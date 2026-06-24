Ο Αριστοτέλης Χατζής μαχόμενος για τα Προσφυγικά, βρίσκεται σήμερα στην 140η ημέρα απεργίας πείνας μέχρι θανάτου και η ζωή του κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή. αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Αντιεξουσιαστές και συλλογικότητες έκαναν κατάληψη το μεσημέρι της Τετάρτης στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίης, μία κίνηση αλληλεγγύης στους κατοίκους των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας και συμπαράστασης στους απεργούς πείνας, Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne.

Η κατάληψη του κτιρίου σήμανε συναγερμό στην αστυνομία, δυνάμεις της οποίας παρατάχθηκαν περιμετρικά του κέντρου.

Σε ανακοίνωσή τους, συλλογικότητες και αντιεξουσιαστές κάνουν λόγο για τους Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne, που συνεχίζουν την απεργία πείνας.«Δύο συντρόφια της κοινότητας, υπερασπιζόμενα την ζωή και την ύπαρξη της κοινότητας, έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας μακράς διαρκείας βάζοντας τα σώματά τους ανάχωμα στη κρατική βαρβαρότητα. Ο Αριστοτέλης Χαντζής απο τις 5 Φλεβάρη και η Suzon Doppagne από την 1η Μαϊου. Ο σύντροφος Αρίστος βρίσκεται σήμερα στην 140η ημέρα απεργίας πείνας μέχρι θανάτου και η ζωή του κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς” στα 36 κιλά, έχοντας χάσει το 44% του αρχικού του σωματικού βάρους, παρουσιάζοντας οξέα νευρολογικά συμπτώματα, δυσκολία στην κινητικότητα και στην ομιλία καθώς και ραβδομυόλυση. Κάθε ώρα που περνάει, αυξάνεται ο κίνδυνος για ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία του καθώς και για την ίδια του την ζωή.

Η ανακοίνωση για τα Προσφυγικά

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρουνπως «τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι μία ιστορική προσφυγική γειτονιά, ανάμεσα στην ΓΑΔΑ και το εφετείο Αθηνών. Στα διάφορα οικοδομικά μπλοκ που την συγκροτούν, κατοικούν 400 άνθρωποι από 23 διαφορετικές εθνικότητες, μεταξύ των οποίων παιδιά, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, άνθρωποι με προβλήματα υγείας, μετανάστες χωρίς χαρτιά κ.α.. Ένα περήφανο μωσαϊκό της φτωχολογιάς, της αλληλοβοήθειας και της εξέγερσης.

»Όλοι μαζί συνθέτουν την κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών, την μεγαλύτερη αυτοοργανωμένη κατάληψη της Ευρώπης. Αυτά τα 16 χρόνια, ο συντροφικός κόσμος των Προσφυγικών έχει δώσει αμέτρητες μάχες απέναντι σε κράτος, κεφάλαιο, φασίστες και πατριαρχία. Παράλληλα, με βασικά εργαλεία την πολιτική κατάληψη/κατάληψη στέγης και τις οριζόντιες διαδικασίες, δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός 22 αυτοοργανωμένες δομές, οι οποίες λειτουργούν στη βάση της συνδιαμόρφωσης και της αλληλεγύης. Ο πολιτικός πλούτος και ο πλουραλισμός της κοινότητας των Προσφυγικών είναι εύκολα κατανοητός όταν γίνει αντιληπτή η κλίμακα μεγέθους του εγχειρήματος. Οι αυτοοργανωμένες δομές λοιπόν, όπως είναι η δομή Υγείας, η δομή Γυναικών, η δομή φιλοξενίας των συγγενών των καρκινοπαθών του Αγ.Σάββα, ο συλλογικός φούρνος και ο βρεφονηπιακός σταθμός είναι σάρκα εκ της σαρκός της κοινότητας και απότοκα μιας βαθιά στρατευμένης αντίληψης για τη συλλογική ζωή ως ένα διαρκές μοίρασμα μεταξύ ίσων.

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»Ταυτόχρονα, οι ανυποχώρητοι ριζοσπαστικοί αγώνες, η κουλτούρα του δρόμου και οι συγκρούσεις με τους ένστολους δολοφόνους της ΕΛ.ΑΣ σφυρηλάτησαν μια ολόκληρη κοινότητα, κάνοντας την μια γροθιά. Η κοινή συναντίληψη λοιπόν των κατειλημμένων Προσφυγικών, ότι οι φτωχοί και οι καταπιεσμένοι έχουμε μόνο η μία την άλλη είναι και η έμπρακτη απάντηση στην κυριαρχία και την ανάθεση, αποτελεί πηγή έμπνευσης και αντίστασης για όλες μας. Μπορούμε αντί να βιώνουμε τη ζωή σαν μια επιβεβλημένη από τα πάνω ανούσια κατανάλωση, να χτίσουμε -δίχως σωτήρες και διαμεσολαβητές- μια συνθήκη που να μας χωράει όλους. Πάντα σε μια λογική εκ διαμέτρου αντίθετη από το σάπιο αστικό κράτος που μας πνίγει καθημερινά και μας προετοιμάζει για το επόμενο σφαγείο».

Ευθύνες σε Περιφέρεια Αττικής, ΥΠΠΟ, ΔΥΠΑ

Η ανακοίνωση συνενεχίζει λέγοντας πως «τα Προσφυγικά,από τον Ιούνιο του 2025, για άλλη μια φορά, απειλούνται με εκκένωση, αυτή τη φορά όμως με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Δ.ΥΠ.Α. Επίσης ο δήμος Αθηναίων, παρόλο που δεν συμμετέχει άμεσα στην παραπάνω σύμβαση, τάσσεται υπέρ του “μετασχηματισμού” της ιστορικής γειτονιάς. Οι φορείς αυτοί επιζητούν την ανάπλαση των 4 πρώτων από τα 8 κτιριακά συγκροτήματα. Όλος αυτός ο σχεδιασμός συνεπάγεται τον βίαιο διωγμό και την ποινικοποίηση εκατοντάδων που κατοικούν σε αυτά τα σπίτια εδώ και χρόνια, ανθρώπων που έχουν στήσει την ζωή και την πολιτική/κοινωνική τους ύπαρξη μέσα στα Προσφυγικά, αναπνέοντας οξυγόνο μέσα στην ασφυκτική μητρόπολη. Δε θα αφήσουμε με τίποτα έρμαιο στις ορέξεις των κανίβαλων εξουσιαστών τους ανθρώπους που βρήκαν καταφύγιο από τις εμπόλεμες ζώνες, την προσφυγιά, τους πολιτικούς διωγμούς και τη φτώχεια. Για εμάς ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Ο κόσμος της αυτοοργάνωσης, της αντίστασης και της αλληλεγγύης.

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «εμείς από την πλευρά μας αναγνωρίζουμε πως στα Προσφυγικά εμπεριέχεται μεγάλο μέρος των κοινωνικών και ταξικών αγώνων. Όλοι οι αγώνες μας και εδώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκουν ερείσματα στην μαχόμενη κοινότητα των φτωχών. Αναγνωρίζουμε επίσης πως η μοίρα κάθε επόμενου αγώνα θα εξαρτηθεί από την έκβαση αυτού.