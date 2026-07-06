Μηχανογραφικό 2026: Όλα έτοιμα για να ανοίξει η πλατφόρμα - Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς εκτός απροόπτου από την Τρίτη 7 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου των υποψηφίων των Πανελληνίων 2026. Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο, σηματοδοτώντας την έναρξη του τελευταίου και καθοριστικού σταδίου πριν από την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής.

Παράλληλα με το Μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), διευρύνοντας τις επιλογές τους για τη συνέχιση των σπουδών τους. Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διαδικασία μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, καθώς από τη σωστή σειρά προτίμησης θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η τελική εισαγωγή των υποψηφίων.

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H διαδικασία για το Μηχανογραφικό 2026: Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ πραγματοποιείται με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που έχουν ήδη αποκτήσει οι υποψήφιοι από το σχολείο τους. Αρχικά, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημιουργήσει προσωρινά το Μηχανογραφικό του, να δοκιμάσει διαφορετικές σειρές προτίμησης και να πραγματοποιήσει όσες αλλαγές επιθυμεί πριν από την οριστική υποβολή.

Όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν ή έχουν χάσει τον προσωπικό τους κωδικό θα μπορούν να απευθυνθούν στο σχολείο τους για την έκδοση νέου. Η εφαρμογή θα επιτρέπει αρχικά την προσωρινή αποθήκευση των επιλογών, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικές σειρές προτίμησης και να τις επεξεργαστούν όσες φορές επιθυμούν. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με την οριστική υποβολή, μετά την οποία το Μηχανογραφικό «κλειδώνει» και δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας.

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Με την είσοδό τους στην πλατφόρμα, οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία, στα συνολικά μόρια που συγκέντρωσαν, στις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), στις ΕΒΕ ειδικών και μουσικών μαθημάτων, στον αριθμό εισακτέων κάθε τμήματος, καθώς και στις σχολές για τις οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Το σύστημα εμφανίζει αποκλειστικά τα τμήματα στα οποία ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα πρόσβασης, περιορίζοντας σημαντικά τον κίνδυνο λαθών κατά τη συμπλήρωση.

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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μηχανογραφικό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή τυπική διαδικασία. Αντίθετα, απαιτεί χρόνο, συστηματική έρευνα και ουσιαστική σκέψη, ώστε οι υποψήφιοι να καταλήξουν σε επιλογές που τους ταιριάζουν πραγματικά. Ένα από τα βασικά σημεία που τονίζουν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας είναι η ανάγκη οι υποψήφιοι να γνωρίζουν σε βάθος τι προσφέρει κάθε τμήμα. Το περιεχόμενο σπουδών, οι κατευθύνσεις, τα μαθήματα αλλά και οι δεξιότητες που καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη λήψη σωστής απόφασης. Παράλληλα, εξίσου σημαντικό είναι να διερευνώνται οι επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγει κάθε σχολή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και οι τάσεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν τη ζήτηση για συγκεκριμένα αντικείμενα. Η επιλογή σπουδών δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις βάσεις εισαγωγής ή στις «δημοφιλείς» σχολές, αλλά κυρίως στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τους μακροπρόθεσμους στόχους του κάθε υποψηφίου. Η ευθυγράμμιση των σπουδών με την προσωπικότητα και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες του υποψηφίου θεωρείται καθοριστική για την ακαδημαϊκή επιτυχία αλλά και για την επαγγελματική εξέλιξη στο μέλλον. Σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας μεταβάλλεται διαρκώς, η σωστή επιλογή σπουδών μπορεί να αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, ενώ μια λανθασμένη απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό στόχων και νέες καθυστερήσεις.

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Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ώστε οι Βάσεις Εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και Δημόσιες ΣΑΕΚ να ανακοινωθούν έως την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι Βάσεις να ανακοινωθούν ακόμη νωρίτερα ακόμα και στις 23 του μήνα, εφόσον οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση η επίσημη ημερομηνία θα ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο τις επόμενες εβδομάδες