Ισχυρίζεται πως ο νυν δήμαρχος χρησιμοποιεί τον θεσμικό του ρόλο ως εφαλτήριο για την κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο Κώστας Μπακογιάννης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, κατηγορώντας τον για εγκατάλειψη της πρωτεύουσας και παράβλεψη των προβλημάτων της λόγω της προσωπικής του πολιτικής ατζέντας.

Σφοδρή κριτική στην τακτική και τις επιλογές της τρέχουσας δημοτικής αρχής άσκησε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον δήμο Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ισχυριζόμενος ότι ο νυν δήμαρχος χρησιμοποιεί τον θεσμικό του ρόλο ως εφαλτήριο για την κεντρική πολιτική σκηνή, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την καθημερινότητα των δημοτών.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «είναι κοινό μυστικό ότι ο κ. Δούκας από την πρώτη ημέρα ασχολείται με τις προσωπικές πολιτικές του φιλοδοξίες και όχι με τα προβλήματα των Αθηναίων. Συνδιοικεί άλλωστε τον δήμο με τον κ. Ζαχαριάδη, προφανώς ως πρόκριμα των σχεδίων του».

Σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο, η εικόνα που παρουσιάζει το ανώτατο θεσμικό όργανο της πόλης επιβεβαιώνει την έλλειψη προσανατολισμού της παρούσας διοίκησης, η οποία φαίνεται να εγκλωβίζεται σε μικροπολιτικές ισορροπίες.

«Η προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά στους Αθηναίους ότι ακολουθεί μια πορεία που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης, αλλά εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες», σημείωσε, εστιάζοντας στη συνέχεια σε μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, ακυρώθηκαν ή πάγωσαν με αποκλειστική ευθύνη του κ. Δούκα, προκειμένου να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες ιδεολογικές συνιστώσες.

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Αναφερόμενος στην πρόσφατη στάση του δημάρχου για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τόνισε: «Σε αντίθεση με τα όσα είπε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Δούκας αυτή τη φορά ζήτησε την διακοπή του έργου και της δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών στα Προσφυγικά, σε μια προσπάθεια να γίνει αρεστός στα πιο ακραία ακροατήρια, έχοντας προφανώς βάλει πλώρη για τον επόμενο κομματικό του σταθμό».

{https://www.facebook.com/KostasBakoyannispage/posts/pfbid0VtkJKnLCP7LgYhKEYSVbjibE6MZcdRZrJvfdEFtVdXV3bWsM7omNfTBxtQX4mfgzl}

«Είναι κοινό μυστικό ότι ο κ. Δούκας από την πρώτη ημέρα ασχολείται με τις προσωπικές πολιτικές του φιλοδοξίες και όχι με τα προβλήματα των Αθηναίων. Συνδιοικεί άλλωστε τον δήμο με τον κ. Ζαχαριάδη, προφανώς ως πρόκριμα των σχεδίων του. Η προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά στους Αθηναίους ότι ακολουθεί μια πορεία που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης, αλλά εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Σε αντίθεση με τα όσα είπε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Δούκας αυτή τη φορά ζήτησε την διακοπή του έργου και της δημιουργίας κοινωνικών κατοικιών στα Προσφυγικά, σε μια προσπάθεια να γίνει αρεστός στα πιο ακραία ακροατήρια, έχοντας προφανώς βάλει πλώρη για τον επόμενο κομματικό του σταθμό. Προηγουμένως, έχει πετάξει στα σκουπίδια την ανάπλαση στον Λόφο του Στρέφη, στερώντας από τους κατοίκους έναν ασφαλή και ανοιχτό δημόσιο χώρο, στραφεί κατά του έργου του Μετρό των Εξαρχείων, υποσκάπτοντας το μέλλον της Αθήνας και εγκαταλείψει το θέατρο Εμπρός στο έλεος των γνωστών αγνώστων, στερώντας από την πόλη έναν εμβληματικό χώρο πολιτισμού» έγραψε μεταξύ άλλων.