«Υπερδιπλασιάζουμε τους εθνικούς πόρους για ανάπτυξη. Με 23 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, χρηματοδοτούμε έργα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στα 23 δισ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικοί πόροι του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, με στόχο τη χρηματοδότηση χιλιάδων έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου ΕΠΑ.

«Υπερδιπλασιάζουμε τους εθνικούς πόρους για ανάπτυξη. Με 23 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, χρηματοδοτούμε έργα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», υπογράμμισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας διευρύνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την ευθύνη για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, έναν χώρο που, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, συμβολίζει τη φιλοσοφία του νέου αναπτυξιακού προγράμματος. Όπως ανέφερε, το εμβληματικό κτίριο του ελληνικού μοντερνισμού, σχεδιασμένο από τον Ιωάννη Δεσποτόπουλο, εκσυγχρονίζεται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και βιοκλιματικού σχεδιασμού.

«Αυτό, κατά μία έννοια, είναι και το ευρύτερο νόημα της ανάπτυξης. Να χτίζεις πάνω σε όσα έχεις ήδη κατακτήσει και να επενδύεις σήμερα σε όσα θα χρειαστεί η χώρα αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι

Σύμφωνα με τον υπουργό, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της περιόδου 2026-2030 δεν περιορίζεται στο ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων, αλλά αποτυπώνει, όπως είπε, τη δυνατότητα της Ελλάδας να σχεδιάζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το μέλλον της και να χρηματοδοτεί με εθνικούς πόρους τις αναπτυξιακές της προτεραιότητες.

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Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε τη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας με την πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι αρχικής εκτίμησης 7%, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιάσει το μερίδιό τους στο ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2010 και βρίσκονται πλέον κοντά στο 42%, ενώ η χώρα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και τη διεθνή αξιοπιστία της. Αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος, υποστήριξε ότι ακολουθεί έντονα πτωτική πορεία και προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 119% του ΑΕΠ πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αύξηση των εθνικών πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως ανέφερε, από 1,8 δισ. ευρώ το 2019, οι πόροι διαμορφώνονται στα 3,3 δισ. ευρώ το 2026 και προβλέπεται να φτάσουν τα 4,2 δισ. ευρώ το 2030.

«Μέσα σε έντεκα χρόνια, υπερδιπλασιάζουμε τους εθνικούς πόρους που διαθέτουμε για την ανάπτυξη», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι «μια οικονομία που γίνεται ισχυρότερη μπορεί να επενδύει περισσότερο και μια χώρα που επενδύει περισσότερο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνει ακόμη ισχυρότερη».

Πού θα κατευθυνθούν τα 23 δισ. ευρώ

Από το συνολικό ύψος των περίπου 23 δισ. ευρώ του νέου ΕΠΑ, περίπου 5,8 δισ. ευρώ προορίζονται για την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Οι υπόλοιποι πόροι θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος με γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έως τις μικρότερες πόλεις, τα νησιά, τις ορεινές περιοχές και τις τοπικές κοινωνίες. Όπως σημείωσε, κάθε περιοχή διαθέτει διαφορετικές παραγωγικές δυνατότητες, συγκριτικά πλεονεκτήματα και ανάγκες, με τη μεγάλη πρόκληση της επόμενης περιόδου να είναι η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΠΑ 2026-2030 συνδέεται άμεσα με την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και αναπτύσσεται μέσα από 20 Τομεακά Προγράμματα των υπουργείων, 13 Περιφερειακά Προγράμματα και τέσσερα Ειδικά Προγράμματα.

Προτεραιότητα σε υποδομές, καινοτομία και περιφέρειες

Οι χρηματοδοτήσεις θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στην κοινωνική συνοχή, στις υποδομές και τις μεταφορές, στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς και στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την πράσινη ανάπτυξη.

Το νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον υπουργό, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και σε συνδυασμό με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής που θα μπορεί να κινητοποιήσει επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια και να πολλαπλασιάσει την αναπτυξιακή αξία των δημόσιων επενδύσεων.

Η επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η σταθερή αύξηση των εθνικών πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης σε έργα που περιλαμβάνονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Πολυκαναλικό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και η κατασκευή της Ευρωπαϊκής Δορυφορικής Υποδομής GOVSATCOM Hub.

«Να μετατρέψουμε τα 23 δισ. ευρώ σε χιλιάδες έργα»

Συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, ο υπουργός έκανε λόγο για «μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική», επισημαίνοντας ότι η επόμενη πρόκληση για τη χώρα είναι η αξιοποίηση της οικονομικής προόδου με στόχο τον βαθύτερο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου.

«Η καλή πορεία της οικονομίας μάς δίνει περισσότερους πόρους και, μαζί με αυτούς, μεγαλύτερη ευθύνη: να αξιοποιήσουμε σωστά κάθε διαθέσιμο ευρώ και να δημιουργήσουμε αξία η οποία θα διαρκέσει στον χρόνο», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η επιτυχία του προγράμματος θα κριθεί από το κατά πόσο οι διαθέσιμοι πόροι θα μετατραπούν σε συγκεκριμένα έργα και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

«Η ευθύνη μας για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 είναι να μετατρέψουμε 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε χιλιάδες έργα σε ολόκληρη τη χώρα. Σε υποδομές που θα μείνουν. Σε ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Σε δυνατότητες που σήμερα ίσως ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε», τόνισε, καταλήγοντας ότι «με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, βάζουμε τον πήχη πιο ψηλά».