Έκκληση για έναρξη ουσιαστικού διαλόγου από Χάρη Δούκα, Κώστα Ζαχαριάδη και ΣΥΡΙΖΑ. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά.

Τεράστιες και πολύπλευρες διαστάσεις παίρνει το ζήτημα του έργου της ανάπλασης των Κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μετά την επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας εδώ και 138 μέρες, Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» παρουσιάζοντας οξεία νευρολογικά συμπτώματα.

Ο Χαντζής, μέλος της Κοινότητας των Προσφυγικών Κατοικιών ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 5 Φεβρουαρίου 2026, διεκδικώντας την ακύρωση του σχεδίου ανάπλασης του συγκροτήματος από την Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, το βάρος του έχει μειωθεί στα περίπου 36 κιλά, δηλαδή κατά 44% σε σχέση με το αρχικό του βάρος, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ομιλία και τη μετακίνησή του.

Τα αιτήματα του απεργού πείνας είναι:

α) η άμεση ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των Προσφυγικών Κατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας από την Περιφέρεια Αττικής,

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β) η διασφάλιση της παραμονής όλων των κατοίκων στις κατοικίες τους και

γ) η παροχή έμπρακτων εγγυήσεων ότι η αποκατάσταση των κτιρίων θα πραγματοποιηθεί από την ΑΜΚΕ των κατοίκων με ίδιους πόρους.

Έκκληση Δούκα

Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου σχετικά με το μέλλον των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας απηύθυνε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με αφορμή τη δραματική επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος τόνισε ότι η ζωή του απεργού πείνας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και υπενθύμισε ότι ήδη από τις 20 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας είχε ζητήσει από την Περιφέρεια Αττικής και την κυβέρνηση να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των Προσφυγικών.

Όπως ανέφερε, στόχος αυτών των πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η εξεύρεση συναινετικών λύσεων για την αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων, την ανάπλαση της περιοχής και τη διασφάλιση της στέγασης των σημερινών κατοίκων. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων είχε ζητήσει να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο βίαιης παρέμβασης των αρχών στην περιοχή, θέση την οποία ο κ. Δούκας επανέλαβε και πριν από δέκα ημέρες.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η κρισιμότητα της κατάστασης, ιδιαίτερα όταν διακυβεύεται μια ανθρώπινη ζωή, επιβάλλει άμεσες κινήσεις που θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης. «Ο χρόνος τελειώνει», σημείωσε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση προς όλες τις πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και να δώσουν μια πραγματική ευκαιρία για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

{https://x.com/h_doukas/status/2069166835040407958}

Ο δήμαρχος Αθηναίων καταδίκασε, παράλληλα, την παρέμβαση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά.

Ζαχαριάδης: Ας δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία στη συνεννόηση, πριν να είναι αργά

«Η ζωή του Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη.

Από τις 20 Απριλίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, ζητήσαμε από την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής να αναλάβουν πρωτοβουλίες ουσιαστικού διαλόγου με την Κοινότητα των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ώστε να υπάρξει συναινετικός σχεδιασμός για την αποκατάσταση των κτιρίων, την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης για όσους κατοικούν σήμερα σε αυτά», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης και συνεχίζει:

«Ζητήσαμε επίσης να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο βίαιης παρέμβασης και επαναλάβαμε αυτή τη θέση πριν από λίγες ημέρες. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κανένας διάλογος.

Η Κοινότητα των Προσφυγικών δεν είναι αόρατη. Είναι εκατοντάδες άνθρωποι, οικογένειες, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με αναπηρία, πρόσφυγες και ευάλωτοι συμπολίτες μας. Είναι ένας ζωντανός κοινωνικός χώρος με σημαντικές δομές αλληλεγγύης και προσφοράς στη γειτονιά.

Η προώθηση οποιουδήποτε σχεδιασμού δεν μπορεί να γίνεται χωρίς προηγούμενη, ανοιχτή, θεσμικά οργανωμένη και ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Ο διάλογος είναι προϋπόθεση για δίκαιη και βιώσιμη λύση στην περιοχή.

Σήμερα προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αποκλιμάκωση της έντασης. Καλούμε την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την Κοινότητα των Προσφυγικών.

Ας δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία στη συνεννόηση, πριν να είναι αργά. Ο χρόνος τελειώνει».

{https://x.com/CZachariadis/status/2069312241921351833}

ΣΥΡΙΖΑ: Τα αιτήματα της Κοινότητας των Προσφυγικών είναι δίκαια και βάσιμα

«Ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο επί 137 ημέρες απεργός πείνας από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Δευτέρας 22/6 στο νοσοκομείο μετά τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.

Τα αιτήματα της Κοινότητας των Προσφυγικών είναι δίκαια και βάσιμα. Στα Προσφυγικά λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια μια αυτοοργανωμένη κοινότητα, που λειτουργεί και ως de facto χώρος κοινωνικής κατοικίας, στεγάζοντας οικογένειες κατατρεγμένων ανθρώπων, όπου «δεν στεγαζόμαστε απλά, αλλά φροντίζουμε η μία τον άλλο».

Απέναντί τους βρίσκουν την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής, που προωθεί τώρα «αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ» αποβλέποντας στην εκκένωση των Προσφυγικών, τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζει «κενά», και την διάλυση της κοινότητας.

Το ζήτημα έχει φτάσει μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο, με επιστολή 33 ευρωβουλευτών προς την Κομισιόν, ενώ και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ζητά από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής να αναλάβουν πρωτοβουλίες ουσιαστικού διαλόγου με την Κοινότητα.

Ο χρόνος λιγοστεύει, η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή κινδυνεύει. Περιφέρεια και κυβέρνηση να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί, αλλάζοντας την άκαμπτη στάση τους και αφήνοντας στην άκρη τις προσχηματικές δικαιολογίες.

{https://x.com/syriza_gr/status/2069331805635830197}

Η Κωνσταντοπούλου στο πλευρό Αριστοτέλη Χαντζή

Στο Νοσοκομείο Γεννηματάς βρέθηκε αργά τη νύχτα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για να ενημερωθεί για την υγεία του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, που διακομίσθηκε εκτάκτως το απόγευμα, με σοβαρά συμπτώματα από την πολύμηνη απεργία πείνας (από 5 Φεβρουαρίου 2026), έχοντας φτάσει 36 κιλά…

Νωρίτερα με δηλώσεις της από το Περιστύλιο της Βουλής η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον Περιφερειάρχη Χαρδαλιά να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Με ανάρτησή της, σήμερα το πρωί, έγραψε:

«Οι δηλώσεις μου χθες το απόγευμα για τον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και την Κοινότητα των Προσφυγικών και για την σκανδαλώδη άρνηση της Κυβέρνησης να πάρει θέση, να προστατεύσει αυτή την Κοινότητα, η οποία προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και έχει διατηρήσει εσωτερικά τα Προσφυγικά, ην ώρα που η Πολιτεία ήταν εντελώς απούσα.

Ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής έχει πια φτάσει 36 κιλά, η κατάσταση της ζωής του είναι πάρα πολύ κρίσιμη, κινδυνεύει να πεθάνει και εισήχθη χθες στο Νοσοκομείο Γεννηματά, όπου νοσηλεύεται. Επισκέφθηκα το Νοσοκομείο χθες τη νύχτα, συνομίλησα με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με τα μέλη της Κοινότητας, που πέρασαν όλη τη νύχτα στο Νοσοκομείο.

Απέναντι σε αυτόν τον συγκινητικό αγώνα μιας Κοινότητας 400 ανθρώπων, βλέπουμε την Κυβέρνηση να αρνείται πεισματικά να πάρει θέση και να λύσει αυτή τη φοβερή συνθήκη εγκλωβισμού. Ο κ.Χαρδαλιάς από πλευράς του, αντί να στέρξει να υιοθετήσει την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για άνοιγμα διαλόγου, πρότεινε μια πλατφόρμα φακελώματος και οικειοθελούς εκκένωσης από πλευράς των κατοίκων.

Πρόκειται για μια πραγματικά τεράστια πρόκληση προς μια Κοινότητα που αγωνίζεται με το σώμα της, με τη δύναμη της ψυχής της, για να μπορέσει να υπάρξει στον τόπο όπου ζει τα τελευταία 20 χρόνια.

Καλώ τον κ.Μητσοτάκη, μετά τις τελευταίες εξυπνάδες που είπε από το βήμα της Βουλής στις 16 Απριλίου 2026 για το θέμα, σήμερα, 2 μήνες μετά, να ξεκινήσει εκείνος τον διάλογο, να καλέσει τον Περιφερειάρχη Χαρδαλιά να πράξει τα δέοντα και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, διότι δεν μπορεί στην προσπάθεια διεκδίκησης ζωής να έχουμε έναν θάνατο».

{https://www.facebook.com/reel/1660969585196546/}

Νέα Αριστερά: Αδιαφορία της κυβέρνησης για τον απεργό πείνας - Ξεκάθαρη στήριξη στα Προσφυγικά

«Η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή κινδυνεύει άμεσα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά σημειώνοντας πως η κυβέρνηση αδιαφορεί αν και ο «αγώνας του απεργού πείνας για την σωτηρία των Προσφυγικών δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο».

«Η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη, καθώς βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Παρόλα αυτά η κυβέρνηση σιωπά και προσπερνά αδιάφορα το θέμα. Αλλά είναι εκείνη που θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στην υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή. Η Νέα Αριστερά στέκεται σταθερά στο πλευρό της κοινότητας των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας» συνεχίζει η Νέα Αριστερά και καταγγέλει «τις σοβαρές παρατυπίες και τις μεθοδεύσεις της Περιφέρειας Αττικής. Μέσα από κλειστές διαδικασίες, χωρίς καμία διαβούλευση και παραβιάζοντας ευθέως τις κοινοτικές υποχρεώσεις περί συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 8 του Κανονισμού ΕΕ 2021/1060), η Περιφέρεια ενέταξε τη σχετική δράση αγνοώντας τους κατοίκους και τον Δήμο Αθηναίων».

Όπως συμπληρώνει η Νέα Αριστερά, το «πλέον σκανδαλώδες, ωστόσο, είναι η σκόπιμη απόκρυψη του γεγονότος ότι οι προσφυγικές πολυκατοικίες κατοικούνται, φτάνοντας στο σημείο να αντιμετωπίζουν τους κατοίκους σε αποφάσεις της Περιφέρειας ως «κινητά αντικείμενα». Αγνοούν επιδεικτικά μια κοινότητα 400 ανθρώπων, μεγάλο μέρος της οποίας ανήκει σε ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, Ρομά, πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες). Αγνοούν ότι σε αυτό το μπλοκ κτιρίων οκτώ πολυκατοικιών λειτουργούν 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης (από φούρνο και παιδικό στέκι μέχρι δομή υγείας), φτιαγμένες από τη γειτονιά για τη γειτονιά, δίνοντας καθημερινά μαθήματα κοινωνικής συμπερίληψης».

Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση δικαιωμάτων (που) έχει ήδη προκαλέσει ευρείες αντιδράσεις: από ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αναφορές στον ΟΗΕ, μέχρι την πρόσφατη κατεπείγουσα ερώτηση προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 33 Ευρωβουλευτές. Η διακομματική στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας (Αριστερά, Πράσινοι, Σοσιαλιστές) υπογραμμίζει την ευρεία καταδίκη των πρακτικών της Περιφέρειας και αναδεικνύει την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος.

«Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι παρενέβη και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος αναγνωρίζει την Κοινότητα, τονίζοντας πως «οποιαδήποτε προώθηση του σχεδιασμού δεν μπορεί να εξελίσσεται χωρίς προηγούμενη, ανοιχτή, θεσμικά οργανωμένη και ουσιαστική διαβούλευση».

Κλείνοντας την ανανκοίνωσή της η Νέα Αριστερά, «καλεί την κυβέρνηση και την περιφέρεια να αναγνωρίσουν την Κοινότητα και τα δικαιώματά της και να σταματήσουν το παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών. Η Νέα Αριστερά απαιτεί την άμεση διακοπή κάθε μονομερούς, αυθαίρετης ενέργειας από την Περιφέρεια Αττικής και τη συμμετοχή της κοινότητας σε κάθε σχεδιασμό. Τα Προσφυγικά δεν είναι απλώς κτίρια, είναι οι άνθρωποί τους».

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid0GU5RkasbukxgperEtVnHB3dEiX5cP7CN6EQ12gjcCjNGcxpg6H8U3gpiNKcQmZWXl}

Συνθήματα έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι του Χαρδαλιά – Δήλωση στήριξης από Κυρανάκη

Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά. Οι δράστες έφτασαν γύρω στις 23:00 και προχώρησαν σε αναγραφή συνθημάτων που ανέφεραν «Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, Χαρδαλιά».

Η ενέργεια φαίνεται να έχει σχέση με την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υγεία του απεργού πείνας, Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» με οξεία νευρολογικά συμπτώματα μετά από 138 μέρες απεργίας πείνας.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης προχώρησε σε δήλωση στήριξης προς τον Νίκο Χαρδαλιά. «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προσθέτοντας: «Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους».

Συγκέντρωση σήμερα στο Σύνταγμα

Η σελίδα στο Facebook Save Prosfygika που σκοπό έχει την ανάδειξη και την υπεράσπιση της κοινότητας των προσφυγικών κατοικιών επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έκανε γνωστό πως σήμερα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

«ΟΛΟΙ/ΕΣ/Α ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23/6 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 19:00 ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!».

«Ο αγώνας δεν υποχωρεί, τώρα ξεκίνησε. Θα νικήσουμε μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο. Έχουμε ευθύνη για 400 ζωές, έχουμε ευθύνη για την κοινωνία μας και θα νικήσουμε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και δεν υποχωρώ μέχρι τη δικαίωση. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Χαντζής: Ο αγώνας τώρα ξεκίνησε – Έχουμε ευθύνη για 400 ζωές

Ο κάτοικος και μέλος της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών, απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο δήλωσε: «Ο αγώνας δεν υποχωρεί, τώρα ξεκίνησε. Θα νικήσουμε μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο. Έχουμε ευθύνη για 400 ζωές, έχουμε ευθύνη για την κοινωνία μας και θα νικήσουμε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και δεν υποχωρώ μέχρι τη δικαίωση. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια».

«Φανερώνεται το πολιτικό αδιέξοδο του Νίκου Χαρδαλιά»

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΜΕΡΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΔΑΛΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ - ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ, ΦΑΝΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΔΑΛΙΑ

Μετά από σχεδόν 140 ημέρες απεργίας πείνας μέχρι θανάτου για την υπεράσπιση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών και με την υγεία του πρώτου απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή να κρέμεται από μια κλωστή, μετά την ανάδειξη των πολιτικών, νομικών και τεχνικών αδιεξόδων του σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής, μετά τη δημόσια αμφισβήτηση της χρηματοδότησής του και μετά την ευρεία αναγνώριση της Κοινότητας ως ενός μοναδικού εγχειρήματος κοινωνικής κατοικίας, αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης, ο Νίκος Χαρδαλιάς επιστρέφει με μια επιθετική και απαράδεκτη κίνηση», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κοινότητας και σημειώνεται: «Επιλέγει, λοιπόν, τη στιγμή που ο απεργός πείνας πεθαίνει, αντί της διαβούλευσης, να ανοίξει μια ψηφιακή πλατφόρμα "καταγραφής κατοίκων και αναγκών". Μια πλατφόρμα που συνοδεύεται από μεγάλα λόγια περί «φροντίδας», «μέριμνας», «κοινωνικής ευαισθησίας» και «επιστροφής των Προσφυγικών στην κοινωνία».

Να πούμε στο σημείο αυτό στον Νίκο Χαρδαλιά κάτι που ίσως του διαφεύγει: η καταγραφή πληθυσμών δεν είναι μια ουδέτερη διοικητική πράξη. Έχει βαριά ιστορία που κάποιοι και κάποιες δεν την αποσιωπούμε συνειδητά: από τα μητρώα και τα φακελώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και τη μετέπειτα εξόντωση των Εβραίων στη ναζιστική Ευρώπη, μέχρι τα συστήματα ταξινόμησης πληθυσμών του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και τις σύγχρονες πολιτικές ελέγχου και εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, η καταγραφή δεν υπήρξε ποτέ μια αθώα διαδικασία και συνδέεται άρρηκτα με σχέδια εκκένωσης, αφανισμού και ανταλλαγής πληθυσμών.

Βλέποντας, λοιπόν μια τέτοια κίνηση, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε:

Πώς γίνεται να ζητείται οποιαδήποτε καταγραφή κατοίκων, όταν δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια, με σαφήνεια και δεσμευτικότητα, τι ακριβώς προβλέπεται να συμβεί σε αυτούς μετά την καταγραφή;

Πώς γίνεται να ζητά ουσιαστικά οι κάτοικοι των Προσφυγικών να αποδεχτούν τον οικειοθελή εκτοπισμό τους και να συναινέσουν στη μεταφορά τους για άγνωστο διάστημα σε άγνωστο χώρο και με άγνωστες συνθήκες;

Μπορεί μια τέτοια πλατφόρμα να θεωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εργαλείο διαβούλευσης τη στιγμή που δεν αναγνωρίζει την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών ως συνομιλητή, αλλά ως αφηρημένο σύνολο κατοίκων προς καταγραφή και ταξινόμηση;

Μήπως πρόκειται απλά για ένα ακόμη - επικοινωνιακού τύπου - εργαλείο νομιμοποίησης μιας προειλημμένης απόφασης;

Για μια ακόμη φορά, στη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Χαρδαλιά, η Κοινότητα διαγράφεται από το κάδρο και στη θέση της εμφανίζονται «διαμένοντες», «ωφελούμενοι» και «στοιχεία προς καταχώρηση». Κάνει, έτσι, μια πολιτική επιλογή αρνούμενος τον διάλογο, αφού αρνείται να αναγνωρίσει ότι στα Προσφυγικά υπάρχει μια ζωντανή οργανωμένη Κοινότητα με κοινωνική, ιστορική και πολιτική υπόσταση, που έχει μάλιστα απαντήσει σε όλα τα μείζονα κοινωνικά προβλήματα των ανθρώπων από τα κάτω εκεί που το κράτος διαλύει κάθε κοινωνική δομή και παροχή. Να θυμίσουμε εδώ στον Νίκο Χαρδαλιά ότι την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών την έχουν ήδη αναγνωρίσει θεσμικοί φορείς, εγχώριοι και διεθνείς, ανώτερου βεληνεκούς εντός του πολιτικού συστήματος που ο ίδιος υπηρετεί.

Γι’ αυτό και είναι προκλητικό να εμφανίζεται σήμερα η Περιφέρεια ως φορέας που θα «επιστρέψει» στα Προσφυγικά την κοινωνική κατοικία, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια.

Οι άνθρωποι που ζούμε εδώ δεν περιμένουμε να μας επιστραφεί κάτι που έχουμε ήδη οικοδομήσει μόνοι μας συλλογικά και από τα κάτω, όπως και ολόκληρη η κοινωνία δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο κράτος ότι θα έπραττε ποτέ κάτι τέτοιο.

Όσο για τον «διάλογο» που επικαλείται ο Νίκος Χαρδαλιάς, η πραγματικότητα είναι επίσης γνωστή. Η Κοινότητα επεδίωξε επανειλημμένα να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κατέθεσε επίσημα αιτήματα και ζήτησε θεσμική συζήτηση χωρίς ποτέ να λάβει απάντηση.

Πώς μπορεί λοιπόν να γίνεται σήμερα λόγος για διάλογο όταν επί μήνες αποκλειόταν - και συνεχίζει να αποκλείεται - κάθε ουσιαστική συζήτηση με την ίδια την Κοινότητα; Με ποιο δικαίωμα επιχειρείται τώρα η παράκαμψη του συλλογικού υποκειμένου και η απευθείας προσέγγιση και το φακέλωμα μεμονωμένων ατόμων; Και γιατί αυτή η "πρωτοβουλία" εμφανίζεται τώρα;

Μήπως επειδή το σχέδιο της Περιφέρειας βρίσκεται πλέον σε πολιτικό και θεσμικό αδιέξοδο; Μήπως επειδή, παρά τις εξαγγελίες, δεν υπάρχει σήμερα ούτε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ούτε κοινωνική συναίνεση, ούτε δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου με τους όρους που παρουσιάστηκε; Μήπως η πλατφόρμα αυτή αποτελεί μια πολιτική διέξοδο για τον Νίκο Χαρδαλιά και μια απέλπιδα προσπάθεια διάσωσης ενός σχεδιασμού που έχει ήδη καταρρεύσει πολιτικά;

Ως Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε πρακτικές φακελώματος, καταγραφής, διαχωρισμού, εκτοπισμού και διάλυσης της Κοινότητάς μας. Παρόλα αυτά, όπως έχουμε δηλώσει δεκάδες φορές, η Κοινότητα παραμένει ανοιχτή σε σοβαρές διαδικασίες διαλόγου, που αναγνωρίζουν την Κοινότητα ως φυσικό συνομιλητή και δεν παραγνωρίζουν την ήδη υπάρχουσα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια στα Προσφυγικά.

Ο φυσικός συνομιλητής σε οποιαδήποτε διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου είναι η ίδια η Κοινότητα ως συλλογική, ενιαία και αυθύπαρκτη οντότητα. Όχι οι κάτοικοί της μεμονωμένα, ούτε μια βάση δεδομένων και ένας κατάλογος ονομάτων. Αυτονόητα, οι πολιτικές που αντιμετωπίζουν ανθρώπους ως πληθυσμούς προς διαχείριση και κοινότητες ως εμπόδια προς εκκαθάριση δεν μπορούν εκ των ων ουκ άνευ να αποτελούν πολιτικές αλληλεγγύης.

