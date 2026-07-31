Κάτοικοι του νησιού ανησυχούν και αντιδρούν, με αφορμή την ανέγερση πεντάστερων ξενοδοχείων στο Μαρτσέλο και τις Κολυμπήθρες, αλλά την «παραχώρηση σε ιδιώτη μέρους παραλίας» στην Τρυπητή.

Η φωτιά που καίει τις τελευταίες ημέρες την Πάρο δεν είναι η μόνη δοκιμασία για τους κατοίκους του νησιού, που βλέπουν τον τόπο τους να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα και στο όνομα της «στρατηγικής επένδυσης», καταγγέλλοντας ότι τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τα υδάτινα αποθέματα περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Κάτοικοι του νησιού ανησυχούν και αντιδρούν, με αφορμή την ανέγερση πεντάστερων ξενοδοχείων στο Μαρτσέλο και τις Κολυμπήθρες, αλλά την «παραχώρηση σε ιδιώτη μέρους παραλίας» στην Τρυπητή.

Γράμμα προς τον πρωθυπουργό

Ο συγγραφέας Χρήστος Γεωργούσης τα λέει όλα στο γράμμα που έστειλε πρόσφατα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Το γράμμα αυτό κοινοποιείται στους δημάρχους των νησιών όλους για να κάνουν από δω και πέρα ό τι είναι δυνατόν να γίνει και να σωθούν τα νησιά των Κυκλάδων από την επέλαση του πλούτου, της χλιδής και της γενικότερης ασυδοσίας και περιφρόνησης της κάθε νομοθεσίας», επισημαίνει.

«Είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή που με συγκλόνισε, εμένα που κάθε μέρα βρισκόμουν αντιμέτωπος λόγω πάθους με τη φύση σε μεγάλες κ;αταστροφές. Ακούστε με προσεχτικά. Τώρα που έρχονται εκλογές να δείξετε τη φωτογραφία στον Υπουργό Περιβάλλοντος και να του ζητήσετε να παραιτηθεί. Αυτός ο τόπος ήταν ένα δέλτα χειμάρρων που κατέληγε σε μια από τις ωραιότερες ακτές του νησιού. Με την χλωρίδα και την πανίδα του. Επιτέλους αν δεν γινόταν αλλιώς μπορούσε εκεί πιο πάνω να χτιστεί μια ξενοδοχειακή μονάδα (δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης) και να σωθεί ο γιαλός και η παραλία. Αντ' αυτού ξεθεμελιώθηκε ο τόπος όλος σε ένα νησί λίγων τετραγωνικών και χάθηκε για πάντα η έλξη που ασκούσε αυτό το ιδιαίτερα εναρμονισμένο με τις Κυκλάδες φυσικό περιβάλλον», τονίζει.

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Το γράμμα του Χ. Γεωργούση συνοδεύει μία φωτογραφία από το Μαρτσέλο.

«Η φωτογραφία αυτή θα μείνει στον αιώνα ως φωτογραφία που συμβολίζει την καταστροφή των Κυκλάδων. Την καταστροφή της Πάρου», υπογραμμίζει ο συγγραφέας.

Από πού θα παίρνουν νερό οι 50 πισίνες αυτού του φαραωνικού κατασκευάσματος; Μιλήστε για το νερό, είναι πρόβλημα σήμερα. Πίνουμε πια από τη θάλασσα. Τη φωτογραφία αυτή να την δουν και οι Παριανοί και ο κ. Έπαρχος που είναι υπέρ της ανάπτυξης. Πήγαμε να κάνουμε ανάπτυξη και μας παρέσυρε ο δρόμος της έσχατης καταστροφής. Η φωτογραφία είναι καθρέφτης αυτής της έσχατης καταστροφής δεν χωνεύεται με τίποτα!,», καταλήγει.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oBrsvt6ceH9hJgcH6eVZUo2iaMjCKRZ1FW3jAw76k3s16aTKMQW6NrRHq6opuYhhl&id=1610629467}

Αντιδράσεις για επένδυση στις Κολυμπήθρες

Την ίδια ώρα, το ΣτΕ άναψε το «πράσινο φως» για την τουριστική επένδυση στις Κολυμπήθρες Πάρου, μειώνοντας τις κλίνες από 440 σε 240 και εγκρίνοντας το σχετικό ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, ξεπαγώνοντας έτσι μία επένδυση που είχε μείνει στάσιμη από το 2023.

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας άναψε το πράσινο φως για την κατασκευή ενός πεντάστερου τουριστικού συγκροτήματος με 240 κλίνες, πισίνες, εγκαταστάσεις ευεξίας, υπόγειες υποδομές και glamping, παρά τις αρνητικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Κοινότητας Νάουσας και τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων.

»Την ώρα που ένας απλός πολίτης στην ίδια περιοχή δεν μπορεί να χτίσει παρά μόνο ένα μικρό ισόγειο σπίτι, μέσω Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου δίνεται σε έναν επενδυτή το δικαίωμα να ανεγείρει σχεδόν 8.000 τ.μ. δόμησης, με όρους που δεν ισχύουν για κανέναν άλλο», επισημαίνει η Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων.

«Το νησί αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα κορεσμού, με περίπου 50.000 τουριστικές κλίνες, ελλείψεις νερού και ανεπαρκείς υποδομές. Ακόμη και η ΔΕΥΑ δήλωσε ότι αδυνατεί να υδροδοτήσει το έργο, οδηγώντας στην ανάγκη ιδιωτικής μονάδας αφαλάτωσης.

»Και όμως, το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά περίπου 40% από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή από ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους που υποτίθεται ότι προορίζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της φύσης», υπογραμμίζει.

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«Τρυπητή, Μαρτσέλο... Πόση ακόμα Πάρος θα θυσιαστεί;»

Νωρίτερα τον Ιούλιο, σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις στο νησί με αφορμή την απόφαση να παραχωρηθεί δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτη στην παραλία της Τρυπητής, όπου έκαναν την εμφάνισή τους ομπρελοκαθίσματα και καντίνα.

«Δίχως καμία δημόσια διαβούλευση, με μια απλή γραφειοκρατική πράξη, ένας ναός ομορφιάς παραδίδεται βορά στα αχόρταγα θηρία της αγοράς!», καταγγέλλει ο Αρχίλογος Πολιτιστικός Σύλλογος Πάρου.

«Απαιτούμε την άμεση λύση αυτής της σκανδαλώδους σύμβασης! Η Τρυπητή να επιστρέψει στην πρότερή της κατάσταση και να προστατευτεί από παρόμοιες απόπειρες μελλοντικά. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του αντιδημοκρατικού νόμου 5092/2024! Η γραφειοκρατική, μη εκλεγμένη Κτηματική Υπηρεσία, δεν μπορεί να αποφασίζει τι θα συμβεί στους τόπους μας. Ο Αρχίλοχος θα είναι παρών και σε αυτόν τον αγώνα για την προστασία της Πάρου!».

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