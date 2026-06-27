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Αποφασισμένη η Χαριλάου Τρικούπη «να καθαρίσει» με τον δήμαρχο Αθηναίων.

Με τα μάτια στραμμένα στην εκδήλωση της left και του Κώστα Αρβανίτη βρισκόταν η Χαριλάου Τρικούπη την Πέμπτη το απόγευμα.

Βλέπετε ομιλητής ήταν και ο -πάντα ...ύποπτος- Χάρης Δούκας, μήπως και ως ομιλητής πει κάτι που θα ερμηνευτεί ως «άνοιγμα» στον Αλέξη Τσίπρα.

Η Χαριλάου Τρικούπη, όπως πληροφορούμαστε, φέρεται αποφασισμένη στην «πρώτη στραβή» να διαγράψει τον δήμαρχο Αθηναίων από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Δούκας ωστόσο όχι μόνο είχε γραμμένη ομιλία, αλλά αυτή τη φορά δεν ξέφυγε από αυτή, με αποτελέσματα οι άσπονδοι φίλοι του στη Χαριλάου Τρικούπη να περιμένουν την ...επόμενη φορά.

Η απόφαση πάντως για διαγραφή του δημάρχου στην πρώτη σοβαρή διαφοροποίησή του φέρεται πως είναι δεδομένη!

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Τ.Τε.