Απέναντι στην πλατφόρμα καταγραφής του κ. Χαρδαλιά, απαντάμε ενδυναμώνοντας την καμπάνια «Μένουμε Προσφυγικά». Η απάντησή μας στον εκτοπισμό είναι η παραμονή και η συνέχεια της δημιουργίας και της δουλειάς στο έδαφος των Προσφυγικών, η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και των δεσμών μεταξύ μας.

Καλούμε όσες και όσους στέκονται στο πλευρό μας όλο αυτό το διάστημα να στηρίξουν αυτή την καμπάνια με τη φυσική τους παρουσία στα Προσφυγικά. Να δυναμώσουν τη φωνή της αλληλεγγύης και του αγώνα, να μαζικοποιήσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις στήριξης. Να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα Προσφυγικά ως έναν ζωντανό τόπο συλλογικής ζωής, αλληλεγγύης και αντίστασης, που ανήκει ήδη στην κοινωνία, ανήκει σε όλες και όλους εμάς που τον φροντίζουμε και τον υπερασπιζόμαστε και που δε θα παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή του στα φιλόδοξα πλάνα του κάθε πολιτικού καιροσκόπου.

Η πλατφόρμα αυτή θα πέσει από τα κάτω

Μένουμε Προσφυγικά

Γιατί είμαστε όλοι Προσφυγικά

Υ.Γ.1.: Όσον αφορά το σημερινό βίντεο - δημοσίευμα του Νίκου Χαρδαλιά με τίτλο "9 ψέματα και αλήθειες για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας - Τεκμηριωμένες απαντήσεις στην παραπληροφόρηση", θα θέλαμε να πούμε πως είναι καλό το γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής μάς παρακολουθεί τόσο στενά ώστε να αντιγράφει τα δημόσια κείμενά μας.

Αντί να αναλώνεται, όμως, σε τέτοιους επικοινωνιακούς τακτικισμούς, οφείλει να αναλάβει την ευθύνη ακέραια, συμπεριλαμβανομένου και ενός ουσιαστικού διαλόγου, πριν αναγκαστεί να αναλάβει την ευθύνη του θανάτου του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή.

Υ.Γ.2.: Εδώ αναλυτικά η πολιτική τοποθέτηση της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών με τις μέχρι τώρα νίκες αυτού του αγώνα και την κατάρρευση του πλάνου Χαρδαλιά σε κοινωνικό, πολιτικό, νομικό, θεσμικό και οικονομικό επίπεδο.

22 Ιουνίου 2026

Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών»

Χαρδαλιάς: 9 ψέματα και αλήθειες για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Με ένα βίντεο διάρκειας πεντέμισι λεπτών, με τίτλο «9 Ψέματα και αλήθειες για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας», ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς,παρουσιάζει τις πραγματικές διαστάσεις και τις πτυχές του έργου ανάπλασης του ιστορικού αρχιτεκτονικού συμπλέγματος, που προγραμματίζει η Περιφέρεια με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

Αφορμή για την παραγωγή του βίντεο υπήρξε - όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττικής - η συστηματική διακίνηση ανυπόστατων σεναρίων και ψευδών ειδήσεων, που συσκοτίζουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ανάπλαση των Προσφυγικών και καλλιεργούν σύγχυση αναφορικά με τις πραγματικές προθέσεις και τους στόχους του έργου, περί δήθεν κατεδάφισης των οικημάτων, εμπορευματοποίησης του χώρου, καθώς και βίαιης απομάκρυνσης των διαμενόντων χωρίς πρότερη μέριμνα για τη φιλοξενία τους.

Μέσα από το βίντεο, κωδικοποιούνται τα εννέα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η διάχυση ψευδών ειδήσεων, με τον κ. Χαρδαλιά να απαντά τεκμηριωμένα σε κάθε έναν από τους βασικούς ισχυρισμούς που διακινούνται το τελευταίο διάστημα γύρω από το έργο ανάπλασης. Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια για αλλαγή χρήσης των Προσφυγικών και επιβεβαιώνει τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα τους με τη μετατροπή τους σε κοινωνικές κατοικίες και ξενώνα συνοδών των καρκινοπαθών ασθενών του γειτονικού Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας». Παράλληλα, διαβεβαιώνει τη βούληση της Περιφέρειας να βρεθούν – σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς – νέοι χώροι φιλοξενίας των σημερινών διαμενόντων, ενώ θα τους δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσουν κοινωνική κατοικία μετά το πέρας της ανάπλασης, εφόσον πληρούν τα κριτήρια.

Στόχος του ενημερωτικού βίντεο είναι η παροχή τεκμηριωμένων απαντήσεων στις διασπειρόμενες φήμες. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται: «Τα Προσφυγικά περιμένουν λύση εδώ και δεκαετίες. Για τα Προσφυγικά ακούγονται πολλά. Και δυστυχώς ακούγονται και πολλά ψέματα. Γι’ αυτό μιλάμε καθαρά. Χωρίς μισόλογα. Χωρίς κραυγές. Χωρίς τοξικότητα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με αλήθειες».

Ακολουθούν τα 9 Ψέματα και αλήθειες για την ανάπλαση των Προσφυγικών:

Ψέμα 1: Η Περιφέρεια θέλει να διώξει τους ανθρώπους και να δημιουργήσει νέους άστεγους.

Αλήθεια: Η αλήθεια είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει χωρίς μέριμνα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.

Όσοι διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά δεν είναι «αόρατοι» για εμάς. Είναι άνθρωποι που χρειάζονται ασφάλεια, αξιοπρέπεια και πραγματική λύση.

Και αυτό ακριβώς κάνουμε: περνάμε από την εγκατάλειψη στη μέριμνα. Από την αυθαιρεσία στην ευθύνη.

Ψέμα 2: Σήμερα στα Προσφυγικά υπάρχει ήδη λύση στέγασης.

Αλήθεια: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που υπάρχει σήμερα δεν είναι λύση. Είναι αδιέξοδο.

Δεν μπορεί να θεωρείται κοινωνική πολιτική η άτυπη χρήση δημόσιων κτιρίων χωρίς κανόνες, χωρίς ασφάλεια και χωρίς καμία θεσμική εγγύηση δικαιωμάτων.

Η εγκατάλειψη δεν είναι αλληλεγγύη. Η αυθαιρεσία δεν είναι προστασία.

Και η συζήτηση για τις κοινωνικές ή αλληλέγγυες δομές που λειτουργούν σήμερα στον χώρο δεν μπορεί να αγνοεί το βασικό: Οι άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη αξίζουν δομές ασφαλείς, οργανωμένες και με πραγματική ευθύνη της Πολιτείας.

Και αυτό ακριβώς φέρνει η ανάπλαση: πραγματική, νόμιμη και σταθερή κοινωνική κατοικία.

Ψέμα 3: Οι σημερινοί διαμένοντες αποκλείονται από τις νέες κοινωνικές κατοικίες.

Αλήθεια: Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξουν καθαροί κανόνες, διαφανείς διαδικασίες και κοινωνικά κριτήρια. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν τη δυνατότητα να στεγαστούν στα νέα διαμερίσματα. Όχι με ρουσφέτια. Όχι με αυθαιρεσία. Όχι με αδιαφανείς μηχανισμούς.

Αλλά με κανόνες, ισονομία και σεβασμό σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Ψέμα 4: Η Περιφέρεια γνωρίζει ήδη ποιοι και πόσοι διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά.

Αλήθεια: Κανείς σήμερα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιοι και πόσοι διαμένουν πραγματικά στα Προσφυγικά. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της θεσμικής εγκατάλειψης των τελευταίων δεκαετιών.

Γι’ αυτό προχωράμε με διαφάνεια, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και με ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Γιατί κανένα σοβαρό κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί με εκτιμήσεις, φήμες και αυθαίρετους αριθμούς.

Ψέμα 5: Το σχέδιο έγινε χωρίς διάλογο.

Αλήθεια: Η αλήθεια είναι ότι τα Προσφυγικά παραμένουν σε εκκρεμότητα για περισσότερα από 25 χρόνια. Μια εκκρεμότητα που η Πολιτεία δεν έχει καταφέρει να λύσει.

Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να βάλουμε τέλος στη διαρκή μετάθεση ευθυνών. Ταυτόχρονα ανοίγουμε ουσιαστικό διάλογο: με ψηφιακή πλατφόρμα για την οργανωμένη καταγραφή των διαμενόντων, αλλά και με δυνατότητα συμμετοχής για πολίτες και φορείς που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις, απόψεις και προβληματισμούς.

Ο διάλογος δεν γίνεται με κραυγές. Γίνεται με επιχειρήματα.

