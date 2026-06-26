«Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αύξηση φόρων» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός στον Αντώνη Σρόιτερ.

Φρένο στη συζήτηση για αύξηση φορολογίας, αλλά και απαντήσεις προς... ναυτιλομένους για το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά» επεφύλασσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη στον Alpha. «Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για αύξηση φόρων» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός στον Αντώνη Σρόιτερ, απαντώντας έτσι στην επιχειρηματογία της ΝΔ που πυροδοτήθηκε από κάποιες άστοχες εκ του αποτελέσματος δηλώσεις στελεχών της ΕΛΑΣ.

Ο κ. Τσίπρας εξήγησε ότι η υπεραπόδοση της οικονομίας, που αγγίζει τα 6 δισ. ευρώ, επιτρέπει την υλοποίηση παρεμβάσεων ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και του διαθέσιμου εισοδήματος, τις οποίες έχει εξαγγείλει.

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνίας χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα χαμηλά, ούτε τα μεσαία, ούτε καν τα υψηλά εισοδήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας ουσιαστικά τη συζήτηση που είχε ανοίξει περί φορολόγησης του πλούτου, των βιλών, των πισινών και των σκαφών.

Η αναδιανομή, σημείωσε, δεν θα επιτευχθεί με την περαιτέρω φορολόγηση της πισίνας ή του σκάφους, αλλά με την θέσπιση «πατριωτικής εισφοράς», η οποία θα αφορά το ανώτερο εισοδηματικά 1% των πολύ πλούσιων φυσικών προσώπων και κερδοφόρων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό, είναι το παράδειγμα του έφερε για την κατάργηση του φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις μετοχών, εξηγώντας πως μόνο για το 2025 το Δημόσιο έχασε έσοδα σχεδόν 600 εκατ. Ευρώ από μία φοροαπαλλαγή που αφορούσε μόλις 61 νομικά πρόσωπα.

«Υπάρχουν 1.200 φοροαπαλλαγές. Κάποιες είναι χρήσιμες, πολλές όμως είναι φοροαπαλλαγές απληστίας», είπε, υποστηρίζοντας ότι από την κατάργησή τους μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυξήσεις στους μισθούς γιατρών και εκπαιδευτικών, αλλά και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις.

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Ε.Σ.