς και συμπεριληπτικού διαλόγου».

{https://x.com/CZachariadis/status/2069842306388132138}

Χαρίτσης: Μπράβο σε Δούκα και στην πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας

Το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας «έδωσε διέξοδο», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης σε ανάρτηση για τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή.

«Μπράβο στην πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και στον δήμαρχο Χάρη Δούκα προσωπικά για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία», υπογράμμισε ο βουλευτής που είπε «μπράβο» και στους γιατρούς του νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για τις προσπάθειες που καταβάλλουν προκειμένου να προστατευθεί η ζωή του Αριστοτέλη Χαντζή.

«Παραμένουν ακέραιες οι ευθύνες της κυβέρνησης και της περιφέρειας Αττικής που οδήγησαν σε αυτό το οριακό σημείο» τόνισε και συμπλήρωσε πως είναι η ώρα για μια βιώσιμη λύση, η οποία θα σεβαστεί τη βούληση της Κοινότητας των Προσφυγικών.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

«Ανακούφιση!

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας με την αναγνώριση της Κοινότητας των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας έδωσε διέξοδο.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής σταματάει την απεργία πείνας μετά από 140 ολόκληρες μέρες.

Μπράβο στην πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και στον δήμαρχο Χάρη Δούκα προσωπικά για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία.

Μπράβο και στους γιατρούς του νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς για τις προσπάθειες που καταβάλλουν ακόμα προκειμένου να προστατευτεί η ζωή και η υγεία του απεργού πείνας.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και της περιφέρειας Αττικής που οδήγησαν σε αυτό το οριακό σημείο παραμένουν ακέραιες.

Τώρα είναι η ώρα μιας βιώσιμης λύσης που θα σεβαστεί τη βούληση της Κοινότητας των Προσφυγικών».

Σακελλαρίδης: Στρατηγική νίκη ενός κινήματος

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επίσης υπογράμμισε πως ο Αριστοτέλης Χαντζής σταμάτησε την απεργία πείνας μετά το ψήφισμα του δήμου Αθηναίων για τα Προσφυγικά.

«Είναι μια στρατηγική νίκη ενός κινήματος, που μεγάλωσε, ωρίμασε και μας διδάσκει πώς είναι να αγωνίζεσαι αλλά πώς είναι να νικάς», τόνισε, αλλά υπογράμμισε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει και υπογράμμισε ότι η περιφέρεια Αττικής πρέπει να προσέλθει σε διάλογο με την Κοινότητα των Προσφυγικών.

«Δεν είναι δυνατόν να προσποιείται ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που κατοικούν εκεί. Οι απεργοί πείνας κέρδισαν. Γιατί ο αγώνας συνεχίζεται με μεγαλύτερη ορμή, μεγαλύτερη μαζικότητα και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα!», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη:

«Ο Αριστοτέλης Χαντζής σταμάτησε την απεργία πείνας μετά το ψήφισμα του δήμου Αθηναίων για τα Προσφυγικά.

Είναι μια στρατηγική νίκη ενός κινήματος, που μεγάλωσε, ωρίμασε και μας διδάσκει πώς είναι να αγωνίζεσαι αλλά πώς είναι να νικάς.

Προφανώς τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Η περιφέρεια Αττικής πρέπει να προσέλθει σε διάλογο με την Κοινότητα των Προσφυγικών. Δεν είναι δυνατόν να προσποιείται ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που κατοικούν εκεί.

Οι απεργοί πείνας κέρδισαν.

Γιατί ο αγώνας συνεχίζεται με μεγαλύτερη ορμή, μεγαλύτερη μαζικότητα και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα!».