Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες της Αναστασίας Γιάμαλη.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Αναστασία Γιάμαλη, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μία μικρή γεύση από το φετινό της καλοκαίρι της και τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια επέλεξε αυτή τη φορά επέλεξε να μοιραστεί ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την καθημερινότητά της, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η μητέρα της.

Στις φωτογραφίες, οι δύο γυναίκες ποζάρουν χαμογελαστές η μία δίπλα στην άλλη, με την ομοιότητα να είναι ορατή, ενώ δεν λείπουν και στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις της, αλλά και από τη συναυλία της Νατάσσας Μποφίλιου, την οποία παρακολούθησε. Μάλιστα, η παρουσιάστρια, τράβηξε φωτογραφία μαζί της, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

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Όπως όλα δείχνουν, η Αναστασία Γιάμαλη άφησε για λίγο στην άκρη τα επαγγελματικά της καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της, μοιράστηκε εικόνες της και πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, περιέγραψε με λίγα λόγια την κάθε φωτογραφία, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά στη μητέρα της:

«Με την κυρία μαμά μου, αιώνια πυξίδα. Ιδανικό μουντ διακοπών

Aura points από βουκαμβίλια

Μας κρίνει

Sisterhood. Δεν μας βλέπει καν.

891 σελίδες αντοχής κ πόνου. Μπέτωσε. Οι μέρες του φωτός την έχουν μέσα. Φίλος μου. Το’ χεις όλο μη φοβάσαι!».