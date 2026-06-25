Στην τελική ευθεία τα αποτελέσματα Πανελληνίων 2026, πώς υπολογίζονται τα μόρια και τι ισχύει για τις ισοβαθμίες υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις Βάσεις 2026.

Τέλος χρόνου στην αγωνία των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 καθώς όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες θα δοθούν στη δημοσιότητα αύριο, Πέμπτη 26 Ιουνίου μετά τις 13 το μεσημέρι.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: 3 τρόποι να δείτε τις βαθμολογίες και τις Βάσεις 2026

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό όπως κάθε χρόνο έτσι και σήμερα το μεσημέρι μετά τις 13:00 οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα λύκεια της χώρας, με ανωνυμοποιημένες καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία ανά μάθημα. Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματά τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://results.it.minedu.gov.gr. Η πρόσβαση γίνεται με την εισαγωγή του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου και των τεσσάρων πρώτων χαρακτήρων από το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Ενώ όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 αποτελεί τον προάγγελο των Βάσεων που θα καθορίσει την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία εισέρχεται στο πιο κρίσιμο της στάδιο, καθώς εντός Ιουλίου θα ακολουθήσουν η υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού και προς το τέλος του μήνα, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, με επικρατέστερη ημερομηνία την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς να υπολογίσετε online τα μόριά σας

Το Υπουργείο Παιδείας για την διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν ετοιμάσει μια ξεχωριστή online πλατφόρμα υπολογισμού των μορίων τους στο markcalc.it.minedu.gov.gr όπου οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή με λίγα μόλις κλικ, εύκολα και εντελώς δωρεάν να υπολογίσουν τα μόρια που μπορούν να συγκεντρώσουν βάσει του βαθμού που έγραψαν στο εκάστοτε μάθημα.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς υπολογίζονται τα μόρια στα ΓΕΛ

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου ΓΕΛ που συμμετείχε στις Πανελλήνιες 2026 για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

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Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Σημειώνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας για τα ΓΕΛ στις Βάσεις 2026

Η επιλογή των υποψηφίων για την κατάταξη στις Βάσεις 2026 γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Αρχαία Ελληνικά, Β΄ Ιστορία, Γ΄ Λατινικά, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Φυσική, Γ΄ Χημεία, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Βιολογία, Β΄ Χημεία, Γ΄ Φυσική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α΄ Μαθηματικά, Β΄ Οικονομία, Γ΄ Πληροφορική, Δ΄ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα,

i) εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με μέγιστο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

ii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των τριών υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β. iii) αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των δύο υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα, που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά της ανωτέρω περ. β.

δ. Αν μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης ε.

ε. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της ανωτέρω περ. γ, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο τέταρτο μάθημα της ανωτέρω περ. β.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς υπολογίζονται τα μόρια για τα ΕΠΑΛ

Αντίστοιχα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ειδικότητα όπου

ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Τομέα Σπουδών, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Τα τέσσερα (4) ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000), για να προκύψει έτσι ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Τι γίνεται σε περιπτώσεις ισοβαθμίας για τα ΕΠΑΛ στις Βάσεις 2026

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά

μορίων μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του/της τελευταίου/ας εισαγόμενου/-ης σε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος του άρθρου 1 της

παρούσας, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων Ειδικότητας και εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που προηγείται στο άθροισμα βαθμολογίας των δύο μαθημάτων Γενικής Παιδείας.

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι/-ες ως υπεράριθμοι/-ες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων με τον/ την τελευταίο/-α εισαγόμενο/-η στις

Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά

την εξάντληση των ανωτέρω κριτηρίων, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης.