Η βεβαίωσημπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση όπου απαιτείται η πιστοποίηση της συμμετοχής και της βαθμολογίας στις εξετάσεις.

Από την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 θα είναι διαθέσιμη η Βεβαίωση Συμμετοχής για όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, δηλαδή των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας, καθώς και των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων, όπου απαιτείται.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωσή τους από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ στο οποίο είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Η βεβαίωση αποτελεί επίσημο έγγραφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση όπου απαιτείται η πιστοποίηση της συμμετοχής και της βαθμολογίας στις εξετάσεις.