Ψέμα 6: Στόχος είναι η εμπορική εκμετάλλευση των Προσφυγικών.

Αλήθεια: Καμία εμπορευματοποίηση. Καμία κρυφή ατζέντα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Τα Προσφυγικά προορίζονται για κοινωνική κατοικία, κοινωνική χρήση και για στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας: για οικογένειες, για νέους ανθρώπους, για χαμηλοσυνταξιούχους, για ανέργους, για συνοδούς ασθενών του «Αγίου Σάββα».

Τα Προσφυγικά δεν θα γίνουν real estate. Δεν θα γίνουν πεδίο εκμετάλλευσης. Δεν θα παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Θα υπηρετούν έναν καθαρά κοινωνικό σκοπό. Και αυτό είναι δέσμευση.

Ψέμα 7: Η ανάπλαση αλλοιώνει την ιστορική φυσιογνωμία των Προσφυγικών.

Αλήθεια: Η αλήθεια είναι ότι η ανάπλαση γίνεται ακριβώς για να διασωθεί και να αναδειχθεί ο ιστορικός χαρακτήρας των Προσφυγικών.

Μιλάμε για διατηρητέο μνημείο συλλογικής μνήμης. Για έναν χώρο που πρέπει να αποκατασταθεί – όχι να αφεθεί να καταρρεύσει.

Και φυσικά η μελέτη έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ψέμα 8: Όσοι αντιδρούν υπερασπίζονται την κοινωνική ευαισθησία».

Αλήθεια: Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο, να κρύβεται ή να κωφεύει μπροστά σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες.

Η κοινωνική ευαισθησία δεν αποδεικνύεται με συνθήματα, απειλές και τοξικότητα. Η ευθύνη δεν είναι να φωνάζεις. Είναι να δίνεις πραγματικές λύσεις.

Ψέμα 9: Η Περιφέρεια βιάζεται να προχωρήσει.

Αλήθεια: Το αντίθετο. Έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ.

Για δεκαετίες, τα Προσφυγικά έμειναν στο περιθώριο. Με αναβολές, υποσχέσεις και μετάθεση ευθυνών.

Εμείς επιλέγουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Με σχέδιο, με κοινωνικό πρόσημο, με σεβασμό στην ιστορία και με φροντίδα για όλους τους ανθρώπους.

Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.

Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη σαφή διατύπωση των βασικών αρχών που διέπουν το σχέδιο ανάπλασης των Προσφυγικών: καμία κατεδάφιση, καμία εμπορευματοποίηση, καμία εγκατάλειψη και καμία ανοχή στην αδράνεια που χαρακτήρισε το ζήτημα επί δεκαετίες.

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης: «Η δική μας θέση είναι καθαρή: Καμία κατεδάφιση. Καμία εμπορευματοποίηση. Καμία εγκατάλειψη. Κανένας άνθρωπος μόνος.

Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μπορούν και πρέπει να γίνουν ξανά ένας χώρος μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής.

Όχι ένα σύμβολο αδράνειας. Όχι πεδίο τοξικότητας. Όχι άλλοθι για όσους προτιμούν να μη λύνεται τίποτα.

Εμείς δεν θα κρυφτούμε. Θα αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Και θα δώσουμε λύση».

{https://www.youtube.com/watch?v=kt2F7bnQJIc}

Σε λειτουργία έως τις 19 Ιουλίου η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής για τους διαμένοντες στα Προσφυγικά

Υπενθυμίζεται ότι από χθες έχει τεθεί σε λειτουργία από την Περιφέρεια Αττικής, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα https://frontidaprosf.attica.gov.gr/, μέσω της οποίας καλούνται όσοι διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τα αιτήματα και τις προτάσεις τους.

Η πλατφόρμα, που λειτουργεί σε ελληνική και αγγλική έκδοση, θα παραμείνει ανοικτή έως την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 24:00, ενώ μέσα από αυτήν θα μπορούν παράλληλα φορείς, συλλογικότητες και μεμονωμένοι πολίτες να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις, τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους.

Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης που προωθεί η Περιφέρεια για το μέλλον των Προσφυγικών και να διαμορφωθεί για πρώτη φορά μια πλήρης, οργανωμένη και τεκμηριωμένη εικόνα των ανθρώπων που διαμένουν σήμερα στον χώρο, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες συνθήκες φιλοξενίας, υποστήριξης και μέριμνας κατά την υλοποίηση του σχεδίου αποκατάστασης.