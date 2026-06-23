«Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, Χαρδαλιά», ανέφερε το σύνθημα που έγραψαν σε τοίχο, έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής.

Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά. Οι δράστες έφτασαν γύρω στις 23:00 και προχώρησαν σε αναγραφή συνθημάτων που ανέφεραν «Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά, Χαρδαλιά».

Η ενέργεια φαίνεται να έχει σχέση με την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υγεία του απεργού πείνας, Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» με οξεία νευρολογικά συμπτώματα μετά από 138 μέρες απεργίας πείνας.

Ο Χαντζής, μέλος της κοινότητας των Προσφυγικών Κατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 5 Φεβρουαρίου 2026, διεκδικώντας την ακύρωση του σχεδίου ανάπλασης του συγκροτήματος από την Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, το βάρος του έχει μειωθεί στα περίπου 36 κιλά, δηλαδή κατά 44% σε σχέση με το αρχικό του βάρος, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ομιλία και τη μετακίνησή του.

Τα αιτήματα του απεργού πείνας είναι: α) η άμεση ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των Προσφυγικών Κατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας από την Περιφέρεια Αττικής, β) η διασφάλιση της παραμονής όλων των κατοίκων στις κατοικίες τους και γ) η παροχή έμπρακτων εγγυήσεων ότι η αποκατάσταση των κτιρίων θα πραγματοποιηθεί από την ΑΜΚΕ των κατοίκων με ίδιους πόρους.

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Κυρανάκης: Αναμένουμε την καταδίκη απ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προσθέτοντας: «Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους».