Μία μοτοσικλέτα, ανθρώπινα λειψανά και αντιαρματικά βρέθηκαν στον πυθμένα του Δούναβη.

Η σημαντική πτώση της στάθμης του ποταμού Δούναβη στη Βουδαπέστη εξαιτίας του καύσωνα έφερε στο φως ευρήματα που παρέμεναν κρυμμένα για περίπου οκτώ δεκαετίες στον πυθμένα του ποταμού. Ανάμεσά τους βρίσκονται μια στρατιωτική μοτοσικλέτα, λείψανα δύο στρατιωτών, αντιαρματικές νάρκες και άλλα αντικείμενα που χρονολογούνται από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον γερμανικό οργανισμό Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα των γερμανικών στρατιωτικών τάφων, ειδικός στις εκταφές ταξίδεψε στη Βουδαπέστη και, σε συνεργασία με Ούγγρους ειδικούς, πραγματοποίησε την ανάσυρση των δύο στρατιωτών από τον λασπώδη πυθμένα του Δούναβη.

Εκτός από τα ανθρώπινα λείψανα, οι ερευνητές εντόπισαν αρκετές γερμανικές αντιαρματικές νάρκες τύπου Tellermine 35, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ευρέως κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η λάσπη διατήρησε τα ευρήματα σε εξαιρετική κατάσταση

Η μοτοσικλέτα ανασύρθηκε στις 2 Αυγούστου από την πλευρά της Βούδας, κοντά στην πλατεία Μπατθυάνι και σε μικρή απόσταση από το ουγγρικό Κοινοβούλιο. Οι ειδικοί του Ινστιτούτου και Μουσείου Στρατιωτικής Ιστορίας εκτιμούν ότι πρόκειται για μοντέλο DKW NZ 350-1, ένα όχημα που χρησιμοποιούσε ο γερμανικός στρατός και ήταν γνωστό για την αξιοπιστία και την αντοχή του.

{https://www.facebook.com/Volksbund/posts/pfbid02cfGfat8agoEiwxX5oxR1NLqdcGaTtURwQ4P4NkjShW9DCwvo619qoaB61hKqUkm7l}

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Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες στον πυθμένα του ποταμού συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση των αντικειμένων. Η λάσπη, αναμεμειγμένη με πετρελαιοειδή από τη λειτουργία του λιμανιού, δημιούργησε ένα περιβάλλον που προστάτευσε τόσο τα μεταλλικά αντικείμενα όσο και τα ανθρώπινα λείψανα από τη φθορά του χρόνου.

Πολύτιμα στοιχεία από τα στρατιωτικά αναγνωριστικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταλλικές στρατιωτικές ταυτότητες που βρέθηκαν πάνω στους δύο στρατιώτες. Σύμφωνα με τον Volksbund, παραμένουν πλήρως ευανάγνωστα, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίησή τους.

Οι μεταλλικές αυτές πλακέτες αποτελούνταν από δύο τμήματα. Σε περίπτωση θανάτου ενός στρατιώτη, το ένα τμήμα αποστελλόταν στις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες για την ενημέρωση των συγγενών. Στην προκειμένη περίπτωση, τα δύο κομμάτια βρέθηκαν ακόμη ενωμένα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο θάνατός τους πιθανότατα δεν δηλώθηκε ποτέ επισήμως.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων, τα λείψανα των δύο στρατιωτών αναμένεται να ταφούν στο στρατιωτικό νεκροταφείο Budaörs, έξω από τη Βουδαπέστη.

Αναμένονται νέα ευρήματα όσο υποχωρούν τα νερά

Πέρα από τη μοτοσικλέτα και τα ανθρώπινα λείψανα, από τον πυθμένα του Δούναβη ανασύρθηκαν επίσης ένα στρατιωτικό παράσημο και ένα δοχείο καυσίμων, τα οποία παρέμεναν βυθισμένα για περίπου 80 χρόνια.

Ο Volksbund εκτιμά ότι, εάν συνεχιστεί η πτώση της στάθμης του ποταμού, είναι πιθανό να αποκαλυφθούν και άλλα ναυάγια ή ανθρώπινα λείψανα από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ουγγρικές αρχές έχουν την ευθύνη των ερευνών και, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για Γερμανούς στρατιώτες, ο γερμανικός οργανισμός καλείται να συνδράμει στις διαδικασίες ταυτοποίησης και ταφής.