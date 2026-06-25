Η ΕΒΕ εκτινάσσεται κατά 0,66 μονάδες, και αναμένεται γενικευμένη ανοδική πίεση στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου - Πώς η Φυσική έφερε τα πάνω κάτω στο 2ο Πεδίο.

Χαμόγελα και ευχάριστες εκπλήξεις έκρυβε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους του 2ου Επιστημονικού Πεδίου καθώς οι βαθμολογίες διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η «εκρηκτική» άνοδος στη Φυσική Ο.Π., η σημαντική ενίσχυση στα Μαθηματικά Ο.Π. και η αύξηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής κατά 0,66 μονάδες δημιουργούν ένα περιβάλλον πιο απαιτητικό, πιο ανταγωνιστικό και πιο «συμπιεσμένο» στην κορυφή των επιδόσεων σημειώνει ο Γιάννης Ζαμπέλης, Καθηγητής Μαθηματικών - Εκπαιδευτικός Αναλυτής και δημιουργός του paideianet.com.

Τριπλασιάστηκαν οι αριστούχοι στη Φυσική

Όπως αποδεικνύεται πανηγυρικά η Φυσική φέτος είναι το μάθημα που θα προκαλέσει τις μεγαλύτερες καραμπόλες, αλλλάζοντας άρδην το πεδίο των σχολών. Το βασικό χαρακτηριστικό δεν είναι απλώς ότι οι υποψήφιοι τα πήγαν καλύτερα, αλλά ότι πολύ περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώνουν πολύ υψηλές βαθμολογίες ταυτόχρονα. Αυτό αλλάζει τη δυναμική των βάσεων και επηρεάζει άμεσα τις σχολές αιχμής του πεδίου ήτοι τα Πολυτεχνεία. Η αύξηση του μέσου όρου κατά σχεδόν 2,75 μονάδες έχει σύμφωνα με τον κ. Ζαμπέλη άμεσο αντίκτυπο στο πώς θα κινηθούν οι φετινές Βάσεις Εισαγωγής δεδομένου ότι πλέον έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων με βαθμούς πάνω από το 18+, η κορυφή των επιδόσεων «ανοίγει» προς τα πάνω και οι πολύ υψηλές βαθμολογίες παύουν να είναι σπάνιες.

Ειδικότερα, επιχειρώντας μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων ο κ. Ζαμπέλης σημειώνει ότι «Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των φετινών Πανελλαδικών στο 2ο Πεδίο είναι αναμφισβήτητα η Φυσική Ο.Π.: ο μέσος όρος ανέβηκε από 10,77 σε 13,51 μονάδες - αύξηση 2,75 μονάδες. Από 1.403 πέρυσι σε 4.370 αρίστους φέτος (βαθμός 18 και πάνω). Σχεδόν 1 στους 3 υποψηφίους του πεδίου έγραψε άριστα στη Φυσική. Παράλληλα, τα Μαθηματικά Ο.Π. ευνόησαν επίσης τους υποψηφίους: από 12,51 σε 13,40 μονάδες, με τους αρίστους να αυξάνονται από 2.284 σε 2.826 - μια αύξηση 24%. Η συνδυασμένη ανοδική πορεία των δύο βασικών μαθημάτων είναι ο λόγος που η ΕΒΕ του πεδίου εκτινάσσεται κατά 0,66 μονάδες. Η Χημεία Ο.Π. έμεινε σχεδόν στάσιμη με ελαφρά πτώση στον ΜΟ (-0,38) αλλά μικρή αύξηση στους αρίστους (+7%). Η Νεοελληνική Γλώσσα διατήρησε το επίπεδό της.»

Πώς η «έκρηξη» αριστούχων αλλάζει την εικόνα στα Πολυτεχνεία

Το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι ότι οι βάσεις θα κινηθούν σταθερά υψηλά ή με ήπια ανοδική τάση, ανά σχολή. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του κ. Ζαμπέλη οι ανακατάταξεις στις σχολές θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τα πρώτα στοιχεία να συνηγορούν σε μια σαφή μετατόπιση προς υψηλότερες επιδόσεις, με τη Φυσική και τα Μαθηματικά να διαμορφώνουν το νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Οι σχολές «ρετιρέ» μπαίνουν σε τροχιά εντονης πίεσης στην κορυφή, όπου οι βάσεις είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές ή να κινηθούν ανοδικά, παρά να υποχωρήσουν.

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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) — ΕΜΠ, ΑΠΘ

Σχολές που βαρύνουν εξαιρετικά Μαθηματικά και Φυσική. Με τους αρίστους και στα δύο μαθήματα να αυξάνονται σημαντικά, αναμένεται αυξημένος ανταγωνισμός στην κορυφή και πιθανή ανοδική πίεση στη βάση εισαγωγής. Οι υποψήφιοι των 18.500+ μορίων αυξάνονται σαφώς.

Πληροφορική Θετικών (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΗΜΜΥ Πατρών)

Σχολές με υψηλές απαιτήσεις σε Μαθηματικά και Φυσική. Η ευνοϊκή χρονιά για τα δύο αυτά μαθήματα αναμένεται να φέρει πτωτική κίνηση δεν προβλέπεται· πιο πιθανή είναι η σταθερότητα ή ελαφρά άνοδος.

Μαθηματικά ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πάτρας

Σχολές με τα Μαθηματικά Ο.Π. ως κεντρικό μάθημα. Η αύξηση αρίστων κατά 24% τραβάει τις υψηλές βαθμολογίες προς τα πάνω. Πιθανή ήπια άνοδος της βάσης.

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ & Πολυτεχνικές Σχολές

Παρά την οριακή πτώση του ΜΟ στη Χημεία, οι άριστοι αυξήθηκαν ελαφρώς και η συνολική άνοδος του πεδίου φέρει αυξημένη πίεση στις βάσεις. Ιδίως τα τμήματα ΕΜΠ αναμένονται με ανοδική κίνηση.

Πολιτικών Μηχανικών, Μηχ. Μεταλλείων, Αγρονόμων Τοπογράφων

Σχολές μέσης βάσης του πεδίου. Η συνολική ανοδική κίνηση του ΜΟ Πεδίου τις πιέζει επίσης προς τα πάνω, αν και σε μικρότερο βαθμό από τις «κορυφαίες». Σταθερή ή ελαφρά ανοδική κίνηση.