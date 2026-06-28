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Συμμετείχε στο Climate Action Week 2026.

Στο Λονδίνο βρέθηκε αυτές τις ημέρες ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«London is not calling... it’s cooking» έγραψε στην ανάρτησή του και συνέχισε: «Η βρετανική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης ''ψήνονται'' από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα».

«Στο Climate Action Week 2026, εξερευνήσαμε βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες λύσεις, από τις «ζώνες μηδενικών εκπομπών CO2» μέχρι τα «πράσινα» data centers. Γιατί οι πόλεις βρίσκονται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης και οι λύσεις ξεκινούν από αυτές».

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