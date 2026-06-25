Αρίστευσε στις πανελλήνιες ο μαθητής του 2ου ΓΕΛ Ν. Ιωνίας Αντώνης Παπανικολάου.

Κορυφή έπιασε ο Αντώνης Παπανικολάου, ο μαθητής από το 2ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας, καθώς συγκέντρωσε στις πανελλαδικές 19.660 μόρια, γράφοντας 20 στη Βιολογία, 20 στη Φυσική, 18,4 στην Έκθεση και 19.9 στη Χημεία.

Όπως είπε στο MagnesiaNews, «Περίμενα ότι τα πήγα καλά, όμως δεν περίμενα τόσο, καθώς είχα αμφιβολίες για την Έκθεση, που είναι πιο υποκειμενικό μάθημα», είπε ο αριστούχος μαθητής. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χρονιά που μόλις έκλεισε επιτυχημένα ως απαιτητική, που ήθελε μέτρο και όχι τόσο οργάνωση. «Χρειάζονταν συστηματικό διάβασμα, 5 ωρών καθημερινά, αλλά και ξεκούραση. Δεν αισθάνομαι ότι στερήθηκα πολλά, καθώς μέχρι τον Μάιο έβγαινα 2-3 φορές τον μήνα», τόνισε ο Αντώνης.

Ο ίδιος στοχεύει την Ιατρική Αθηνών και φαίνεται ότι η ιστορική σχολή είναι έτοιμη να τον υποδεχτεί.