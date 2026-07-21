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Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων, στις 22:00 η κλήρωση του Τζόκερ.

Ένα εκατομμύριο ευρώ περιμένει τους μεγάλους τυχερούς της κλήρωσης του Τζόκερ που πραγματοποιείται απόψε (21/7).

Όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα πάρουν από 100.000 ευρώ, ποσό που κέρδισε ένας τυχερός στην προηγούμενη κλήρωση, την Κυριακή (19/7).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: