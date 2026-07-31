Οι εθνικοί πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από 1,8 δισ. ευρώ το 2019, προβλέπεται να φθάσουν τα 4,2 δισ. ευρώ το 2030.

Τη νησιωτικότητα ως αναπτυξιακό πλεονέκτημα και όχι μόνο ως γεωγραφική πρόκληση έθεσε στο επίκεντρο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη Ρόδο στην εκδήλωση «Τέσσερις Περιφέρειες, Ένα Όραμα».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, με ισχυρή παρουσία στον τουρισμό, τη ναυτιλία, την αγροδιατροφή, την καθαρή ενέργεια και τη γαλάζια οικονομία. «Η νησιωτικότητα είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι «να πολλαπλασιάσουμε την αξία της».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των τεσσάρων νησιωτικών Περιφερειών -Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων— με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής αναπτυξιακής ατζέντας και ισχυρότερης εκπροσώπησης των νησιών τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες.

Πάνω από 60% των διανυκτερεύσεων σε τρεις νησιωτικές Περιφέρειες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερρακάκης στη συμβολή των νησιών στον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 26,8% των διανυκτερεύσεων, η Κρήτη το 22,5% και τα Ιόνια Νησιά το 13%, με τις τρεις Περιφέρειες να αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από το 60% των διανυκτερεύσεων στη χώρα.

Παράλληλα, το Βόρειο Αιγαίο κατέγραψε το 2025, όπως ανέφερε, τη μεγαλύτερη αύξηση τουριστικών αφίξεων μεταξύ των τεσσάρων Περιφερειών, κατά 7,9%, εξέλιξη στην οποία συνέβαλε και η εφαρμογή της express visa για επισκέπτες από την Τουρκία.

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Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η περαιτέρω σύνδεση του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η μεγαλύτερη διείσδυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στα νησιά.

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 23 δισ. ευρώ

Κεντρική θέση στην ομιλία είχε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ. Όπως είπε ο υπουργός, οι εθνικοί πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από 1,8 δισ. ευρώ το 2019, προβλέπεται να φθάσουν τα 4,2 δισ. ευρώ το 2030.

Στις τέσσερις νησιωτικές Περιφέρειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται εκατοντάδες έργα. Στην Κρήτη ο υπουργός αναφέρθηκε σε περισσότερα από 480 έργα και παρεμβάσεις ύψους 7,7 δισ. ευρώ, στο Νότιο Αιγαίο σε 504 έργα ύψους 5,2 δισ. ευρώ, στο Βόρειο Αιγαίο σε 307 έργα ύψους 2,4 δισ. ευρώ και στα Ιόνια Νησιά σε περισσότερες από 260 παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των μεγάλων παρεμβάσεων που ξεχώρισε περιλαμβάνονται το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ο ΒΟΑΚ και η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, καθώς και έργα ύδρευσης, ενεργειακών δικτύων και συνδεσιμότητας στις υπόλοιπες νησιωτικές Περιφέρειες.

«Δεν αρκεί να εξασφαλίζεις πόρους - πρέπει να παραδίδεις έργα»

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης από μόνη της δεν αρκεί.

Όπως τόνισε, η επόμενη πρόκληση είναι κάθε διαθέσιμο ευρώ να μετατρέπεται σε απτό αποτέλεσμα για τους πολίτες: από την ύδρευση και τους ασφαλέστερους δρόμους έως τα λιμάνια, τις ενεργειακές διασυνδέσεις, τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να επενδύσουν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στις ευρωπαϊκές πολιτικές, ειδικά ενόψει του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034 και της πράσινης μετάβασης.

Κλείνοντας, ο υπουργός περιέγραψε ως στόχο για τις επόμενες δεκαετίες ελληνικά νησιά «συνδεδεμένα, πράσινα, παραγωγικά, ψηφιακά», με ισχυρότερες υποδομές, περισσότερες επενδύσεις και ευκαιρίες που θα επιτρέπουν στους νέους να παραμένουν σε αυτά.